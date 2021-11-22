Новые функции SwissPass

Объединить несколько полезных функций в одном компактном предмете – это очень швейцарская традиция. Достаточно вспомнить о знаменитых складных армейских ножах, которыми можно отрезать кусок хлеба, открыть походные консервы и даже закрутить (или открутить) гайки. Образно говоря, абонементы SwissPass в скором времени превратятся в «швейцарский нож». Нет, откупорить пластиковой картой бутылку вина не получится, но зато проездной билет скоро сможет заменить в вашем кошельке несколько других пластиковых карт.

Как сообщает ассоциация по выпуску абонементов Alliance SwissPass, в следующем месяце в Конфедерации появятся новые карты SwissPass. Самое заметное изменение – это дизайн. Новая карта будет выполнена в красном цвете швейцарского флага, а на заднем плане можно разглядеть силуэты гор. Карта станет прочнее, поэтому не сломается во время катания на лыжах.

Кроме того, обновленный абонемент обладает большей емкостью и другими техническими характеристиками, необходимыми для внедрения новых функций, что расширяет сферу применения SwissPass. В частности, благодаря EMV-совместимому чипу, SwissPass можно будет использовать для бесконтактной оплаты. EMV – это стандарт, разработанный Europay, MasterCard и VISA для платежных карт, уточняется в коммюнике Alliance SwissPass.

Что касается открытия дверей, то SwissPass пригодится предприятиям, которые применяют технологию швейцарской компании LEGIC для дверных систем: карта будет служить в качестве средства доступа или идентификации.

Еще одно нововведение касается безопасного подключения к Интернету. Стандарт аутентификации Fast Identity Online (FIDO), который распространен по всему миру для упрощения подключения к устройствам и услугам всемирной паутины, будет доступен по SwissPass.

Естественно, карта по-прежнему будет служить проездным билетом. С помощью абонемента можно также пользоваться предложениями от компаний-партнеров, таких как ски-пассы, прокат автомобилей и велосипедов или доступ на автостоянки.

Новый SwissPass был успешно протестирован в рамках пилотного проекта с участием нескольких сотен сотрудников общественного транспорта и транспортных компаний. Производство карт начнется в следующем месяце. А новые клиенты или владельцы SwissPass, срок действия которого истек, получат обновленный абонемент уже в середине декабря.

Не все, впрочем, обрадовались нововведению. С жесткой критикой на SwissPass обрушился Фонд защиты прав потребителей немецкоязычной Швейцарии ( Stiftung für Konsumentenschutz ). Тот факт, что проездной в будущем будет предлагать функции электронной идентификации, не нравится правозащитникам, которые считают, что с новым SwissPass электронное удостоверение личности (E-ID) буквально вводится «через заднюю дверь» – «постепенно» и «бесконтрольно». Напомним, что в Конфедерации уже давно идут споры по поводу того, кто должен выпускать E-ID – государство или частный сектор. Фонд опасается, что частные провайдеры теперь займут эту нишу «без необходимости соблюдать законодательные требования по защите данных и потребителей». Stiftung für Konsumentenschutz требует, чтобы вопросы защиты данных были прояснены и урегулированы до того, как карта поступит в обращение. Кроме того, пользователям должна быть предоставлена возможность исключить или отключить некоторые функции.

Alliance SwissPass категорически отверг эти обвинения, отмечая, что новые функции, которые, к слову, являются факультативными, соответствуют международным отраслевым стандартам и обеспечивают дополнительную ценность для клиентов. «Ни Alliance SwissPass, ни CFF/SBB не планируют выпускать государственный E-ID. У нас нет на это полномочий, и новый SwissPass технически не был предназначен для этой цели. Выдача государственного электронного удостоверения личности находится в компетенции Конфедерации», - подчеркивается в ответном заявлении компании.

Добавим, что на настоящий момент в кошельках жителей Швейцарии находятся около пяти миллионов SwissPass, что делает его одной из самых распространенных пластиковых карточек в стране.