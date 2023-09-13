Сексуальные злоупотребления в лоне католической церкви Швейцарии |Abus sexuels au sein de l'Église catholique en Suisse

Только вчера мы рассказали вам о скандале, зреющем в католической церкви Швейцарии. Продолжение не замедлило последовать. По поручению Конференции швейцарских епископов независимая группа историков Цюрихского университета UZH под руководством Моники Домманн и Мариэтты Майер в течение целого года изучала церковные архивы по всей Швейцарии. В исследование были включены не только епархии во всех языковых регионах страны, но и различные церковные подразделения и религиозные ордена. Таким образом, католическая церковь Швейцарии рассматривалась как единое целое.