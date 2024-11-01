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пятница, 1 ноября 2024 года   

В 2025-м – все в Вале! |En 2025, tous à Valais !

Автор: , Сион, .

Кантон Вале: кто устоит перед такой красотой? (DR)

Путеводитель Lonely Planet включил Вале в пятерку лучших направлений, которые стоит открыть для себя в следующем году.

 

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Le guide de voyage Lonely Planet a placé le canton alpin à la cinquième place de la liste 2025 des dix régions à découvrir.

Lonely Planet в переводе на русский означает «Одинокая планета»! Маркетинговый ход понятен: планете одиноко, надо ее навестить, отправившись в путешествие.

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туризм в Швейцарии
достопримечательности кантона Вале
замок Сиона
ледники Вале
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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