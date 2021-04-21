Во вторник эксперты в области здравоохранения провели традиционный брифинг и рассказали о перебоях с поставками вакцин, развитии эпидемии в Швейцарии и новом перспективном лечении, способном предотвратить развитие тяжелых форм Covid-19.

Болезнь «помолодела»

Согласно санитарному бюллетеню от 20 апреля, за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 2141 новый случай заражения, 77 госпитализаций и 13 летальных исходов. Причем, скорее всего, заболевших больше. Как было сказано в ходе состоявшегося вчера брифинга, мониторинг сточных вод показывает, что зараженных больше, чем указано в отчетах. Данные о сточных водах, впрочем, носят региональный характер и поступают из Цюриха, поэтому пока не представляется возможным сделать выводы относительно всей Швейцарии. Новые тесты по мониторингу сточных вод пройдут в июле. По мнению экспертов, это хороший инструмент, позволяющий по-другому следить за развитием пандемии.

Опасения, что число случаев резко возрастет после Пасхи, не подтвердились, но болезнь «помолодела». Как пояснил глава отдела антикризисного управления федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Патрик Матис, все больше молодых людей заражаются вирусом. Частично это связано с увеличением охвата вакцинацией более старших возрастных групп, а также с доминирующим британским вариантом, который является более заразным и иногда может вызвать более тяжелое течение болезни. Количество госпитализированных пациентов старше 80 лет сокращается, но в стационар чаще поступают сорокалетние. Более того, многие молодые люди оказываются в отделениях интенсивной терапии. Матис предположил, что, вероятно, они слишком долго ждали, прежде чем обратиться к врачу, поэтому сразу попали в реанимацию. «Любой, кто заметит быстрое ухудшение состояния здоровья, должен как можно скорее обратиться за медицинской помощью», - призвал Матис.

Тем временем, новый вариант вируса появился в Индии, где стремительно растут показатели инфицирования. По словам Матиса, мутация может быть потенциально «иммуноинвазивной», однако в настоящее время об этом известно слишком мало. Минздрав продолжает внимательно следить за ситуацией.

Глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн, в свою очередь, представил возможные варианты эпидемии. Оптимальным подходом было бы не спешить со снятием ограничений и торопиться с вакцинацией. Как мы знаем, в реальности все происходит наоборот. Согласно прогнозам исследователей, отмена многих санитарных мер может привести к резкому увеличению числа инфицированных людей и госпитализаций, поэтому нужно продолжать следовать основным правилам и как можно скорее сделать прививку. Для ускорения кампании по вакцинации эксперты рекомендуют увеличить интервал между двумя инъекциями с четырех до шести недель.

Два миллиона вакцинаций

К настоящему моменту в Швейцарии введены 2 100 669 доз вакцины, при этом полную вакцинацию прошли 768 597 человек. «На этой неделе в Швейцарию будет доставлено три миллиона доз вакцины. Ожидается, что в четверг прибудет вторая часть отгрузки от компании Moderna, которая была урезана на 80%, а вчера мы получили дозы вакцины от компании Pfizer. Пока мы на верном пути, но мы должны ожидать постоянной неопределенности», - отметила замдиректора OFSP/BAG Нора Крониг. Она подтвердила, что в мае также могут произойти дальнейшие сокращения и задержки в поставках вакцин. С ней согласен президент Ассоциации кантональных врачей Рудольфа Хаури, который считает, что даже небольшие задержки или незначительные сокращения в поставках приводят к постоянному пересмотру графика, что, в свою очередь, замедляет вакцинацию.

Президент Федеральной комиссии по вопросам вакцинации (EKIF) Кристоф Бергер, заявил, что научные данные подтверждают эффективность мРНК-вакцин против тяжелой и легкой форм Covid-19. В этой связи стратегия вакцинация в Швейцарии должна быть адаптирована. Беременные женщины должны быть вакцинированы в приоритетном порядке, если они принадлежат к группе риска или, например, имеют повышенный риск заражения в качестве медицинских работников.Люди, которые уже переболели Covid-19, должны быть вакцинированы только одной дозой через шесть месяцев после заражения. Люди с ослабленной иммунной системой получат две дозы. Напомним, что детям прививки не делают: соответствующие исследования ведутся, но пока нет достаточных данных по этому вопросу. Основываясь на научных данных об эффективности вакцинации, EKIF пришла к выводу, что лица, полностью вакцинированные мРНК-вакциной, через две недели после прививки могут быть освобождены на шесть месяцев от карантина. Тем не менее, вакцинированные лица должны делать тест, если у них есть симптомы.

В ходе состоявшегося во вторник брифинга также был поднят вопрос о затянувшемся процессе рассмотрения заявки на использование вакцины от Astra-Zeneca. Представитель швейцарского органа контроля за лекарственными средствами Swissmedic Клаус Болт отметил, что Швейцария до сих пор не получила от компании требуемых документов и ожидает результатов клинических исследований. «Безопасность должна быть превыше всего», - подчеркнул Болт.

Любопытно, что кантон Золотурн объявил в среду, что все лица в возрасте до 65 лет смогут сделать прививку. По мнению кантональных властей, это даст населению равный доступ к вакцинации.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Новые препараты для лечения инфекции

По рекомендации рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Минздрав закупил перспективные препараты против вызываемой SARS-CoV-2 инфекции. Речь идет о комбинации моноклональных антител, которые вводятся внутривенно пациенту для нейтрализации вируса. Клинические исследования показывают, что эти методы лечения обеспечивают эффективную защиту от развития тяжелых форм заболевания.

Контракт включает в себя 3000 доз комбинаций препаратов Casirivimab/Imdevimab, разработанных компанией Regeneron Pharmaceuticals в партнерстве с Roche. Сумма заказа является конфиденциальной. Первые поставки запланированы на середину мая: лечение «коктейлем из антител» будет доступно для определенных пациентов, входящих в группу риска. Конфедерация будет покрывать расходы на эту терапию до тех пор, пока они не будут возмещены в рамках обязательного медицинского страхования.

Добавим, что эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях. Постановление 3 COVID-19 предусматривает исключения из традиционной процедуры получения разрешения на продажу при условии, что данный препарат может, согласно имеющимся данным, предотвращать или бороться с заболеванием.

Тесты для перелетов

Многие страны требуют от авиапассажиров предоставить отрицательный результат теста на Covid-19 перед посадкой в самолет. Для облегчения перелетов во время пандемии Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разработала специальное приложение Travel Pass, которое предоставляет информацию о требованиях к въезду в определенную страну, содержит контакты лабораторий, позволяет пассажирам получать и управлять их цифровым сертификатом с информацией о тестах или вакцинации. На днях партнером IATA стала группа диагностических лабораторий Unilabs. Отныне результаты тестов могут быть загружены в Travel Pass, а затем проверены приложением Timatic, глобальным реестром национальных требований в области здравоохранения, разработанным IATA. После успешной проверки пассажиру присваивается «зеленый» статус, который наряду с цифровым сертификатом о пройденном тестировании можно предъявить по требованию властей. Пилотный проект IATA и Unilabs сейчас проходит в ОАЭ, а после его завершения программа будет доступна в других странах, где расположены лаборатории Unilabs.