Автор: Заррина Салимова, Берн, 26. 01. 2023.
Ассоциации квартиросъемщиков регистрируют увеличившееся число обращений по поводу плесени в квартирах. Возможно, это стало результатом экономии на отоплении.|
Les associations de locataires enregistrent une augmentation des demandes de renseignements concernant la moisissure dans les appartements. Cela peut s’expliquer par les économies réalisées sur les frais de chauffage.
«Энергия ограничена. Давайте не будем тратить ее впустую» – плакаты с призывом экономить на электричестве и отоплении по-прежнему можно увидеть в общественных местах, хотя энергетический кризис, судя по всему, миновал. Многие жители Швейцарии вняли просьбам властей, уменьшив температуру отопления в домах, и внезапно для себя столкнулись с другой проблемой – плесенью.
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