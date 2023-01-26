Как связаны между собой плесень и меры по энергосбережению? |Quel est le lien entre les moisissures et les mesures d’économie d’énergie?

«Энергия ограничена. Давайте не будем тратить ее впустую» – плакаты с призывом экономить на электричестве и отоплении по-прежнему можно увидеть в общественных местах, хотя энергетический кризис, судя по всему, миновал. Многие жители Швейцарии вняли просьбам властей, уменьшив температуру отопления в домах, и внезапно для себя столкнулись с другой проблемой – плесенью.