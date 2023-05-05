Автор: Заррина Салимова, Клостерс, 5. 05. 2023.
На швейцарском сайте Gault Millau появился рецепт коронационного киша, художник Герри Хофштеттер создал в честь коронации световую проекцию в облаках над Эйгером, а СМИ вспоминают о Клостерсе, любимом месте отдыха Чарльза в Швейцарских Альпах.|
Le site suisse Gault Millau propose une recette de quiche du couronnement; l’artiste Gerry Hofstetter a créé une projection lumineuse dans les nuages au-dessus de l’Eiger pour célébrer le couronnement; et les médias se souviennent de Klosters, le lieu de vacances favori du monarque britannique dans les Alpes suisses.
В истории Швейцарии немало примеров, доказывающих, что даже убежденные сторонники республиканского строя питают слабость ко всему, что овеяно королевским флером. Визиты представителей королевских домов всегда детально освещались в швейцарских газетах, и тысячи людей выходили на улицы, чтобы поприветствовать монархов и поймать на себе взгляд прославленных гостей.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднееАрендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.
Доходы и социальные классыСогласно исследованию банка Cler, 10% швейцарских домохозяйств зарабатывают в год более 131 100 франков, а 50% домохозяйств – менее 53 600 франков.
Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднееАрендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Добавить комментарий