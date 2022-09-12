Неделю назад, 4 сентября, главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская, будучи гостьей посвященной ситуации в Украине передачи Forum на телеканале RTS, отметила, что единственный выход прекратить войну – это возобновить переговоры. А единственным человеком, способным примирить стороны, могла бы стать королева Елизавета II, пользующаяся невероятным уважением во всем мире. Действительно, в истории, наверное, не было никого, кто бы отказался от приглашения британской королевы прийти к ней на чай. Тогда эта идея была воспринята как полушутка.

А 8 сентября 96-летней Елизаветы II не стало, и эмоциональная реакция мирового сообщества на ее кончину показала, каким беспрекословным авторитетом обладала королева. Новость о ее кончине была воспринята с глубоким сожалением во многих странах, а не только в Великобритании, где буквально за 48 часов сменились премьер-министр и глава государства.

Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис, воздавая должное королеве Елизавете II, выразил свое восхищение ею, назвав ее «компасом мира» и отметив, что с ее уходом «мир потерял якорь». Он был одним из последних глав государств, встретившихся с королевой. Их встреча прошла 28 апреля в Виндзорском замке. Иньяцио Кассис прибыл в Лондон для переговоров о заключении соглашения о свободной торговле и был польщен тем, что его приняла королева. «Она сияла радостью жизни, хотя мы знали, что она уже была хрупкой», - подчеркнул швейцарский президент.

С Елизаветой II ранее встречались и другие швейцарские президенты, включая Флавио Котти и Самуэля Шмида в 1998 и 2005 годах соотвественно. В конце июля 2012 года Эвелина Видмер-Шлумпф, занимавшая тогда пост президента Швейцарской Конфедерации, посетила церемонию открытия Олимпийских игр в Лондоне, где имела возможность пообщаться с королевой и принцем Чарльзом. Монарх интересовалась медальными надеждами сборной Швейцарии.

Сама королева посетила Конфедерацию с государственным визитом лишь однажды – весной 1980 года. 29 апреля в 11:40 по местному времени Елизавета II ступила на швейцарскую землю в Клотене (Цюрихский аэропорт). Тогдашний швейцарский президент Жорж-Андре Шевалла встретил ее в аэропорту с военными почестями: для нее была расстелена красная дорожка, музыкальный корпус школы рекрутов играл «Боже, храни королеву». Ее Величество провела смотр почетного караула и не знала, куда ей следует идти дальше. Тогда г-н Шевалла резким движением руки указал дорогу. Еженедельник L'Illustré назвал это святотатством. Действительно, в Средневековье можно было лишиться головы и за меньшие проступки. После прилета королева спустилась на новую железнодорожную станцию под аэропортом, которую таким способом официально открыла.

Любопытно, что подходящего лимузина для встречи королевы в Швейцарии не оказалось, поэтому генеральное представительство Rolls-Royce в Лозанне поспешило доставить с острова роскошный автомобиль. Мысль о том, что британской королеве придется сесть в немецкий автомобиль, была ужасающей; шоферы членов Федерального совета, ездившие на Mercedes, получали дополнительные уроки вождения в Rolls-Royce. Впрочем, в ходе своего четырехдневного визита королева путешествовала по Швейцарии, в основном, на специальном поезде, посетив со своим супругом, принцем Филиппом, Берн, Базель, Лозанну, Монтрё, а из Люцерна в Рютли они добирались на пароходе Stadt Luzern.

Меры предосторожности были необычными для того времени, что было связано с опасениями в отношении Ирландской республиканской армии (ИРА), которая могла совершить террористический акт против главы Великобритании. Помимо многочисленных телохранителей монаршую чету в Швейцарии охраняли полицейские. Например, в Берне дорога к Федеральному дворцу был оцеплена на время проезда королевского кортежа. В Цюрихе были закреплены даже крышки люков на тротуарах, а когда несколько цюрихских смутьянов захотели подпортить королевский визит, громко включив рок-музыку на крыше, полиция без лишних слов отключила им электричество.

Елизавета II, в отличие от королевы Виктории в XIX веке, никогда официально не отдыхала в Швейцарии. После своего визита в 1980 году она рассказала газете Schweizer Illustrierte, что с большим нетерпением ждала этой поездки, отметив, что, возможно, она никогда не была здесь раньше только потому, что после войны «мне уже было поздно учиться кататься на лыжах». Зато принц Филипп бывал в Швейцарии часто, так как являлся президентом Всемирного фонда дикой природы, расположенного в Гланде (кантоне Во), и президентом Международной федерации конного спорта, которая некоторое время базировалась в Берне. Другие члены британской королевской семьи регулярно отдыхают на швейцарских альпийских курортах. Нынешний король Карл III владеет шале в Клостерсе, где его часто видели с принцами Уильямом и Гарри, когда те были детьми. А принцу Эндрю, чье имя недавно упоминалось в прессе в связи с секс-скандалами, принадлежит шале в Вербье.

С королевой встречались и «простые» швейцарцы, например, одним из шеф-поваров Ее Величества был Антон Мозиманн , который готовил по случаю Бриллиантового юбилея в 2012 году и для свадебного банкета принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Он убежден, что его легкие и здоровые блюда, приготовленные без сливок и сливочного масла, способствовали долголетию королевы.Уроженец Нидау был награжден Орденом Британской империи. Этой чести, среди прочих, были удостоены фигурист Арнольд Гершвилер и женевский адвокат Антуан Бёлер, который в течение 20 лет работал на Корону в качестве юридического советника Британской миссии и Генерального консульства в Женеве.

Добавим, что в Музее рисунков для прессы в Морже до 16 октября проходит выставка карикатур, объектом которых Елизавета II становилась бесчисленное количество раз. Экспозиция приурочена к 70-летию восшествия королевы на престол. После известия о кончине Ее Величества на афише выставки на сайте музея появилась траурная черная лента. Стоит отметить, что карикатуристы на протяжении десятилетий были деликатны: королеву изображали с юмором, как того требует этот газетный жанр, но, в большинстве случаев, не переходя границу приличий. Елизавета II была, наверное, одним из тех немногих людей, к которым испытывали пиетет даже матерые акулы пера. Масштаб ее личности был таков, что ее знали и уважали и те, кто никогда не был в Великобритании и не симпатизировал монархии. Ее уход поистине знаменует собой конец целой эпохи.