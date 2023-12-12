Новый абонемент для пассажиров общественного транспорта |Nouvel abonnement pour les passagers des transports publics

Середина декабря – традиционное время, когда швейцарские железнодорожные и автобусные компании объявляют о нововведениях. Так, 10 декабря было обновлено расписание поездов и подорожал проезд в общественном транспорте, о чем Наша Газета уже рассказывала. А с сегодняшнего дня швейцарские пассажиры могут приобрести новый тип проездного документа.