Автор: Лейла Бабаева, Санкт-Галлен-Женева-Цуг, 9. 10. 2020. Просмотров: 116
Библиотека Санкт-Галленского аббатства считается одной из старейших и красивейших в мире, здание, в которой она располагается, а также интерьеры в стиле барокко, были созданы в 1758-1767 гг. В рамках выставок здесь ежегодно экспонируются редкие средневековые рукописи, всего в монастырских фондах хранится 170 тыс. книг и свитков, из них 50 тыс. выставлены в экспозиционном зале. Также здесь можно увидеть египетскую мумию возрастом 2,7 тыс. лет. Кроме того, осмотра заслуживает и сам монастырь – если смотреть на башни собора снизу, когда по небу проплывают облака, то кажется, что здание движется, незаметно увлекая туристов вместе с собой. В 1983 году библиотека и весь монастырский квартал были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Не секрет, что в прошлые столетия жизнь была не такой спокойной, как сегодня. Города с богатыми усадьбами аристократов и скромными домами простых жителей нужно было защищать. О той эпохе нам напоминают сохранившиеся фортификационные укрепления, например, крепость Муно в Шаффхаузене, сегодня символически преграждающая вход в старую часть города с расписными фасадами домов и десятками живописных эркеров. Как и в былые времена, каждый вечер в 21:00 стражник в течение пяти минут звонит на сторожевой башне в колокол. Интересно, что настоящее армейское подразделение было в этой крепости всего лишь раз: в 1799 году здесь укрылись французы, возвращаясь из Австрии, но вскоре переправились на другую сторону Рейна.
В центре Лугано расположена площадь Пьяцца делла Риформа со множеством бистро и ресторанов. В 1798 году здесь прошла битва между патриотами Цизальпинской республики и луганскими борцами за независимость от Франции. Здание городской администрации, известное под названием Палаццо Чивико, было построено в 1844 году. Примерно в 1870 году под аркадами виллы Гарини открылось кафе Federale – излюбленное место консерваторов, куда либералам не стоило соваться.
Высота часовой башни в Цуге – 52 метра, с нее прекрасно виден весь город. В нижней части башни располагались ворота, через которые можно было попасть в Цуг. В 1478-1480 гг. верхнюю часть башни надстроили по проекту баварского зодчего Ханса Фельдера-старшего, а в 1557-м она приняла окончательный вид, которым можно любоваться и сегодня – с эркерными окнами и островерхой крышей. Кроме ворот, башня использовалась как тюрьма, а также для наблюдений за городом на случай пожаров. В 1574 году на башне установили большие часы.
По субботам в Беллинцоне проходит субботний рынок – с 7:30 до 13:00 здесь можно оценить богатство выбора и яркие краски стендов, ряды которых тянутся от площади Пьяцца Нозетто до улочек исторической части города. Сюда приходят гурманы за продуктами высокого качества, любители поторговаться – купить что-нибудь подешевле, местные жители – обсудить новости своего квартала, а туристы – насладиться расслабленной атмосферой, напоминающей средиземноморскую. Не любите рынки? Тогда здесь можно пройтись в любой другой день, чтобы неспешно рассмотреть фасады зданий, оттенки неба над крышами, посидеть на скамье под сенью дерева, вспоминая любимые стихи.
Неприветливой серой громадой высится старый город Женевы над лазурными берегами Лемана. Сколько тайн истории могли бы поведать эти мшистые толстые стены, покрытые плющом, раскидистые платаны, клены и буки. Отсюда было видно цунами, захлестнувшее город почти две тысячи лет назад, сюда вошли победоносные римские полки Юлия Цезаря, здесь проповедовал суровый Жан Кальвин, и здесь же провозглашали многая лета Леманической республике наполеоновские солдаты.
А завершить прогулку в старинный квартал Женевы стоит посещением «Таверны Магдалины», уютного ресторанчика в средневековом здании на площади Магдалины, под самыми стенами церкви. Этот респектабельный ресторан с традиционной женевской кухней идеально подойдет для отдыха в кругу семьи.
Куда бы вы направились в Швейцарии, вас везде ждет масса впечатлений и открытий. Приятных вам прогулок!
Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» законаВо вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.
Диалог о свободе между Светланой Алексиевич и российской интеллигенциейПочетный профессор Женевского университета Жорж Нива комментирует события в Беларуси и реакцию на них в России. Написанный им текст предназначался для швейцарской аудитории, но мы думаем, что он будет интересен и нашим читателям.
Обыски и задержания в кантоне ФрибургОдна женщина и трое мужчин были задержаны в пятницу во время антитеррористической операции в кантоне Фрибург, сообщает прокуратура Конфедерации (MPC).
Covid-19: швейцарские школьники на карантинеИз-за пандемии Covid-19 сотни швейцарских учеников периодически должны соблюдать карантин. Как такие случаи квалифицируют кантональные власти и какие меры принимаются, чтобы ученики не отстали от учебной программы?
У швейцарских преподавателей украли зарплатыКиберпреступников привлекают не только деньги, хранящиеся на банковских счетах. Немалые суммы можно получить, присвоив зарплату сотрудников швейцарских университетов, тем более что механизмы защиты вузов от хакерских атак зачастую недостаточно развиты.
Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» законаВо вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.
Добавить комментарий