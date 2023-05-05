Коронация Карла III – взгляд из Швейцарии |Couronnement de Charles III vu de Suisse

В истории Швейцарии немало примеров, доказывающих, что даже убежденные сторонники республиканского строя питают слабость ко всему, что овеяно королевским флером. Визиты представителей королевских домов всегда детально освещались в швейцарских газетах, и тысячи людей выходили на улицы, чтобы поприветствовать монархов и поймать на себе взгляд прославленных гостей.