Covid-19: Швейцария открывает границы. Но не всеПолное открытие швейцарских границ с Германией, Австрией и Францией запланировано на 15 июня - если позволит эпидемиологическая ситуация. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров федеральной советницы Карин Келлер-Суттер с министрами внутренних дел этих трех соседних стран.
Физик-ядерщик Данила Тлисов, 36 лет, жертва Covid-19Завтра исполнится равно месяц, как не стало талантливого ученого, сотрудника Института по ядерным исследования РАН и участника коллаборации в ЦЕРНе. Мы не спешили писать об этом, дав близким прийти в себя. Сожалеем, что Данила стал «героем» этой рубрики лишь посмертно, но рассказать вам о нем считаем необходимым.
Сценарии второй волны коронавируса и «план Б»Швейцарские ученые представили модели развития событий в Конфедерации в случае возвращения SARS-CoV-2, а их коллеги из Австралии рассказали о том, на что еще, помимо разработки вакцины против Covid-19, важно обратить внимание.
Трагедия семьи Новиковых. Часть 2Мы продолжаем начатый вчера рассказ об участи русской семьи, оказавшейся в нейтральной Швейцарии во время Второй мировой войны.
Коронавирус останется навсегда?Новый коронавирус может не исчезнуть никогда и стать болезнью, с которой человечеству придется научиться сосуществовать, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Легенда о швейцарском рае. 7. Иоганн Генрих Песталоцци – «воспитатель человечества»После небольшого перерыва мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.