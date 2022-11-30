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среда, 30 ноября 2022 года   

Пять швейцарских франков – это не мелочь|Cinq francs suisses n’est pas de la monnaie menue

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 30. 11. 2022.

Пятифранковая монета 1922 г. Photo © BNS

Самая крупная по размеру швейцарская монета отмечает в этом году свое 100-летие. Отличный повод, чтобы рассказать об истории почтенной дамы.

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La plus grande de taille pièce de monnaie suisse fête cette année son centenaire. Une occasion pour raconter son histoire.

Активно используемая в обиходе и сразу заметная в наших кошельках, пятифранковая монета в ее сегодняшнем виде была создана цюрихским скульптором Паулем Буркхардом в 1922 году. Нумизматы или просто наблюдательные люди, не поленившиеся внимательно рассмотреть монету, обращают внимание на то, что 5 франков – единственная монета, на которой не присутствует больше образ Гельвеции. «Не присутствует больше»? Значит, раньше присутствовал? Давайте разбираться.

Для начала стоит напомнить, что Конституция Швейцарии, принятая в 1848 году, установила исключительное право федерального правительства на чеканку монеты. 7 мая 1850 года был принят соответствующий федеральный закон, и в том же году чеканка была начата, в том числе и монет в пять франков. Первую модель монеты, известную как «Сидящая Гельвеция», выполнил женевский гравёр Антуан Бови по эскизу Фридриха Фиша из АрговииСеребряные монеты этого типа чеканились до 1874 года. Заметим, что на государственных языках Швейцарии название денежной единицы «франк» пишется по-разному: на немецком — Franken, на французском и ретороманском — Franc, на итальянском — Franco. Номинал на всех швейцарских монетах в пять франков обозначается с сокращённым названием денежной единицы — Fr, а название государства указывается на латинском языке — HELVETIA или CONFOEDERATIO HELVETICA.

В 1888 году тип монет был изменён. Аверс новой монеты типа «Голова Гельвеции» разработал штутгартский скульптор Карл Швенцерон же изготовил и модель реверса по эскизу Кристиана Бюлера из Берна. Этот тип монет чеканился до 1916 года. Но истек и их срок, и в 1922 году тип монет вновь был изменён. Новый тип, который разработал Пауль Буркхард, используется при чеканке стандартных швейцарских монет до настоящего времени. Несмотря на то, что внешне монета оставалась неизменной диаметр 31,45 мм, вес 13,2 г , ее состав несколько раз менялся: в 1931 году проба серебра была снижена до 835-й, а с 1968 года они чеканятся из медно-никелевого сплава, если быть совсем точными, меди в монетах – 75%, никеля – 25%. Так что «серебром» их назвать уже нельзя. 1 апреля 1971 года был принят закон об изъятии из обращения серебряных монет 835-й пробы образца 1931 года. В тот же день они утратили силу законного платёжного средства, а в обращении стали использоваться только монеты в пять франков образца 1968-го. Кардинально изменилась за прошедшее столетие и покупательная способность монеты. В год ее создания Паулем Буркхардом на пять франков житель Швейцарии мог купить шесть килограммов качественной муки или 14 литров молока. Сегодня этой суммы хватает лишь на два килограмма муки и 2,5 л молока.

С эстетической стороны монета Буркхарда интересна тем, что стала первой, на аверсе которой не изображена полуобнаженная Гельвеция в стиле мифологической богини. Ее заменил мужчина в капюшоне, которого многие принимают за главного национального героя Швейцарии Вильгельма Телля: ошибка тем более объяснима, что Телль присутствовал на пятифранковой купюре 1914 года. На самом же деле на монете изображен безымянный швейцарский пастух. Что ж, такой выбор можно понять: Телль один, да еще и не факт, что он действительно существовал, а пастухи вот они, были и есть.

Помимо эдельвейсов, на монете присутствует также латинская надпись «DOMINUS PROVIDEBIT» («Господь позаботится»), отсылающая к почти 170 упоминаниям божественного провидения, встречаемым в Ветхом завете и в Библии. Да и альпийский пастух напоминает знатокам священных текстов псалом 23, начинающийся словами «Господь мой пастырь; Я не буду нуждаться». Как известно, изображение Бога как доброго пастыря, пасущего свое стадо и ведущего его по жизни, в Библии очень распространено. Латинскую надпись на монете можно понимать в буквальном смысле или интерпретировать. Например, задумываться о том, что деньги нужны для обеспечения жизненных нужд, пропитания и защиты, а не для обогащения неблаговидными способами. Божественное присутствие можно воспринять и как напоминание об ответственности, лежащей на обладателях денег по отношению к обделенным.

Интересно, что надпись «DOMINUS PROVIDEBIT» присутствовала на гурте бернских монет еще в 18 веке, выполняя вполне практическую функцию: она отбивала охоту у мошенников cкрести монеты, собирая серебряную пыль как только надпись стиралась, монета становилась недействительной. Урок попытались извлечь два века спустя: в 1985-1993 годах гурт монеты изготовлялся с вдавленной надписью «DOMINUS PROVIDEBIT». Однако оказалось, что такой способ его оформления не является надёжной защитой. В связи с появлением большого числа поддельных монет с 1994 года надпись на гурте вновь стала выпуклой, а пятифранковики 1985-1993 годов постепенно начали изымать из обращения. 26 ноября 2003 года был принят закон об изъятии из обращения монет, выпущенных в 1985-1993 годах, и с 1 января 2004 года они утратили статус законного платёжного средства. В 2012 году часть тиража пятифранковых монет была отчеканена с буртиком (частью гурта, приподнятой над полем монеты и опоясывающей ее по всему периметру), размер которого несколько превышал размер буртика ранее выпускавшихся монет, из-за чего новые монеты невозможно было использовать в торговых автоматах возможно кто-то из наших читателей столкнулся с этим неудобством. Однако монетный двор заявил, что эти монеты не являются бракованными, так как их размеры остаются в пределах допустимой погрешности. Так что придется донашивать. Но это ничего, тем более что они только растут в цене: в ноября 2021 года пятифранковая монета 1886 года была продана на аукционе в Женеве за более 200 тысяч франков!

 

 

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