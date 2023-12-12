Автор: Заррина Салимова, Берн, 12.12.2023.
С сегодняшнего дня в Швейцарии доступен проездной Demi-tarif PLUS. Для кого он предназначен?|
Dès aujourd’hui, la nouvelle offre demi-tarif PLUS est disponible en Suisse. À qui est-elle destinée?
Середина декабря – традиционное время, когда швейцарские железнодорожные и автобусные компании объявляют о нововведениях. Так, 10 декабря было обновлено расписание поездов и подорожал проезд в общественном транспорте, о чем Наша Газета уже рассказывала. А с сегодняшнего дня швейцарские пассажиры могут приобрести новый тип проездного документа.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
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Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
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