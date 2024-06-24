В минувшее воскресенье кантон Юра отметил полувековой юбилей: 23 июня 1974 года состоялось историческое голосование, на котором жители семи округов Юры приняли решение о создании нового кантона Швейцарской Конфедерации. В пользу этого предложения было отдано 36 802 голоса, а против высказались 34 057 человек.

История юрассийско-бернского противостояния уходит корнями в XIV век, когда в результате Бургундских войн область Юры вошла в состав Берна. На недолгие пять лет, в течение которых просуществовала Гельветическая республика, Юра отошла к соседней Франции, но после Венского конгресса 1814-1815 годов вся швейцарская Юра была снова присоединена к кантону Берн. В XIX веке разногласия между франкоязычной католической Юрой и немецкоязычным протестантским Берном усилились, что, как напоминает RTS, привело к образованию в 1917 году «Комитета по созданию кантона Юра». Он просуществовал недолго, но успел вызвать сильную антисепаратистскую реакцию.

Катализатором «Юрассийского вопроса» стало так называемое дело Мекли. В 1947 году Большой совет Берна отказался – по языковым причинам! – назначить советника Юры Жоржа Мекли на должность главы дирекции общественных работ и железных дорог. На гневную демонстрацию в Делемоне собралось около двух тысяч человек: некоторые официально призывали к созданию кантона Юра. В результате было образовано Сепаратистское движение Юры (MSJ), а позже появились и другие ассоциации, такие как Pro Jura или Ассоциация защиты интересов Юры. Конкретные политические и экономические требования Юры были изложены в опубликованной 30 апреля 1948 года брошюре. Правительство Берна согласилось с некоторыми пунктами, но отвергло идею предоставления суверенитета Юре.

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Мутье: «юрассийский вопрос» решен?

Борьба за независимость не обошлась без жертв. 22 июня 1974 года раздались выстрелы в 23-летнего Мориса Вихта, который пытался поднять флаг Юры на крыше здания в Бонкуре. Молодой человек был тяжело ранен и вскоре скончался. А уже на следующий день жители Юры сказали на голосовании «да» новому кантону, правда, не все. Между округами наблюдался глубокий раскол: 68% избирателей в Ажуа, 77% во Франш-Монтань и 79% в Делемоне проголосовали «за», в то время как большинство жителей Куртелари, Лауфена, Ла-Неввилля и Мутье были против. Как и планировалось, было проведено новое голосование в тех округах, которые высказались против. Результат оказался тем же (только Лауфен пожелал присоединиться не к Берну, а к Базелю-сельскому). Далее проголосовали граничащие с новым кантоном коммуны: часть из них решили присоединиться к Юре. Национальное одобрение было получено на референдуме в 1978 году: большинство населения Швейцарии и все кантоны признали Республику и кантон Юра (82,3% голосов «за» по всей стране).

Расширение Юры не прекратилось: одним из последних «приобретений» кантона стала бернская коммуна Мутье. В целом, сказать, что сегодня «юрассийский вопрос» окончательно решен, пока нельзя. По крайней мере, по мнению некоторых политических активистов. Так, член Собрания Юры и бывший член группировки Bélier, прославившейся своими антибернскими акциями, Венсан Вермей напомнил в комментарии RTS, что на сегодняшний момент только часть исторической Юры отделилась от Берна. «Наши преемники, новое поколение, решат, довольны ли они или хотят возобновить борьбу в ближайшие десятилетия», - заявил сторонники автономности Юры. Сейчас же, по его мнению, стоит сосредоточиться на интеграции Мутье в кантон Юра.

Как же относятся к утерянной Юре в самом Берне? Официально и прямо этого, конечно, никто не скажет, но в личной беседе от бернцев нередко можно услышать брошенную с неудовольствием фразу: «А, Юра, эти сепаратисты»…

Любопытно и то, как по-разному освещается это событие в Юре и в федеральных СМИ. Если телеканал RTS пишет довольно нейтрально, говоря об «историческом голосовании», то кантон выбирает куда более острые выражения. Чего стоит только этот полный «революционного» запала пассаж на официальном сайте празднования 50-летия кантона: «23 июня 1974 года, после почти тридцатилетней борьбы, народ Юры осуществил свое право на самоопределение и одержал историческую победу на всей своей исконной территории. Он победил и завоевал право быть свободным и создать новый кантон! Он вышел из ночи и вывел на авансцену свою молодежь – молодежь, празднующую осуществление мечты "отцов и матерей" Отечества». Как видите, годы прошли, но патриотические чувства жителей Юры не угасли.

Добавим, что в течение всего лета в честь праздника в разных городах кантона проходят выставки, посвященные «юрассийскому вопросу». Так, на экспозиции «Гений Юры» в Делемоне представлены промышленные и ремесленные достижения кантона. В рамках выставки «Корни и мечты» в Поррантрюи будут проецироваться архивные съемки, посвященные истории борьбы за независимость. В Мутье решили заглянуть в будущее и задуматься о праздновании столетия кантона с помощью проекта «Мечтать 2074». А в Ле-Нуармоне можно будет полюбоваться фотографиями, открытками и произведениями искусства, изображающими природу и города Юры прошлых лет: старинные пейзажи можно будет сравнить с современными, чтобы отыскать сходства и различия.