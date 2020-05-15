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пятница, 15 мая 2020 года   

Легенда о швейцарском рае

В этом досье собраны очерки российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященные истокам швейцарского мифа.

Легенда о швейцарском рае. 7. Иоганн Генрих Песталоцци – «воспитатель человечества»
Автор: Наталья Беглова, Женева, 15.05.2020

После небольшого перерыва мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

Легенда о швейцарском рае. 6. Кальвин, или «зловещая тень зловещего человека»
Автор: Наталья Беглова, Женева, 20.12.2019

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

Легенда о швейцарском рае. 5. Лорд Байрон: «На берегах Женевского озера обитают музы»
Автор: Наталья Беглова, Женева, 13.12.2019

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

Легенда о швейцарском рае. 4. Любила ли Швейцарию Жермена де Сталь?
Автор: Наталья Беглова, Женева, 06.12.2019

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

Легенда о швейцарском рае. 3. Шиллер: драма «Вильгельм Телль» – лучшая реклама Швейцарии
Автор: Наталья Беглова, Женева, 29.11.2019

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

Легенда о швейцарском рае. 2. Иоганн Вольфганг Гёте - в Швейцарию за ноу-хау
Автор: Наталья Беглова, Берн, 22.11.2019

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

Легенда о швейцарском рае. 1 - Руссо, или первый камень в фундаменте мифа
Автор: Наталья Беглова , Женева, 15.11.2019

Мы начинаем публикацию серии очерков российской писательницы и давнего автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, давно и серьезно размышляющей о швейцарском феномене и теперь записавшей результаты этих размышлений.

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