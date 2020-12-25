Автор: Лейла Бабаева, Невшатель, 25. 12. 2020.
Красив город Невшатель: старинные улицы, элегантные особняки и темные храмы, уютные берега Невшательского озера приглашают к отдыху и раздумьям. А над холмами Старого города возвышаются шпили Коллегиальной церкви – долгие столетия она была придворным храмом графской семьи, здесь находятся величавые надгробия. В эпоху Реформации эта церковь стала местом напряженных религиозных дискуссий, в ней принимались судьбоносные решения, во многом повлиявшие на историю всего Невшателя и его жителей.
Невшательцы не только возносили здесь свои молитвы: в уютной атмосфере коллегиальной церкви, расположившейся всего в нескольких десятках метров от графского дворца, разыгрывались красочные мистерии. В представлениях принимали участие каноники и капелланы капитула. Любимыми темами были Страсти Христовы и Поклонение волхвов. В хрониках церкви сохранилось упоминание о мистерии под названием «Дары волхвов», которую исполняли на праздник Богоявления. Представление заканчивается на семейной ноте: праведный Иосиф советует Деве Марии укрыть Младенца Иисуса теплым покрывалом. В 1936 году, спустя четыре века забвения, эта мистерия была возрождена усилиями невшательского театрального коллектива и разыграна на Рождество. В этом году, в связи с введенными ограничениями, от спектаклей пришлось отказаться.
С приходом Реформации в XVI веке для церкви настали нелегкие времена. Под влиянием пламенного проповедника протестантизма Гийома Фареля горожане приняли 23 октября 1530 года решение об отмене иконопочитания: «В ночь с 23 на 24 октября горожане разграбили церковь, уничтожив почти все ее убранство. Драгоценности были спасены слугами графа, вывезены во Францию, где след их потерялся. В невшательской церкви сохранились лишь витражи, настенные росписи и колокола», - так описывает в своей статье «Иконоборчество в Невшателе» швейцарский историк Габриель Берту события тех лет. И это был еще не конец. В XVII веке Городской совет принял решение уничтожить последние остатки былой красоты: были удалены сохранившиеся фрески, а также разрушены скульптуры Девы Марии и церковных жертвователей, украшавшие тимпан южного портала.
Все, что мы видим сегодня внутри церкви – настенные росписи, скульптурные изображения, великолепное полихромное надгробие графов Невшателя – творения рук рестовраторов XIX века. Последние масштабные реставрационные работы проводились в 2009-2013 годах, в дальнейшем планируется их продолжить.
Миновали столетия, утихли споры, на берегах Невшательского озера снова мир и тишина. Сегодня Коллегиальная церковь Невшателя – это прежде всего великолепный памятник истории, свидетель бурных событий прошлого тысячелетия. Здесь проходят концерты, богословские семинары, выставки, встречи, а также службы Реформированной евангелической церкви Невшателя. К сожалению, в этом году в связи с пандемией многие религиозные и культурные мероприятия пришлось отменить.
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