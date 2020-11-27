Гесснер, Галлер, Руссо, Шиллер, Байрон, Карамзин, Жуковский – вот далеко не полный перечень писателей и поэтов, внесших вклад в «швейцарскую легенду», создавших образ страны, где на лоне прекрасной природы живут свободолюбивые люди, и тем самым пробудивших у многих интерес к Швейцарии. Но недаром говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Никакое описание природы, каким бы талантливым и ярким оно не было, не заменит зрительного образа. Как же люди XVIII и XIX веков получали представление о том, что они могут увидеть в Швейцарии?



Тот, кто читал предыдущие очерки из нашего особого досье, наверняка уже знает ответ на этот вопрос, поскольку за отсутствием фотографий иллюстрациями часто служат старинные гравюры швейцарских мастеров. Именно они стали своеобразными первыми путеводителями по этой стране. Конечно, существовали рисунки и картины, но их было не так много. Лишь изобретение гравюры позволило не только рассказать о прелестях швейцарских пейзажей, но и, что называется, показать товар лицом. С этого момента «швейцарский миф», в первую очередь тот его элемент, который связан с восхищением альпийскими красотами, становится достоянием людей самых разных социальных слоев, а не только культурной элиты, читающей книги о путешествиях или покупающей дорогие картины.

Но скажем несколько слов о том, что такое вообще гравюра. Слово «гравюра» произошло от французского глагола «graver» – вырезать, создавать рельеф. Изображение получается в результате оттиска на бумагу с печатной формы – «доски». Материалом для «доски» может быть не только металл, но и дерево, линолеум, картон, стекло. Оттиск с печатной формы называют французским термином эстамп. Главным преимуществом гравюры перед рисунком или картиной является возможность сделать с одной печатной доски много оттисков. И все они будут равноценными по своим характеристикам, ведь все они отпечатаны с «доски», созданной одним и тем же человеком. Каждый авторский оттиск – это подлинник, полноценное художественное произведение, а стоит он намного дешевле, чем рисунок или картина.



Гравюра, в частности такая ее разновидность, как ксилография, при которой печатной формой служит дерево, появилась достаточно давно. В Китае ксилография упоминается уже в VI-VII веках, в Европе первые ксилографии религиозного содержания, нередко раскрашенные от руки, предположительно появились на рубеже 14 века. Но по-настоящему техника тиражной графики распространилась в Западной Европе начиная с XV века, и произошло это сразу в нескольких районах – в Центральной Италии, на территории Верхнего Рейна и современного Эльзаса, на юго-западе Германии и в Швейцарии.

Новая эра для гравюры наступила с изобретением печатания эстампов с металлических досок. Одними из первых освоили эту технику золотых и серебряных дел мастера, и понадобилась им она из практических соображений: чтобы сохранить рисунок, нанесенный на изделия из серебра и металла, ювелиры заполняли выгравированный орнамент чернилами, а затем прикладывали к поверхности лист бумаги – таким образом они сохраняли для себя образцы для будущего их использования. Но вскоре гравирование превратилось в самостоятельный вид искусства.



Гравюры, как и все произведения изобразительного искусства, не могут рассказать в подробностях о жизни страны, как это делает литература. Но зато живописный образ дает нам возможность увидеть то, что когда-то поразило воображение автора, и вновь пережить восторг, охвативший при лицезрении им прекрасного пейзажа, например. позволяет вернуться в прошлое и вновь окунуться в переживания, доставившие столько радости. Живопись – тот волшебник, который позволяет осуществить желание Фауста, воскликнувшего: «Мгновенье, прекрасно ты, продлись, постой!»

Как мы уже рассказывали, швейцарцам надо благодарить Кальвина за то, что их страна славна своими мастерами гравюры. Объявив все прочие виды искусства излишеством, он пощадил лишь часовых дел мастеров, поскольку обладание часами позволяло четко соблюдать распорядок дня. Часы тогда носили на цепочках, а для изготовления их корпуса требовались значительные ювелирные навыки. Именно это позволило сохранить и приумножить мастерство женевских ювелиров, а где ювелиры, там и мастера гравюры.



Гравюры до сих пор чрезвычайно популярны в Швейцарии, их можно увидеть повсюду: они украшают стены гостиниц и офисных помещений, ресторанов и квартир. Чаще всего это очень незатейливые эстампы, которые в большом количестве штамповали для возросшего потока не очень богатых путешественников во второй половине XIX века.



Еще в конце 1980-х годов в Cтаром городе Женевы было как минимум пять магазинов, специализировавшихся на гравюрах. Сегодня остался лишь один. Там продаются эстампы очень высокого качества и стоят они немалые деньги – от сотни до нескольких тысяч швейцарских франков, если это произведение известного мастера. В то же время на рынках Женевы, например, на знаменитом блошином рынке Пленпале, проходящем каждую среду и субботу, можно купить оттиск с видом Швейцарии за пять – десять франков.



Если вам повезет, вы сможете найти не разрозненные гравюры, а альбом с видами Швейцарии. Именно такой сувенирный альбом под названием «Воспоминания о Швейцарии» автору этих строк удалось как-то купить, правда, не в Швейцарии, а в антикварном магазине Москвы: в руках оказалось доказательство того, что именно такие альбомы служили многим русским путешественникам своеобразным путеводителям по стране. На титульном листе можно было прочитать:

«На память Анны Михайловой

отъ А. Слепушкина.

г. Аренбургъ.

