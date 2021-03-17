Автор: Заррина Салимова, Швиц, 17. 03. 2021.
В Конфедерации нет и не было королей, но несмотря на это, или именно по этой причине, демократические гельветы неравнодушны к историям о королевских династиях. Форум истории Швейцарии посвятил выставку членам королевских семей, посетившим альпийскую республику.|
La Suisse ne possède pas de tradition royale, et pourtant – ou justement pour cette raison – les Suisses démocratiques se passionnent pour les histoires des dynasties royales. Le Forum de l’histoire suisse consacre une exposition aux membres de familles royales qui ont visité la Suisse.
«Шоковое интервью Меган и Гарри», «Откровения Меган и Гарри потрясли британскую корону», «Меган и Гарри устроили публичную двухчасовую королевскую стирку», «Меган, Гарри, дворец и медиа-мясорубка», «Отец Меган Маркл отреагировал на интервью пары», «Королева Елизавета "опечалена" проблемами Гарри и Меган» - вот лишь несколько примеров заголовков, наводнивших швейцарскую прессу после нашумевшего интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. Почему в Конфедерации, которая всегда гордилась своей развитой демократией и республиканским строем и в которой никогда не было монархии, проснулся такой интерес к подробностям личной жизни членов королевских семей? Оказывается, этот феномен появился не вчера: гельветы всегда были неравнодушны к особам голубых кровей. Даже в позапрошлом веке визиты представителей европейских королевских домов детально освещались в швейцарских газетах, и тысячи людей выходили на улицы, чтобы поприветствовать монархов и поймать взгляд прославленных гостей. Этим королевским визитам и посвящена выставка, проходящая до 3 октября в Форуме истории Швейцарии.
Император Наполеон III, императрица Елизавета Австрийская, королева Виктория, император Вильгельм II, королева Бельгии Астрид, королева Елизавета – членов королевских семей можно назвать частыми гостями в Конфедерации. Причины их приездов были самыми разнообразными. Одни монархи приезжали сюда с государственными визитами, другие предпочитали проводить здесь зимние каникулы, а для беглых или сверженных императоров Швейцария становилась убежищем.
Наверное, наибольшее впечатление на скромных горцев произвел визит королевы Виктории. Ее четырехнедельная поездка в 1868 году вызвала сенсацию по всей Швейцарии. Напомним, что для Виктории путешествие не было развлечением, в каком-то смысле это была терапия или даже паломничество. Она приехала в Люцерн не как королева, одна из самых могущественных персон своей эпохи или первое лицо государства, а как женщина, скорбящая о любимом муже – принце Альберте Саксен-Кобург-Готском. В память о нем Виктория и отправилась по его любимым местам. Ее имя стало знаком качества: швейцарцы называли в честь британской королевы гостиницы, рестораны, корабли и улицы. Пароход «Виктория», курсирующий по Фирвальдштетскому озеру, концертный зал Виктория-Холл в Женеве, отель «Виктория Юнгфрау» в Интерлакене и Викторияплац в Люцерне до сих пор напоминают о влиянии, которое оказывала эта женщина на умы современников.
Иногда пребывание королевских особ в Швейцарии заканчивалось трагически и имело политические последствия. Так, убийство императрицы Сисси анархистом Луиджи Лукени на набережной Монблан в Женеве в 1898 году потрясло мир. Конфедерация столкнулась с международной критикой и давлением за слишком либеральное отношение к анархистам, в результате чего Федеральный Совет выслал из страны 36 радикалов.
Часть выставки посвящена роли СМИ, в частности, бульварных газет, в распространении новостей о королевских визитах. Одним из примеров излишней медиатизации события стала шумиха, поднятая в прессе в связи с кончиной королевы Бельгии Астрид, которая пользовалась почти такой же народной любовью, как позже принцесса Диана. Новость о гибели Астрид распространилась как лесной пожар: королева, которой было всего 29 лет, погибла в автокатастрофе во время отпуска в Швейцарии в 1935 году. Папарацци-любитель Вилли Рогг безуспешно пытался продать снимки с места происшествия швейцарскому фотоагентству Photopress. Но покупку фотографий гарантировало лондонское агентство Associated Press: для этих целей за 5000 франков был зафрахтован самолет. Любопытно, что это был первый ночной рейс Swissair. Годом позже на месте аварии была открыта часовня, названная в честь королевы Астрид.
На экспозиции также представлены редкие «сувениры», оставшиеся на память о визитах королей, например, карты военных маневров швейцарской армии во время визита кайзера Вильгельма II, а также вечернее платье и дневники Сисси. Есть и экзотичные экспонаты, например, львиный волос, который телохранитель Хайнрих Стедели тайком вынул из шляпы императора Эфиопии Хайле Селассие во время его официального визита в ноябре 1954 года. Двадцать лет спустя диктатор был свергнут в результате военного переворота.
P.S. Добавим, что короли в Швейцарии все-таки существуют, правда, не те, о которых вы подумали. В швейцарском национальном спорте, швинген, например, чемпиона называют «королем борьбы».
Алексей Бродович, модный революционерМузей дизайна в Цюрихе представляет более 250 работ Алексея Бродовича, который произвел переворот в визуальном оформлении журналов и модной фотографии и который считается пионером современного графического дизайна.
Развод и алименты в ШвейцарииВ новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.
«Любовь» Мориса ДениДо 16 мая в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне работает выставка видного теоретика художественной группы Наби, чьи работы хранятся и в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
Covid-19: новые дозы вакцины для ШвейцарииКонфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.
Год с коронавирусомЗавтра мы отметим странную годовщину – ровно год назад Швейцарию накрыла первая волна пандемии и местная жизнь замерла. Есть, над чем поразмыслить.
На что швейцарцы тратят сбережения?По оценкам Института конъюнктурных исследований (KOF) при Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ), швейцарские домохозяйства сэкономили в прошлом году в общей сложности почти 130 млрд франков. Что же они купят на эти деньги?
Добавить комментарий