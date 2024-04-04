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пятница, 5 апреля 2024 года   

Солнечные очки от Роджера Федерера |Lunettes de soleil de Roger Federer

Автор: , Берн, .

Фото: Oliver Peoples

Легенда тенниса не устает расширять свою бизнес-империю - недавно он начал новое партнерство с американским брендом Oliver Peoples.

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La légende du tennis continue d’étendre son empire commercial avec un nouveau partenariat avec la marque américaine Oliver Peoples.

Знаменитый швейцарский теннисист продолжает радовать информационными поводами. Правда, они уже давно не связаны с его спортивными достижениями. Роджер Федерер ушел из тенниса осенью 2022 года, а готовиться к «пенсии» начал задолго – успешно монетизируя свою славу и заключая все более выгодные рекламные контракты. По подсчетам Forbes, за свою карьеру Федерер выиграл 130 миллионов долларов призовых, но эта сумма не сравнится с его доходами от рекламы. Сегодня среди его спонсоров фигурируют Rolex, Mercedes-Benz, Jura, Lindt, Moët & Chandon, Wilson, Uniqlo, Sunrise, On, Netjets, швейцарская туристическая организация Suisse Tourisme и крупнейший банк Швейцарии UBS, которому контракт с Федерером практически перешел по «наследству» от почившего Credit Suisse. Не так давно этот список громких брендов пополнила базирующаяся в Лос-Анджелесе компания по производству очков класса люкс Oliver Peoples.

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Роджер Федерер
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