Война, какие бы страшные эмоции она ни порождала, не отменила необходимости архивных изысканий. Недавно, во время работы в читальном зале Федерального архива Швейцарии мы натолкнулись в описи на документ со следующим названием: «Попечительство об украинских беженцах» / «Vertrauenstelle für Ukraine-Flüchtlinge». Несмотря на жгучую актуальность темы, датировка документа относится вовсе не к нашему времени, а к 1920-м годам.

Сразу стоит уточнить исторический контекст. После революции и Гражданской войны 1917‒1920 годов Швейцария принимала массу беженцев со всех территорий, входивших в Российскую Империю. И не только их ‒ украинцы из Австро-Венгрии, никогда не бывшие подданными Императора Всероссийского, также нашли приют на территории Швейцарской Конфедерации. Персональные досье с прошениями, анкетами, фотографиями, удостоверениями личности, выданными для въезда в страну (если он, конечно, был легальным) самыми разными инстанциями всевозможных правительств, можно найти в архивах многих швейцарских ведомств, федеральных и кантональных. Поиск по именному указателю позволяет выявить конкретные дела и познакомиться с конкретными судьбами. Это совершенно логичный путь архивного поиска сведений о беженцах, будь то 1920-е, 1940-е или позднейшие годы (главное, чтобы срок давности, необходимый для свободной консультации, истек).

Однако для того, чтобы ознакомиться с усилиями по приему беженцев общественных организаций, равно как и иностранных государственных служб, действовавших на территории Швейцарии, следует копнуть поглубже и искать уже в их собственных материалах.

Большинство приведённой в данной статье информации взято из материалов Миссии Украинской Народной Республики (УНР) в Швейцарии. Напомним в двух словах, что УНР существовала в 1917‒1920 годах, а ее правительство в изгнании ‒ до 1992 года, когда было официально признано правопреемство этого государства и современной Украины. Автор сразу оговаривает, что настоящая статья посвящена вовсе не истории украинской государственности, а другим вопросам, поэтому многие исторические детали в данном тексте опускаются.

В Берне в 1918 году была открыта Украинская Миссия, которая последовательно возглавлялась двумя известными в то время украинскими общественными деятелями. Сначала, с ноября 1918 года по июнь 1919-го, ее возглавлял Евмен Кириллович Лукасевич (1871‒1929), а затем, по август 1923 года ‒ Николай Николаевич Василько (1868‒1924). Стоит уточнить, что написание этих и других имен и фамилий мы приводим в тексте по-русски, ибо, во-первых, это язык нашего издания, а, во-вторых, автору надо было иначе выбирать среди встречающихся в архивных документах не только русской или украинской, но также немецкой (а оба дипломата, кстати, родились и выросли на территории Австро-Венгрии), французской, польской или румынской транскрипциями имен...

Украинская Миссия была признана швейцарскими властями, как это подчёркивалось во всех официальных документах, «де факто», поскольку существовало правительство, которое эта миссия представляло, но никогда «де юре», как полноправное дипломатическое представительство. Поэтому для Швейцарии беженцы с территории, входившей в УНР, не были, конечно, какой-то отдельной частью в общей массе выходцев из Российской или Австро-Венгерской империй.

Миссия оказывала помощь на свой страх и риск. Сделать она могла немногое, но что могла – делала.

Во-первых, Миссия хлопотала о въезде в Швейцарию тех, кто в результате революций и войн 1918‒1920 годов оказался без крова, и чья жизнь находилась под угрозой. Архивные документы наполнены такими ходатайствами, и, возможно, в каких-либо следующих материалах мы осветим конкретные истории. Кстати, ходатайств за разных людей под предлогом того, что они составляли персонал Миссии было много, и, учитывая неофициальный характер Миссии, вполне возможно, что многие из них ни в момент ходатайства, ни после к Миссии отношения не имели, а пользовались лишь правом въезда в страну.

Во-вторых, прибывшим в Швейцарию оформляли документы. Пусть документы эти не признавались повсюду, как мы увидим ниже, они всё-таки были лучше, чем ничего.

