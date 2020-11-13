Проносятся ветры, бушуют метели, налетают вихри – но не под силу грозной стихии сломить гордых и непоколебимых седовласых гигантов. На склонах их проложены узкие тропы, над пропастями висят оросительные каналы, на невообразимые кручи взбираются виноградники и сады. Много веков назад человеческий гений преобразил этот суровый край, трудолюбивые горцы соорудили каналы для полива огородов и виноградников, завели скот на зеленых альпийских лугах, построили симпатичные деревянные домики. С приходом христианства над мрачными ущельями зазвучал колокольный звон, повсюду заблестели кресты церквей и часовен.

Удивительно, но факт: куда бы ни завели нас путешествия, в самых глухих уголках альпийских лесов, на узких горных дорожках или на берегах рек и озер нам могут повстречаться миниатюрные очаровательные творения, созданные благочестивыми швейцарскими зодчими. Не стоит думать, что эти часовенки покрылись мхом, плющом и паутиной – ко многим из них до сих пор не заросла народная тропа. Теплятся лампады, у подножия статуи Девы Марии лежат цветы как символ неугасающей веры в вечное и неизменное торжество жизни над смертью, благоденствия над горестями, радости над печалью, здоровья над болезнью.

Невелик поселок Планшуэ (Planchouet), расположенный среди отвесных склонов кантона Вале. Недалеко пролегает средневековый оросительный канал, летом на окрестные луга приходят пастухи выпасать темпераментных валезанских коров породы эранс, а зимой здесь веселятся туристы, приехавшие покататься на горнолыжных трассах станции Верхняя Нанда (Сивье - Siviez), расположенной выше на склоне горы. Украшение поселка – деревянная часовня в кружеве деревянной резьбы, выполненная в стиле валезанских шале. Остроконечный купол скрывается среди развесистых лиственниц, несколько ступеней ведут на крыльцо, защищенное широким навесом на случай зимних снегопадов и весенних проливных дождей, внутри находятся статуи покровителей кантона Вале – Девы Марии, святого Антония, святого Маврикия и святого Николая. Эта маленькая обитель мира и покоя посвящена Священному Сердцу Христову – Сакре-Кер (франц.: Sacré-Cœur), ее строительство началось в 1930 году по инициативе жителей правого берега горной реки Прэнс. Сельчанам пришлось расчистить место для будущей часовни: срубить вековые лиственницы и ели, а также подорвать скалу. Места в горах мало, строить нелегко. Работы завершились 9 августа 1931 года. Когда был подведен итог, оказалось, что это творение обошлось деревне в 7045 франков, немалая сумма по тем временам.

Стоит спуститься чуть ниже, в поселок Безон (Beuson), и здесь, недалеко от автобусной остановки, можно увидеть еще одно архитектурное чудо – каменную часовню святой Агаты (Sainte-Agathe). История ее насчитывает не одну сотню лет. Когда-то здесь пролегала дорога, ведущая из высокогорных поселков в долину Роны. Для охраны пастухов и крестьян от превратностей крутых склонов еще в древности здесь возвели часовню, посвященную Святому Бернару из Ментона (XI век), создателю знаменитого приюта на перевале, названном позднее его именем. В 1783 году жители Безона решили сменить название часовни и посвятили ее святой мученице Агате, пострадавшей в III веке в Катании на Сицилии, в период гонений на христиан при императоре Деции (в православной церкви она также почитаема и известна под именем святой Агафии). Валезанцы верили, что пряжа, освященная в день памяти святой, а затем зашитая в одежду, помогает отогнать злых духов, а хлеб и соль, освященные в этот день, кушали во время болезни и даже давали занемогшим домашним животным.

В соседнем поселке – Нижняя Нанда (Basse Nendaz) – более пятисот лет назад была воздвигнута часовня в честь святого Себастьяна (La chapelle Saint-Sébastien), которому валезанцы с особым усердием молились во время эпидемий, веря в его силу. В 1508 году в этих краях свирепствовала чума, возможно, именно в то время «нандары» (так величают себя по-французски жители этой горной коммуны – les Nendards) и решили построить в честь святого Себастьяна (или Севастиана, как называет этого святого православный календарь) часовню, памятуя о том, как воин-мученик, пострадавший при императоре Диоклетиане в III веке, спас Рим от эпидемии чумы несколько веков спустя, уже после своей кончины. На протяжении своей истории часовня несколько раз перестраивалась, современное здание было возведено в первой половине XVII века, позднее здесь соорудили алтарь в стиле барокко.

Каменная часовня стоит на высоком скалистом уступе, отсюда открывается великолепный вид на окрестности. В таком месте хочется думать о нетленном, читать стихи, перелистывать мысленно страницы истории. Вчера, сегодня и завтра одно остается неизменным – человеческая вера в несомненную победу разума над невежеством, добра над злом, света над тьмой.