Абонемент на все виды транспорта за 800 франков

Автор: Лейла Бабаева, Кран-Монтана, 12. 08. 2020. Просмотров: 773
Представьте себе документ, дающий право на проезд в автобусах, трамваях, поездах, пользование канатными дорогами и т.д. Цена – 800 франков в год для пассажиров старше 26 лет и 400 франков – для тех, кому еще не исполнилось 26-ти. Именно такой абонемент – SwissEcoPass – предлагают выпускать авторы инициативы SwissEco Mobility Equitable pour TOUS, которые хотят сделать поездки в общественном транспорте более доступными. Также планируется выпускать дневной абонемент SwissHappyPass, который смогут купить как швейцарцы, так и иностранцы: он будет стоить 30 франков (до 26 лет) и 60 франков (от 26 лет). Инициатива еще не запущена, в настоящее время организаторы ищут спонсоров, которые помогут это сделать.
Инициатор проекта, валезанский предприниматель и консультант Кристоф Годель объяснил в интервью журналу Bilan, что идея предложить SwissEcoPass возникла у него после появления абонемента Magic Pass, который продается не первый год и в лыжном сезоне 2020-21 гг. будет действовать на 34 курортах. Сегодня авторы SwissEco Mobility Equitable pour TOUS ведут переговоры с компанией «Общественный транспорт Женевы» (TPG) и фирмой, обслуживающей канатные дороги Кран-Монтаны. Кроме того, организаторы хотят провести переговоры с транспортными профсоюзами. Это необходимо для того, чтобы избежать разногласий между населением и компаниями-перевозчиками, если подписи швейцарцев будут собраны и инициативу вынесут на референдум.
Руководство Ассоциации общественного транспорта (UTP/VÖV), объединяющей около 130 предприятий, пока не прониклось предложенной идеей. По словам представителя UTP/VÖV Бруно Галликера, авторам проекта будет трудно заручиться поддержкой населения, учитывая то, что они хотят повысить НДС. В то же время, нельзя отрицать, что инициатива SwissEcoPass соответствует поставленной швейцарским правительством цели достичь углеродной нейтральности к 2050 году. «Наш абонемент более доступен, поэтому больше людей смогут чаще пользоваться общественным транспортом», - отметил Кристоф Годель. По его словам, при пользовании SwissEcoPass швейцарцы будут покупать на 5% меньше новых машин, а выбросы выхлопных газов сократятся на 15% до 2025 года.
Вице-президент водуазского отделения Партии зеленых Давид Редлер указал на то, что повышение налога на топливо станет лишь временной мерой, так как в будущем в стране вырастет число электромобилей и выручка от продаж топлива сильно сократится. Тем не менее, политик уверен, что SwissEcoPass может заинтересовать каждую партию, поскольку тема общественного транспорта и стоимости проезда актуальна для всех. Представитель железнодорожной компании SBB/CFF/FFS в Романдии Оттавия Массерини заявила, что еще рано делать выводы, но ее предприятие будет наблюдать за развитием проекта.
На сайте, посвященном инициативе SwissEco Mobility Equitable pour TOUS, отмечается, что в случае ее одобрения понадобится три года на то, чтобы начать выпуск нового абонемента. Организаторы подчеркивают, что повышение налога на топливо не скажется на расходах швейцарцев, если они сократят на 10% число своих поездок на автомобилях, отдавая предпочтение использованию SwissEcoPass. А что вы думаете об этом предложении?
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