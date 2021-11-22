Новые функции SwissPass

Автор: Заррина Салимова, Берн, 22. 11. 2021.
С середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.|
À partir de mi-décembre, une nouvelle génération de la carte SwissPass sera progressivement distribuée dans les transports publics suisses. Elle bénéficie d’un design rafraîchi et de nouvelles fonctions. Le SwissPass pourra ainsi désormais être employé notamment pour payer, pour ouvrir des portes ou pour s’authentifier.
Объединить несколько полезных функций в одном компактном предмете – это очень швейцарская традиция. Достаточно вспомнить о знаменитых складных армейских ножах, которыми можно отрезать кусок хлеба, открыть походные консервы и даже закрутить (или открутить) гайки. Образно говоря, абонементы SwissPass в скором времени превратятся в «швейцарский нож». Нет, откупорить пластиковой картой бутылку вина не получится, но зато проездной билет скоро сможет заменить в вашем кошельке несколько других пластиковых карт.
Как сообщает ассоциация по выпуску абонементов Alliance SwissPass, в следующем месяце в Конфедерации появятся новые карты SwissPass. Самое заметное изменение – это дизайн. Новая карта будет выполнена в красном цвете швейцарского флага, а на заднем плане можно разглядеть силуэты гор. Карта станет прочнее, поэтому не сломается во время катания на лыжах.
Кроме того, обновленный абонемент обладает большей емкостью и другими техническими характеристиками, необходимыми для внедрения новых функций, что расширяет сферу применения SwissPass. В частности, благодаря EMV-совместимому чипу, SwissPass можно будет использовать для бесконтактной оплаты. EMV – это стандарт, разработанный Europay, MasterCard и VISA для платежных карт, уточняется в коммюнике Alliance SwissPass.
Что касается открытия дверей, то SwissPass пригодится предприятиям, которые применяют технологию швейцарской компании LEGIC для дверных систем: карта будет служить в качестве средства доступа или идентификации.
Еще одно нововведение касается безопасного подключения к Интернету. Стандарт аутентификации Fast Identity Online (FIDO), который распространен по всему миру для упрощения подключения к устройствам и услугам всемирной паутины, будет доступен по SwissPass.
Естественно, карта по-прежнему будет служить проездным билетом. С помощью абонемента можно также пользоваться предложениями от компаний-партнеров, таких как ски-пассы, прокат автомобилей и велосипедов или доступ на автостоянки.
Новый SwissPass был успешно протестирован в рамках пилотного проекта с участием нескольких сотен сотрудников общественного транспорта и транспортных компаний. Производство карт начнется в следующем месяце. А новые клиенты или владельцы SwissPass, срок действия которого истек, получат обновленный абонемент уже в середине декабря.
Alliance SwissPass категорически отверг эти обвинения, отмечая, что новые функции, которые, к слову, являются факультативными, соответствуют международным отраслевым стандартам и обеспечивают дополнительную ценность для клиентов. «Ни Alliance SwissPass, ни CFF/SBB не планируют выпускать государственный E-ID. У нас нет на это полномочий, и новый SwissPass технически не был предназначен для этой цели. Выдача государственного электронного удостоверения личности находится в компетенции Конфедерации», - подчеркивается в ответном заявлении компании.
Добавим, что на настоящий момент в кошельках жителей Швейцарии находятся около пяти миллионов SwissPass, что делает его одной из самых распространенных пластиковых карточек в стране.
Covid-19: ближайшие дни станут решающимиВ связи с растущим числом заражений многие европейские страны снова вводят противоэпидемические ограничения, но Швейцария пока не будет ужесточать меры, продолжая следить за развитием ситуации.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Что требует Брюссель от Берна?В понедельник федеральный советник Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, ответственным за отношения со Швейцарской Конфедерацией. Обе стороны подтвердили, что продолжат политический диалог, при этом Евросоюз настаивает на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.
Добавить комментарий