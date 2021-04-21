Автор: Заррина Салимова, Берн, 21. 04. 2021.
Конфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.|
La Confédération a conclu un contrat avec l’entreprise Roche pour l’achat de doses d’anticorps monoclonaux conçus pour le traitement du Covid-19. Ces médicaments n’ont pas encore reçu d’autorisation de mise sur le marché mais peuvent être prescrits à titre exceptionnel.
Во вторник эксперты в области здравоохранения провели традиционный брифинг и рассказали о перебоях с поставками вакцин, развитии эпидемии в Швейцарии и новом перспективном лечении, способном предотвратить развитие тяжелых форм Covid-19.
Болезнь «помолодела»
Согласно санитарному бюллетеню от 20 апреля, за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 2141 новый случай заражения, 77 госпитализаций и 13 летальных исходов. Причем, скорее всего, заболевших больше. Как было сказано в ходе состоявшегося вчера брифинга, мониторинг сточных вод показывает, что зараженных больше, чем указано в отчетах. Данные о сточных водах, впрочем, носят региональный характер и поступают из Цюриха, поэтому пока не представляется возможным сделать выводы относительно всей Швейцарии. Новые тесты по мониторингу сточных вод пройдут в июле. По мнению экспертов, это хороший инструмент, позволяющий по-другому следить за развитием пандемии.
Опасения, что число случаев резко возрастет после Пасхи, не подтвердились, но болезнь «помолодела». Как пояснил глава отдела антикризисного управления федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Патрик Матис, все больше молодых людей заражаются вирусом. Частично это связано с увеличением охвата вакцинацией более старших возрастных групп, а также с доминирующим британским вариантом, который является более заразным и иногда может вызвать более тяжелое течение болезни. Количество госпитализированных пациентов старше 80 лет сокращается, но в стационар чаще поступают сорокалетние. Более того, многие молодые люди оказываются в отделениях интенсивной терапии. Матис предположил, что, вероятно, они слишком долго ждали, прежде чем обратиться к врачу, поэтому сразу попали в реанимацию. «Любой, кто заметит быстрое ухудшение состояния здоровья, должен как можно скорее обратиться за медицинской помощью», - призвал Матис.
Тем временем, новый вариант вируса появился в Индии, где стремительно растут показатели инфицирования. По словам Матиса, мутация может быть потенциально «иммуноинвазивной», однако в настоящее время об этом известно слишком мало. Минздрав продолжает внимательно следить за ситуацией.
Глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн, в свою очередь, представил возможные варианты эпидемии. Оптимальным подходом было бы не спешить со снятием ограничений и торопиться с вакцинацией. Как мы знаем, в реальности все происходит наоборот. Согласно прогнозам исследователей, отмена многих санитарных мер может привести к резкому увеличению числа инфицированных людей и госпитализаций, поэтому нужно продолжать следовать основным правилам и как можно скорее сделать прививку. Для ускорения кампании по вакцинации эксперты рекомендуют увеличить интервал между двумя инъекциями с четырех до шести недель.
Два миллиона вакцинаций
К настоящему моменту в Швейцарии введены 2 100 669 доз вакцины, при этом полную вакцинацию прошли 768 597 человек. «На этой неделе в Швейцарию будет доставлено три миллиона доз вакцины. Ожидается, что в четверг прибудет вторая часть отгрузки от компании Moderna, которая была урезана на 80%, а вчера мы получили дозы вакцины от компании Pfizer. Пока мы на верном пути, но мы должны ожидать постоянной неопределенности», - отметила замдиректора OFSP/BAG Нора Крониг. Она подтвердила, что в мае также могут произойти дальнейшие сокращения и задержки в поставках вакцин. С ней согласен президент Ассоциации кантональных врачей Рудольфа Хаури, который считает, что даже небольшие задержки или незначительные сокращения в поставках приводят к постоянному пересмотру графика, что, в свою очередь, замедляет вакцинацию.
Президент Федеральной комиссии по вопросам вакцинации (EKIF) Кристоф Бергер, заявил, что научные данные подтверждают эффективность мРНК-вакцин против тяжелой и легкой форм Covid-19. В этой связи стратегия вакцинация в Швейцарии должна быть адаптирована. Беременные женщины должны быть вакцинированы в приоритетном порядке, если они принадлежат к группе риска или, например, имеют повышенный риск заражения в качестве медицинских работников.Люди, которые уже переболели Covid-19, должны быть вакцинированы только одной дозой через шесть месяцев после заражения. Люди с ослабленной иммунной системой получат две дозы. Напомним, что детям прививки не делают: соответствующие исследования ведутся, но пока нет достаточных данных по этому вопросу. Основываясь на научных данных об эффективности вакцинации, EKIF пришла к выводу, что лица, полностью вакцинированные мРНК-вакциной, через две недели после прививки могут быть освобождены на шесть месяцев от карантина. Тем не менее, вакцинированные лица должны делать тест, если у них есть симптомы.
В ходе состоявшегося во вторник брифинга также был поднят вопрос о затянувшемся процессе рассмотрения заявки на использование вакцины от Astra-Zeneca. Представитель швейцарского органа контроля за лекарственными средствами Swissmedic Клаус Болт отметил, что Швейцария до сих пор не получила от компании требуемых документов и ожидает результатов клинических исследований. «Безопасность должна быть превыше всего», - подчеркнул Болт.
Любопытно, что кантон Золотурн объявил в среду, что все лица в возрасте до 65 лет смогут сделать прививку. По мнению кантональных властей, это даст населению равный доступ к вакцинации.
Новые препараты для лечения инфекции
По рекомендации рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Минздрав закупил перспективные препараты против вызываемой SARS-CoV-2 инфекции. Речь идет о комбинации моноклональных антител, которые вводятся внутривенно пациенту для нейтрализации вируса. Клинические исследования показывают, что эти методы лечения обеспечивают эффективную защиту от развития тяжелых форм заболевания.
Контракт включает в себя 3000 доз комбинаций препаратов Casirivimab/Imdevimab, разработанных компанией Regeneron Pharmaceuticals в партнерстве с Roche. Сумма заказа является конфиденциальной. Первые поставки запланированы на середину мая: лечение «коктейлем из антител» будет доступно для определенных пациентов, входящих в группу риска. Конфедерация будет покрывать расходы на эту терапию до тех пор, пока они не будут возмещены в рамках обязательного медицинского страхования.
Добавим, что эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях. Постановление 3 COVID-19 предусматривает исключения из традиционной процедуры получения разрешения на продажу при условии, что данный препарат может, согласно имеющимся данным, предотвращать или бороться с заболеванием.
Тесты для перелетов
Многие страны требуют от авиапассажиров предоставить отрицательный результат теста на Covid-19 перед посадкой в самолет. Для облегчения перелетов во время пандемии Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разработала специальное приложение Travel Pass, которое предоставляет информацию о требованиях к въезду в определенную страну, содержит контакты лабораторий, позволяет пассажирам получать и управлять их цифровым сертификатом с информацией о тестах или вакцинации. На днях партнером IATA стала группа диагностических лабораторий Unilabs. Отныне результаты тестов могут быть загружены в Travel Pass, а затем проверены приложением Timatic, глобальным реестром национальных требований в области здравоохранения, разработанным IATA. После успешной проверки пассажиру присваивается «зеленый» статус, который наряду с цифровым сертификатом о пройденном тестировании можно предъявить по требованию властей. Пилотный проект IATA и Unilabs сейчас проходит в ОАЭ, а после его завершения программа будет доступна в других странах, где расположены лаборатории Unilabs.
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