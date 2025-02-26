Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 26.02.2025.
Новое исследование проливает свет на то, кто, кому и как завещает свое имущество в Швейцарии.|
Une nouvelle étude fait la lumière sur la question de la succession en Suisse : qui lègue ses biens, à qui et comment ?
Курьезная новость об испанце, оставшемся без обещанного ему швейцарского наследства, всколыхнула швейцарские СМИ. История могла бы лечь в основу фильма, жанр которого определить так просто и не определить – речь идет то ли о романтической комедии, то ли о психологическом триллере. Судите сами. Состоятельная швейцарская пенсионерка переехала на склоне лет в Аликанте. На солнечном испанском курорте она познакомилась с испанцем, который был младше ее на 40 лет. Отношения закрутились, и очень скоро швейцарка решила сделать своего бойфренда единственным наследником, отправившись вместе с ним к нотариусу. Тот попытался наставить женщину на «путь истинный», предупредив, что ею хотят воспользоваться. На что она спокойно ответила, что сама хочет воспользоваться молодостью своего ухажера. Пикантная деталь: в тот же день она снова пришла к нотариусу, но уже одна. И лишила бойфренда наследства без его ведома. Их отношения продолжались около трех лет, до самой ее кончины. При обнародовании завещания испанца ждал неприятный сюрприз: все имущество досталось родственникам в Швейцарии. Тем, кто знаком с распространенными в Швейцарии моделями наследования, эта история не покажется удивительной.
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