2. VIII. 1896 г.»

Цветные гравюры альбома – хорошего качества, чувствуется, что их выполнял знаток своего дела. Их автор – мастер швейцарской печатной графики, художник и издатель из Цюриха Рудольф Дикенманн. В 1820 году ему пришла в голову отличная, как бы теперь сказали, бизнес-идея – открыть издательство в родном городе и начать массовый выпуск качественных гравюр с видами Швейцарии. В итоге он буквально наводнил рынок Швейцарии эстампами, пользовавшимися огромной популярностью у путешественников, коллекционеров и простых швейцарцев, которые хотели украсить стены своих домов относительно недорогими произведениями искусства. Впоследствии вместе с ним стали работать и его сыновья – Иоганн-Каспар и Иоганн-Рудольф.



Обладателям альбома «Воспоминания о Швейцарии» не требуется открывать «Записки путешественника» Н. М. Карамзина, чтобы решить, что надо увидеть в Швейцарии. Достаточно его внимательно изучить, и можно смело составлять маршрут поездки. Первым делом следует посетить Женеву. Именно видами этого города открывается альбом. Из других швейцарских городов представлены Цюрих, Берн, Невшатель, Лозанна, Веве и, конечно, Интерлакен. Непременно стоит запланировать поездку в Бернские Альпы – целый ряд гравюр прославляет красоты горных вершин этих мест. Вам предлагается либо полюбоваться Альпами из уютных деревень, находящихся у подножья горных массивов, либо подняться на поезде на вершину Ригги-Кульм, откуда открывается круговая панорама горного и озерного края.



Существует огромное количество гравюр, прославляющих красоту швейцарских водопадов. Разве можно устоять, например, перед мощью Рейнского в швейцарском кантоне Шаффхаузен, считающимся самым большим равнинным водопадом в Европе. Полюбоваться им приезжал даже император Александр I.



Нельзя обойти вниманием и Штауббахский водопад, расположенный вблизи города Лаутербруннен в кантоне Берн. Его высота составляет почти 300 метров. Этот водопад никого не оставлял равнодушным. Байрон считал, что он похож на хвост белой лошади, Карамзину он напомнил серебряный дождь: «В сем отдалении кажется он неподвижным столбом млечной пены. Скорыми шагами приближился (авторская орфография сохранена – Н.Б.) я к этому феномену и рассматривал его со всех сторон. Вода прямо летит вниз, почти не дотрогиваясь (авторская орфография сохранена – Н.Б.) до утеса горы, и, разбиваясь, так сказать, в воздушном пространстве, падает на землю в виде пыли или тончайшего серебряного дождя».

Именно этому водопаду Гете посвятил свое знаменитое стихотворение «Песнь духов над водами» (нем. "Gesang der Geister über den Wassern"), написанное в 1779 году. Приведу отрывок из него в переводе писателя и поэта Н. В. Станкевича, сделанном в 1831 году:

С крутой скалы

Бежит ручей

И влажной пылью

Сребрит долины.

Но, заключен в пределы,

С журчаньем кротким,

Всё тише, тише

Катится вглубь.



Крутые ль утесы

Ему поставляют

К паденью препоны -

Нетерпеливый,

Он пену вздымает

И льется по ним,

Как по ступеням,

В бездну!

Не сомневаюсь, многие поклонники Шерлок Холмса не преминут взглянуть и на Рейхенбахский водопад около Майрингена. Это водопад, один из самых мощных и высоких в Альпах, состоит из нескольких каскадов. Он стал особенно популярен после того, как писатель решил именно там свести в смертельном поединке знаменитого детектива и его соперника доктора Мориарти.

Надо сказать, что из всех швейцарских водопадов именно этот произвел самое сильное впечатление на юного Карамзина. Вот как он описывает свои впечатления: «Еще шагов за пятьдесят от падения облака сей пыли меня почти совсем ослепили. Однако ж я подошел к самому кипящему водоему, или той яростию воды ископанной яме, в которую Рейхенбах падает с высоты своей с ужасным шумом, ревом, громом, срывая превеликие камни и целые дерева, им на пути встречаемые. Трудно представить себе ту ужасную быстроту, с которою волна за волною несется в неизмеримую глубину сего водоема и опять вверх подымается, будучи отвержена его вечно кипящею пучиною и распространяя вокруг себя белые облака влажного дыму!»

Эмоции, испытанные молодым человеком настолько сильны, что он чуть не лишается чувств: «Тщетно воображение мое ищет сравнения, подобия, образа!.. Рейн и Рейхенбах, великолепные явления, величественные чудеса природы! В молчании удивляться будет вам всякий, имеющий чувство; но кто может изобразить вас кистию или словами? – Я почти совсем чувств лишился, будучи оглушен гремящим громом падения, и упал на землю».



Карамзин не верил, что можно изобразить красоту водопада Рейхенбах. Возможно, великий русский писатель и прав, однако на протяжении многих лет художники пытались это сделать. Швейцарские граверы внесли значительную лепту – существует огромное количество гравюр с изображением Рейхенбахских каскадов.



Мы так и не узнаем, побывала ли в Швейцарии, получившая в подарок сувенирный альбом, и увидела ли места, которые ей советовали посетить. Но можно не сомневаться в том, что мы подобные сувенирные альбомы оказались в руках тысяч людей в самых разных уголках мира и швейцарские красоты, запечатлённые художником и гравером Дикенманом, привлекли многих из них, послужив своеобразным путеводителем по кажущейся сказочной стране.

От редакции: все эссе Натальи Бегловой о “швейцарском рае” собраны нами в отдельное досье.

