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17.06.2024 - 18:44Императрица Сисси и российский триколор

Насколько экологичны кроссовки On? |Les baskets On sont-elles vraiment si durables?

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Этим вопросом задались журналисты RTS и провели целое расследование, выявив немало несоответствий между маркетинговыми обещаниями и реальностью.

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Les journalistes de la RTS ont mené une enquête, révélant de nombreux écarts entre les promesses marketing et la réalité.

Швейцарский бренд, акционером и лицом которого является национальный герой Швейцарии Роджер Федерер, в последнее время дает немало поводов говорить о себе – не всегда приятных. После недавнего скандала, связанного с крайне высокой маржой предприятия, последовал новый: телеканал RTS решил проверить, соответствуют ли действительности рекламные заявления бренда On.

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Роджер Федерер
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