Монетный двор Швейцарии (Swissmint), расположенный в импозантном особняке из оранжево-коричневого кирпича в престижном бернском районе Кирхенфельд, часто называют «денежной фабрикой». Учреждение чеканит монеты для платежных операций, а также регулярно выпускает стандартные и специальные монеты для нумизматического рынка.

Новая монета, поступающая в обращение сегодня, интересна сразу по нескольким причинам. Прежде всего, Timemachine – это первая золотая монета Swissmint номиналом 25 франков. А все премьерные серии, как правило, пользуются большим успехом у коллекционеров. Кроме того, любопытна тематика нового денежного знака: монета посвящена швейцарской часовой промышленности.

Развитие часового дела в Швейцарии тесно связано с прибытием в Женеву гугенотов, в XVI веке. Протестантские беженцы, спасавшиеся от преследований во Франции, привезли в город Кальвина свои знания и умения по изготовлению часовых механизмов и открыли многочисленные мастерские, передавая профессиональные секреты последующим поколениям. Постепенно часовое дело распространилось из Женевы на другие кантоны. Особенно выделяется регион, известный под названием «Юрская дуга» или «Дуга часовщиков», т.е. города от Женевы до Шаффхаузена, знаменитые своими часовыми традициями, производством автоматонов и музыкальных шкатулок.

Сегодня Швейцария считается центром мировой часовой индустрии, а швейцарские часы, вместе с сыром, шоколадом и горами, стали символом страны. О важности этого сектора свидетельствует и то, что два года назад секреты часового мастерства и механического искусства были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Создание часов требует не только таланта и специальных умений, но и пунктуальности, настойчивости, ловкости и терпения, а стремление к достижению точности и нематериальные аспекты измерения времени придают этой работе философское значение.

Дизайн монеты из золота 900 пробы был разработан художником из Биля/Бьенна Ремо Линхардом (WES 21). После окончания Бильской школы дизайна он увлекся современным искусством и в последние годы зарекомендовал себя как авторитетный представитель субкультурного движения. WES 21 творит в разных направлениях – от фресок размером с дом до масляной живописи, от иллюстрации до скульптуры. Его работы пользуются международным признанием и выставляются в престижных галереях и на художественных ярмарках по всему миру.

На аверсе Timemachine изображены циферблат часов, шестеренки и глобус. В европейском регионе рельефно выделены контуры Швейцарии, что призвано проиллюстрировать важность часового мастерства для этой страны и распространение швейцарской продукции по всему миру. На внутреннем крае большой шестеренки, на положении одиннадцати часов, большими буквами написано SWISSMADE, а справа, на трех часах, расположен творческий псевдоним художника WES 21.

На обратной стороне монеты можно увидеть надпись CONFOEDERATIO HELVETICA, год 2022, монетный знак B и номинал 25 FR. В центре изображены зубчатый механизм и картографическая роза ветров. Буквы W, E и S и число 21 заменяют аббревиатуры, традиционно обозначающие стороны света.

Монета весом 5,64 грамма и диаметром 20 миллиметров относится к категории proof, под которой понимается индивидуальная чеканка высочайшего качества – с зеркальным полем и контрастирующим рельефным рисунком. Штемпель для такого вида чеканки можно использовать не больше 500 раз.

Каждая монета завернута в прозрачную капсулу и продается в футляре с пронумерованным сертификатом подлинности. Timemachine доступна в ограниченном количестве на сайте swissmintshop.ch, а также у избранных дилеров монет и в некоторых банках. Монета, выпущенная тиражом 4750 штук, стоит 419 франков. Кроме того выпущены 250 монет с сертификатом художника – такой экземпляр стоит 469 франков.