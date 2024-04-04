Солнечные очки от Роджера Федерера |Lunettes de soleil de Roger Federer

Знаменитый швейцарский теннисист продолжает радовать информационными поводами. Правда, они уже давно не связаны с его спортивными достижениями. Роджер Федерер ушел из тенниса осенью 2022 года, а готовиться к «пенсии» начал задолго – успешно монетизируя свою славу и заключая все более выгодные рекламные контракты. По подсчетам Forbes, за свою карьеру Федерер выиграл 130 миллионов долларов призовых, но эта сумма не сравнится с его доходами от рекламы. Сегодня среди его спонсоров фигурируют Rolex, Mercedes-Benz, Jura, Lindt, Moët & Chandon, Wilson, Uniqlo, Sunrise, On, Netjets, швейцарская туристическая организация Suisse Tourisme и крупнейший банк Швейцарии UBS, которому контракт с Федерером практически перешел по «наследству» от почившего Credit Suisse. Не так давно этот список громких брендов пополнила базирующаяся в Лос-Анджелесе компания по производству очков класса люкс Oliver Peoples.