В-третьих, оказывалась, по мере возможности, материальная помощь. Средств не было, и шла эта помощь прежде всего от частных лиц. Напомним хотя бы, что, например, Н. Н. Василько был до войн и революций весьма состоятельным буковинским землевладельцем, и наверняка некоторыми средствами располагал и в швейцарский период своей жизни...

В 1925 году от имени УНР ещё выдавались, по просьбам оказавшихся в Швейцарии эмигрантов, документы, удостоверявшие их личность. Как разъяснялось в официальном письме из Федерального департамента юстиции и полиции от 1 июля 1925 года, такие документы могли в качестве исключения признаваться внутри Швейцарии для уже находившихся там лиц и при отсутствии у них каких-либо других документов. Но было категорически запрещено выдавать по ним свидетельства на возвращение в Швейцарию, если их обладатель получал визу другого европейского государства и Швейцарию покидал. Что ж, таковы были гримасы «большой политики», часто безжалостной к беженцам. Причем гримасы странные, ибо напомним, что Советского Союза, а, следовательно, и УССР, как его составной части, Швейцария после истории с убийством в 1923 году В. В. Воровского и до 1946 года включительно вообще не признавала.

Украинская Миссия продолжала существовать, хотя в отношении швейцарских властей её деятельность ограничивалась лишь регулярными поздравлениями тех с национальным праздником 1 августа. Последнее по времени поздравление, в 1925 году, вызвало через неделю, 7 августа, очень жесткую докладную записку политического департамента. Там говорилось, что Миссия, в которой оставался на тот момент один человек ‒ секретарь Зиновий Курбас, более не представляла никакого правительства и что «нет ни малейшего интереса делать вид, что она существует». К тому же в Цюрихе параллельно с представительством в Берне существовала частная фирма, подразделение туристического бюро «Куони», тоже называвшаяся без всяких на то оснований «Украинской Миссией». Глава фирмы, Симон Куони, уроженец Граубюндена, заявлял во время разбирательства полиции, что получил от представительства УНР статус консула и занимался выдачей документов для беженцев ‒ выходцев с Украины. Для швейцарских властей всё это было крайне подозрительно и служило дополнительным аргументом для свёртывания отношений.

Сказано ‒ сделано. Украинская Миссия в Берне официально прекратила своё существование 26 февраля 1926 года, когда в адрес Федерального политического департамента была направлена соответствующая нота.

В своей ноте Управляющий миссией З. Курбас принимал к сведению информацию федеральных властей о прекращении действия своего статуса, но ходатайствовал при этом об открытии в Швейцарии бюро или попечительства по делам украинских беженцев, количество которых в стране представлялось «значительным». Ответ не заставил себя ждать: Курбасу разрешалось открыть такое бюро, но как частную организацию, без какого-то то ни было официального статуса.

Негосударственное украинское объединение в помощь беженцам после 1926 года, судя по всему, если и было создано не на бумаге, то просуществовало недолго и закрылось, видимо, из-за нехватки средств. На то существует косвенное свидетельство, пусть и несколько курьезное. В 1928 году австрийское дипломатическое представительство в Берне запрашивало швейцарские власти относительно того, существует ли в Швейцарии организация для украинских беженцев. Всё дело в том, что некий выходец из Украины был к 1928 году осуждён сразу по многим уголовным статьям и отбывал заключение в тюрьме в Австрии. Во время следствия он упомянул, что в 1925-26 годах получал деньги от организации по помощи беженцам в Швейцарии, и австрийские власти хотели проверить источник его слов. В ответ швейцарские официальные инстанции провели расследование и убедились (убедив затем австрийцев), что такой организации не существует, что о ней неизвестно ни Политическому департаменту, ни властям и полиции Берна, ни даже Швейцарскому Красному Кресту, а Зиновий Курбас отбыл в неизвестном направлении...

Через сто лет положение изменилось. Нет больше миссии несуществующего правительства с непонятными полномочиями и без средств, как век назад. В приёме беженцев с Украины задействованы сотни людей и десятки государственных и негосударственных служб. И хоть дозвониться до соответствующих служб часто бывает не менее сложно, чем дописаться сто лет назад, а чтобы выстоять огромные очереди нужно неимоверное терпение, система помощи тем, кто спасся из-под бомбежек, живет и работает, часто благодаря самоотверженным энтузиастам.