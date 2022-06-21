Автор: Надежда Сикорская, Сион, 21. 06. 2022.
По завершении реставрационных работ, длившихся 35 лет, церковь Богоматери Валерии вновь обрела свой средневековый интерьер 13 века.|
Après trente-cinq ans de travaux de restauration, la basilique Notre-Dame de Valère a retrouvé son intérieur médiéval du 13e siècle.
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