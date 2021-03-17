«Шоковое интервью Меган и Гарри», «Откровения Меган и Гарри потрясли британскую корону», «Меган и Гарри устроили публичную двухчасовую королевскую стирку», «Меган, Гарри, дворец и медиа-мясорубка», «Отец Меган Маркл отреагировал на интервью пары», «Королева Елизавета "опечалена" проблемами Гарри и Меган» - вот лишь несколько примеров заголовков, наводнивших швейцарскую прессу после нашумевшего интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. Почему в Конфедерации, которая всегда гордилась своей развитой демократией и республиканским строем и в которой никогда не было монархии, проснулся такой интерес к подробностям личной жизни членов королевских семей? Оказывается, этот феномен появился не вчера: гельветы всегда были неравнодушны к особам голубых кровей. Даже в позапрошлом веке визиты представителей европейских королевских домов детально освещались в швейцарских газетах, и тысячи людей выходили на улицы, чтобы поприветствовать монархов и поймать взгляд прославленных гостей. Этим королевским визитам и посвящена выставка, проходящая до 3 октября в Форуме истории Швейцарии.

Император Наполеон III, императрица Елизавета Австрийская, королева Виктория, император Вильгельм II, королева Бельгии Астрид, королева Елизавета – членов королевских семей можно назвать частыми гостями в Конфедерации. Причины их приездов были самыми разнообразными. Одни монархи приезжали сюда с государственными визитами, другие предпочитали проводить здесь зимние каникулы, а для беглых или сверженных императоров Швейцария становилась убежищем.

Наверное, наибольшее впечатление на скромных горцев произвел визит королевы Виктории. Ее четырехнедельная поездка в 1868 году вызвала сенсацию по всей Швейцарии. Напомним, что для Виктории путешествие не было развлечением, в каком-то смысле это была терапия или даже паломничество. Она приехала в Люцерн не как королева, одна из самых могущественных персон своей эпохи или первое лицо государства, а как женщина, скорбящая о любимом муже – принце Альберте Саксен-Кобург-Готском. В память о нем Виктория и отправилась по его любимым местам. Ее имя стало знаком качества: швейцарцы называли в честь британской королевы гостиницы, рестораны, корабли и улицы. Пароход «Виктория», курсирующий по Фирвальдштетскому озеру, концертный зал Виктория-Холл в Женеве, отель «Виктория Юнгфрау» в Интерлакене и Викторияплац в Люцерне до сих пор напоминают о влиянии, которое оказывала эта женщина на умы современников.

Иногда пребывание королевских особ в Швейцарии заканчивалось трагически и имело политические последствия. Так, убийство императрицы Сисси анархистом Луиджи Лукени на набережной Монблан в Женеве в 1898 году потрясло мир. Конфедерация столкнулась с международной критикой и давлением за слишком либеральное отношение к анархистам, в результате чего Федеральный Совет выслал из страны 36 радикалов.

Часть выставки посвящена роли СМИ, в частности, бульварных газет, в распространении новостей о королевских визитах. Одним из примеров излишней медиатизации события стала шумиха, поднятая в прессе в связи с кончиной королевы Бельгии Астрид, которая пользовалась почти такой же народной любовью, как позже принцесса Диана. Новость о гибели Астрид распространилась как лесной пожар: королева, которой было всего 29 лет, погибла в автокатастрофе во время отпуска в Швейцарии в 1935 году. Папарацци-любитель Вилли Рогг безуспешно пытался продать снимки с места происшествия швейцарскому фотоагентству Photopress. Но покупку фотографий гарантировало лондонское агентство Associated Press: для этих целей за 5000 франков был зафрахтован самолет. Любопытно, что это был первый ночной рейс Swissair. Годом позже на месте аварии была открыта часовня, названная в честь королевы Астрид.

На экспозиции также представлены редкие «сувениры», оставшиеся на память о визитах королей, например, карты военных маневров швейцарской армии во время визита кайзера Вильгельма II, а также вечернее платье и дневники Сисси. Есть и экзотичные экспонаты, например, львиный волос, который телохранитель Хайнрих Стедели тайком вынул из шляпы императора Эфиопии Хайле Селассие во время его официального визита в ноябре 1954 года. Двадцать лет спустя диктатор был свергнут в результате военного переворота.

В конце выставки посетителей ждет сюрприз: возможность посидеть на троне и дать волю своему воображению. Если бы вы стали королем или королевой, то каким было бы ваше первое распоряжение? С кем непременно вы бы захотели встретиться – с другим монархом или президентом определенной страны? Может быть, вы просто хотели бы жить в огромном дворце, где множество слуг будут заботиться о вашем благополучии, и не думать о проблемах? Не забудьте поразмыслить над этими вопросами, примеряя в мечтах корону.

P.S. Добавим, что короли в Швейцарии все-таки существуют, правда, не те, о которых вы подумали. В швейцарском национальном спорте, швинген, например, чемпиона называют «королем борьбы».