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25.02.2025 - 11:40Серия «безвременных уходов» продолжается

Как наследуют в Швейцарии? |Comment hérite-t-on en Suisse ?

Автор: , Лозанна, .

Фото: Scott Graham, Unsplash

Новое исследование проливает свет на то, кто, кому и как завещает свое имущество в Швейцарии.

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Une nouvelle étude fait la lumière sur la question de la succession en Suisse : qui lègue ses biens, à qui et comment ?

Курьезная новость об испанце, оставшемся без обещанного ему швейцарского наследства, всколыхнула швейцарские СМИ. История могла бы лечь в основу фильма, жанр которого определить так просто и не определить – речь идет то ли о романтической комедии, то ли о психологическом триллере. Судите сами. Состоятельная швейцарская пенсионерка переехала на склоне лет в Аликанте. На солнечном испанском курорте она познакомилась с испанцем, который был младше ее на 40 лет. Отношения закрутились, и очень скоро швейцарка решила сделать своего бойфренда единственным наследником, отправившись вместе с ним к нотариусу. Тот попытался наставить женщину на «путь истинный», предупредив, что ею хотят воспользоваться. На что она спокойно ответила, что сама хочет воспользоваться молодостью своего ухажера. Пикантная деталь: в тот же день она снова пришла к нотариусу, но уже одна. И лишила бойфренда наследства без его ведома. Их отношения продолжались около трех лет, до самой ее кончины. При обнародовании завещания испанца ждал неприятный сюрприз: все имущество досталось родственникам в Швейцарии. Тем, кто знаком с распространенными в Швейцарии моделями наследования, эта история не покажется удивительной. 

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наследство в Швейцарии
завещание
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