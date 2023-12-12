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11.12.2023 - 12:29План мирного урегулирования войны в Украине обсудят в Швейцарии

Новый абонемент для пассажиров общественного транспорта |Nouvel abonnement pour les passagers des transports publics

Автор: , Берн, .

Фото: Claudia Link, CFF/SBB

С сегодняшнего дня в Швейцарии доступен проездной Demi-tarif PLUS. Для кого он предназначен?

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Dès aujourd’hui, la nouvelle offre demi-tarif PLUS est disponible en Suisse. À qui est-elle destinée?

Середина декабря – традиционное время, когда швейцарские железнодорожные и автобусные компании объявляют о нововведениях. Так, 10 декабря было обновлено расписание поездов и подорожал проезд в общественном транспорте, о чем Наша Газета уже рассказывала. А с сегодняшнего дня швейцарские пассажиры могут приобрести новый тип проездного документа.

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