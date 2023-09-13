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среда, 13 сентября 2023 года   

Сексуальные злоупотребления в лоне католической церкви Швейцарии |Abus sexuels au sein de l'Église catholique en Suisse

Автор: , Цюрих, .

Убранство церкви при монастыре Святого Урбана (кантон Люцерн). Фото носит иллюстративный характер © Nashagazeta.ch

Историки из Цюрихского университета (UZH), впервые получившие доступ к архивным церковным материалам, задокументировали 1002 случая сексуальных злоупотреблений, совершенных католическим духовенством, церковными служащими и членами религиозных орденов в Швейцарии с середины XX века.

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Des historiens de l’Université de Zurich (UZH), qui ont eu accès pour la première fois à des archives ecclésiastiques, ont recensé 1 002 cas d’abus sexuels commis par des membres du clergé catholique, des employés de l’Église et des membres d’ordres religieux en Suisse depuis le milieu du XXe siècle.

Только вчера мы рассказали вам о скандале, зреющем в католической церкви Швейцарии. Продолжение не замедлило последовать. По поручению Конференции швейцарских епископов независимая группа историков Цюрихского университета UZH под руководством Моники Домманн и Мариэтты Майер в течение целого года изучала церковные архивы по всей Швейцарии. В исследование были включены не только епархии во всех языковых регионах страны, но и различные церковные подразделения и религиозные ордена. Таким образом, католическая церковь Швейцарии рассматривалась как единое целое.

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