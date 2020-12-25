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пятница, 25 декабря 2020 года   

Рождественский звон над Невшателем|Quand les cloches sonnaient à Neuchâtel

Автор: Лейла Бабаева, Невшатель, 25. 12. 2020.

Коллегиальная церковь Невшателя © Wikipedia

В праздник Рождества приглашаем на прогулку в Невшатель – мы посетим здесь старинную Коллегиальную церковь, построенную почти тысячу лет назад на холмах, возвышающихся над городом.|
Le jour de Noël, nous vous invitons à visiter la ville de Neuchâtel et sa Collégiale construite il y a presque un millier d’années.

Красив город Невшатель: старинные улицы, элегантные особняки и темные храмы, уютные берега Невшательского озера приглашают к отдыху и раздумьям. А над холмами Старого города возвышаются шпили Коллегиальной церкви – долгие столетия она была придворным храмом графской семьи, здесь находятся величавые надгробия. В эпоху Реформации эта церковь стала местом напряженных религиозных дискуссий, в ней принимались судьбоносные решения, во многом повлиявшие на историю всего Невшателя и его жителей.

Церковь, посвященная Деве Марии, была построена в XII веке и находилась в ведении капитула каноников. С самого начала этот красивый, словно стремящийся ввысь храм задумывался, как домовая церковь для местных феодалов – сеньоров Невшателя, которым позднее был пожалован титул графов. Из невшательских каноников наиболее прославился графский секретарь и советник Гийом, скончавшийся в 1231 году. Его почитали в этих краях, как святого: говорили, что он творил чудеса, мог даже на некоторое время воскрешать мертворожденных младенцев, чтобы успеть их крестить. В 1450 году невшательцев постигло несчастье: город сильно пострадал от пожара, коллегиальная церковь была практически разрушена. Через несколько лет ее отстроили: здесь крестили будущего графа Невшателя Филиппа де Хокберга в присутствии его крестного Филиппа Доброго, герцога Бургундского.

Невшательцы не только возносили здесь свои молитвы: в уютной атмосфере коллегиальной церкви, расположившейся всего в нескольких десятках метров от графского дворца, разыгрывались красочные мистерии. В представлениях принимали участие каноники и капелланы капитула. Любимыми темами были Страсти Христовы и Поклонение волхвов. В хрониках церкви сохранилось упоминание о мистерии под названием «Дары волхвов», которую исполняли на праздник Богоявления. Представление заканчивается на семейной ноте: праведный Иосиф советует Деве Марии укрыть Младенца Иисуса теплым покрывалом. В 1936 году, спустя четыре века забвения, эта мистерия была возрождена усилиями невшательского театрального коллектива и разыграна на Рождество. В этом году, в связи с введенными ограничениями, от спектаклей пришлось отказаться.

С приходом Реформации в XVI веке для церкви настали нелегкие времена. Под влиянием пламенного проповедника протестантизма Гийома Фареля горожане приняли 23 октября 1530 года решение об отмене иконопочитания: «В ночь с 23 на 24 октября горожане разграбили церковь, уничтожив почти все ее убранство. Драгоценности были спасены слугами графа, вывезены во Францию, где след их потерялся. В невшательской церкви сохранились лишь витражи, настенные росписи и колокола», - так описывает в своей статье «Иконоборчество в Невшателе» швейцарский историк Габриель Берту события тех лет. И это был еще не конец. В XVII веке Городской совет принял решение уничтожить последние остатки былой красоты: были удалены сохранившиеся фрески, а также разрушены скульптуры Девы Марии и церковных жертвователей, украшавшие тимпан южного портала.

Все, что мы видим сегодня внутри церкви – настенные росписи, скульптурные изображения, великолепное полихромное надгробие графов Невшателя – творения рук рестовраторов XIX века. Последние масштабные реставрационные работы проводились в 2009-2013 годах, в дальнейшем планируется их продолжить.

Миновали столетия, утихли споры, на берегах Невшательского озера снова мир и тишина. Сегодня Коллегиальная церковь Невшателя – это прежде всего великолепный памятник истории, свидетель бурных событий прошлого тысячелетия. Здесь проходят концерты, богословские семинары, выставки, встречи, а также службы Реформированной евангелической церкви Невшателя. К сожалению, в этом году в связи с пандемией многие религиозные и культурные мероприятия пришлось отменить.

 

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