Надвигающийся энергетический кризис остается главной темой дня в Швейцарии, и Наша Газета постоянно держит вас в курсе всех принимаемых в этой области решений и выдвигаемых инициатив. Не далее как на прошлой неделе мы рассказывали об обнародованном правительством плане действий и о самом худшем из возможных сценариев – введении ограничений или полного запрета на использование газа в определенных сферах.

Похоже, дискурс министра экономики Ги Пармелена убедил не всех. Правые партии кантона Во, например, предлагают внести изменения в кантональное законодательство с целью разрешить добычу газа из-под Лемана. С точки зрения левого политического крыла – это нонсенс, учитывая проблему глобального потепления. Обострившееся сегодня противостояние – не новое, а еще не успевшее забыться старое, связанное с проектом добычи газа, «спрятанного» в породе под озером, из очаровательной коммуны Новилль, что недалеко от Эгля.

Стоит вспомнить, что в 2016 году, когда в кантоне действовал мораторий на добычу газа, поданное ходатайство о разрешении на геологоразведку в Новилле вызвало скандал. Проходили марши протеста и подавались петиции, в результате чего годом позже артии Зеленых удалось добиться принятия народной инициативы, запрещающей любую добычу газа. 11 декабря 2018 года Большой совет кантона достиг, после бурных дебатов, одного из тех знаменитых компромиссов, которыми так славится Швейцария. Правые согласились на то, чтобы запрет на бурение скважин в озерном «подвале» был зафиксирован в законодательстве, а Зеленые в ответ на это отозвали текст инициативы, направленной на более строгую гарантию этого запрета в Конституции. Соглашение было признано «историческим», напоминает газета Le Temps.

Но, как мы знаем, колесо истории крутится и наезжает порой на завалявшиеся на его пути старые грабли. Так и тут. Не прошло и четырех лет, как правильность «исторического решения» ставится правыми под вопрос, что расценивается левыми, как предательство и отказ от демократии. Инициаторы пересмотра вопроса эти обвинения отметают, ссылаясь на изменившиеся обстоятельства. «С 2018 года ситуация в корне изменилась, с войной в Европе и реальным риском отключения электричества», - так аргументирует свою позицию президент Либерально-республиканской партии Марк-Оливье Бюффа. «Не понимаю, как можно, после такого небывало жаркого лета, даже думать о новых разработках энергии, связанной с выбросами углекислого газа, да еще с использованием гидроразрыва пласта – техники бурения, очень загрязняющей окружающую среду», - парирует бывший президент партии Зеленых Альберто Моччи.

Дискуссии в парламенте, где альянсу правых сил чуть-чуть не хватает до большинства, будут бурными и, вероятно, приведут в Федеральный дворец в Берне – под озерами Невшателя и Констанц (известном также как Боденское) тоже есть натуральный газ, и PLR разрабатывает стратегию освоения этих месторождений для создания стратегического резерва. Если стратегия будет принята на федеральном уровне, то ей должны будут подчиниться кантоны.

А что говорят эксперты? Стефан Жену, профессор HES-SO кантона Вале, крупнейшей Высшей специализированной школы Швейцарии, допускает, что в один не самый прекрасный день действительно придется искать газ под Леманом, но считает, что этот момент еще не наступил. По его словам, газ сегодня – вопрос чисто геополитический, и «стоит России вновь открыть краны, как проблема отпадет».