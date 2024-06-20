Насколько экологичны кроссовки On? |Les baskets On sont-elles vraiment si durables?

Швейцарский бренд, акционером и лицом которого является национальный герой Швейцарии Роджер Федерер, в последнее время дает немало поводов говорить о себе – не всегда приятных. После недавнего скандала, связанного с крайне высокой маржой предприятия, последовал новый: телеканал RTS решил проверить, соответствуют ли действительности рекламные заявления бренда On.