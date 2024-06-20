Автор: Заррина Салимова, Берн, 20.06.2024.
Этим вопросом задались журналисты RTS и провели целое расследование, выявив немало несоответствий между маркетинговыми обещаниями и реальностью.|
Les journalistes de la RTS ont mené une enquête, révélant de nombreux écarts entre les promesses marketing et la réalité.
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