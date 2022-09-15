Роджер Федерер уходит из спорта

Знаменитый швейцарский теннисист объявил о завершении спортивной карьеры в своем аккаунте в Instagram. Уроженец Базеля сыграет свой последний профессиональный турнир ATP на Кубке Лэйвера на следующей неделе, после чего уйдет из большого тенниса.

Последние три года для спортсмена были физически тяжелыми: он получил несколько травм и перенес ряд операций. «Я много работал, чтобы вернуться к полноценной соревновательной форме. Но я также знаю свои физические пределы. Мне 41 год», - отметил Федерер в своем заявлении.

За 24 года на корте он сыграл более 1500 матчей, став одним из самых успешных теннисистов мира. Напомним, что Роджер Федерер – обладатель многочисленных наград, в том числе 20 титулов «Большого шлема» и олимпийского золота в парном разряде. Он выиграл 103 титула в одиночном разряде и восемь титулов в парном. В общей сложности теннисист оставался на вершине мирового рейтинга в течение 310 недель и пять раз (с 2005 по 2008 годы, а также в 2018-м) был назван лучшим спортсменом года – чаще, чем любой другой спортсмен.