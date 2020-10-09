Библиотека Санкт-Галленского аббатства считается одной из старейших и красивейших в мире, здание, в которой она располагается, а также интерьеры в стиле барокко, были созданы в 1758-1767 гг. В рамках выставок здесь ежегодно экспонируются редкие средневековые рукописи, всего в монастырских фондах хранится 170 тыс. книг и свитков, из них 50 тыс. выставлены в экспозиционном зале. Также здесь можно увидеть египетскую мумию возрастом 2,7 тыс. лет. Кроме того, осмотра заслуживает и сам монастырь – если смотреть на башни собора снизу, когда по небу проплывают облака, то кажется, что здание движется, незаметно увлекая туристов вместе с собой. В 1983 году библиотека и весь монастырский квартал были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Не секрет, что в прошлые столетия жизнь была не такой спокойной, как сегодня. Города с богатыми усадьбами аристократов и скромными домами простых жителей нужно было защищать. О той эпохе нам напоминают сохранившиеся фортификационные укрепления, например, крепость Муно в Шаффхаузене, сегодня символически преграждающая вход в старую часть города с расписными фасадами домов и десятками живописных эркеров. Как и в былые времена, каждый вечер в 21:00 стражник в течение пяти минут звонит на сторожевой башне в колокол. Интересно, что настоящее армейское подразделение было в этой крепости всего лишь раз: в 1799 году здесь укрылись французы, возвращаясь из Австрии, но вскоре переправились на другую сторону Рейна.

В центре Лугано расположена площадь Пьяцца делла Риформа со множеством бистро и ресторанов. В 1798 году здесь прошла битва между патриотами Цизальпинской республики и луганскими борцами за независимость от Франции. Здание городской администрации, известное под названием Палаццо Чивико, было построено в 1844 году. Примерно в 1870 году под аркадами виллы Гарини открылось кафе Federale – излюбленное место консерваторов, куда либералам не стоило соваться.

Высота часовой башни в Цуге – 52 метра, с нее прекрасно виден весь город. В нижней части башни располагались ворота, через которые можно было попасть в Цуг. В 1478-1480 гг. верхнюю часть башни надстроили по проекту баварского зодчего Ханса Фельдера-старшего, а в 1557-м она приняла окончательный вид, которым можно любоваться и сегодня – с эркерными окнами и островерхой крышей. Кроме ворот, башня использовалась как тюрьма, а также для наблюдений за городом на случай пожаров. В 1574 году на башне установили большие часы.

По субботам в Беллинцоне проходит субботний рынок – с 7:30 до 13:00 здесь можно оценить богатство выбора и яркие краски стендов, ряды которых тянутся от площади Пьяцца Нозетто до улочек исторической части города. Сюда приходят гурманы за продуктами высокого качества, любители поторговаться – купить что-нибудь подешевле, местные жители – обсудить новости своего квартала, а туристы – насладиться расслабленной атмосферой, напоминающей средиземноморскую. Не любите рынки? Тогда здесь можно пройтись в любой другой день, чтобы неспешно рассмотреть фасады зданий, оттенки неба над крышами, посидеть на скамье под сенью дерева, вспоминая любимые стихи.

Неприветливой серой громадой высится старый город Женевы над лазурными берегами Лемана. Сколько тайн истории могли бы поведать эти мшистые толстые стены, покрытые плющом, раскидистые платаны, клены и буки. Отсюда было видно цунами, захлестнувшее город почти две тысячи лет назад, сюда вошли победоносные римские полки Юлия Цезаря, здесь проповедовал суровый Жан Кальвин, и здесь же провозглашали многая лета Леманической республике наполеоновские солдаты.

Особого упоминания заслуживают потемневшие от времени храмы Старой Женевы. Стоит хотя бы заглянуть под своды небольшой церкви с поэтическим названием: Сент-Мадлен (la Madeleine (церковь святой Марии-Магдалины), как ее любовно называют женевцы). Она стоит между холмом святого Петра с его средневековыми постройками и прибрежными фешенебельными улицами гораздо более поздней планировки. Кажется, прикоснись к стенам церкви волшебный жезл альпийской феи, и здание заговорит, поведает неизвестные эпизоды женевской истории. Раскопки, проведенные под фундаментом (до сих пор видны в подвальной части), показали, что на месте церкви святой Магдалины еще во времена Цезаря была возведена постройка. Историки предполагают, что это было святилище в честь богини Майи. Обратите внимание, какие говорящие названия у окружающих храм улиц: rue du Purgatoire («улица чистилища»), rue de Toutes Ames (улица Всех душ), rue de l'Enfer («улица Ада»). «Memento mori», одним словом.

А завершить прогулку в старинный квартал Женевы стоит посещением «Таверны Магдалины», уютного ресторанчика в средневековом здании на площади Магдалины, под самыми стенами церкви. Этот респектабельный ресторан с традиционной женевской кухней идеально подойдет для отдыха в кругу семьи.

Куда бы вы направились в Швейцарии, вас везде ждет масса впечатлений и открытий. Приятных вам прогулок!