Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 11 августа 2023 года   

09.08.2023 - 11:03Россия приостановила налоговое соглашение со Швейцарией

Фуникулер литераторов |Le funiculaire des hommes de plume

Автор: , Монтре, .

Hôtel des Alpes-Grand Hôtel. Фотография начала 20 века

Мы продолжаем серию рассказов об истории швейцарского туризма.

|

Nous continuons la série des essaies sur le tourisme en Suisse.

Странное название очерка, скажите вы. Но были же в советские времена дома отдыха литераторов, почему бы не назвать так фуникулер, который чаще других упоминают в своих письмах или произведениях писатели и поэты, побывавшие в Швейцарии? Речь идет о фуникулере Террите – Глион. Удивительно то, что эта линия не отличается ни длиной, ни крутизной: длина – чуть больше километра, а максимальный уклон – 57%. Правда, построен он был в 1883 году, что делает его одним из старейших в Швейцарии, вторым после фуникулера в Гисбахе

Не исключено, что название Террите не слышали даже те, кто давно живет в Швейцарии. Сегодня это пригород Монтрё, но именно этот небольшой поселок на берегу Женевского озера стал своего рода колыбелью знаменитого курорта. Именно в Террите в 1840 году открылся первый в этих местах небольшой отель Chasseur des Alpes – «Альпийский охотник». По мере увеличения числа путешественников он несколько раз перестраивался, и в 1855 году гостей принял уже вполне комфортабельный Hôtel des Alpes. В 1877-м рядом было построено еще одно здание, которое объединили со старым, и в итоге появился по настоящему роскошный Hôtel des Alpes-Grand Hôtel, ставший первым в Швейцарии отелем с телефонной связью. Здесь же, в 1894 году, был открыт и первый в Швейцарии теннисный корт. Правда, играть там могли лишь англичане, представителям всех других национальностей доступ был закрыт.

Поклонникам австрийской императрицы Елизаветы будет небезынтересно узнать, что Сисси приезжала в Террите и останавливалась в Hôtel des Alpes-Grand Hôtel несколько раз: весной 1893 года, осенью 1895-го и весной 1897 и 1898 годов. В память об этих визитах в 1903 году недалеко от отеля ей был установлен памятник. Как известно, физические нагрузки занимали особое место в распорядке дня Елизаветы. Из Террите она поднималась на фуникулере в Глион, где гуляла по терренкуру, проложенному по горному склону. Ее супруг император Австрии Франц Иосиф I  также приезжал в Террите, правда, всего один раз - в 1893 году.  Уже в наши дни Hôtel des Alpes-Grand Hôtel был внесен в список объектов культурного наследия национального значения.

Думаем, теперь у вас не вызывает удивления тот факт, что фуникулер построили именно в Террите. Поразительно другое: начиная с момента его создания, о нем постоянно упоминал кто-то из знаменитых писателей. Судите сами.

В августе 1883 года с большой помпой происходило открытие фуникулера. Узнаем мы об этом из воспоминаний французского писателя Ромена Роллана. Шестнадцатилетним подростком он оказался в Вильнёве, городке, находящемся неподалеку от Монтрё, как раз в момент пуска фуникулера. Событие было настолько красочным, что Роллан вспоминал о нем много лет спустя: «В то время Швейцария не стала еще предместьем Парижа, мои родители не были богаты, а следовательно, я не был пресыщенным ребенком. Мой отец вынужден был отказать себе в отпуске, чтобы дать мне с матерью и сестрой возможность подышать горным воздухом. Мы остановились на ночлег в маленьком городке Вильневе, на самом берегу Женевского озера. Из нашей комнаты в отеле «Порт» мы — я и моя дорогая спутница — мать, столь же юная сердцем, как ее сын (она такой и осталась до самой своей смерти), — смотрели удивленными глазами на игру лунного света в озере Шелли и Байрона. По всему берегу от Кларана до Шильона зажигались огни: праздновался пуск фуникулера Террите (так в тексте – Н.Б.) - Глион».

Видимо, уже тогда Швейцария приглянулась Ромен Роллану. В 1922 году он переехал сюда и «задержался» на 16 лет. Обосновался он в уже знакомом ему Вильневе, сняв там виллу с очень русским названием «Ольга». Удивительно, но именно здесь он получит письмо от восторженной русской почитательницы Марии Павловны Кудашевой. Она приедет к нему в гости, станет сначала помощницей в его литературной работе, а потом и женой. На вилле «Ольга» они будут принимать друзей и знакомых из самых разных стран мира, в том числе, конечно, и из Советской России.

Если следовать хронологической последовательности, то теперь нужно упомянуть описание фуникулера еще одним французским писателемАльфонсом Доде. Автор «Тартарена из Тараскона» несколько раз путешествовал по Швейцарии. Во время своей поездки по стране в 1881 году он побывал в Бернском Оберланде и районе озера Четырех Кантонов. Уже тогда у него зародилась идея написать новую книгу, в которой действует все тот же герой – Тартарен, полюбившийся читателям всего мира. Понадобился еще один приезд в страну, в 1884 году, на сей раз на берега Женевского озера, чтобы от идеи перейти к ее воплощению. В итоге через год появилась книга «Тартарен на Альпах. Новые подвиги тарасконского героя» (фр. Tartarin sur les Alpes, nouveaux exploits du héros tarasconnais,1885), в которой неутомимый стрелок по фуражкам оказывается в Швейцарии. В книге есть упоминание о фуникулере Террите, который Доде ошибочно называет железной дорогой, которая появится здесь лишь семь лет спустя.

С погодой в Монтрё Доде явно не повезло: постоянно лил дождь. И в романе его герой, Тартарен, смотрит, как поднимается фуникулер, и вспоминает о зубчатой железной дороге, увиденной на горе Риги в такой же дождливый день. «Он уже больше не шевельнулся и все смотрел в окно на полоски озерной воды, на высокие горы, покрытые влажною зеленью, на отели с затейливыми крышами, с золочеными вывесками, видными издалека, на мельканье корзин и плетушек, точно перед ним были склоны Риги, и, опять-таки словно на Риги, глазам его открылась забавная железная дорога, а по ней взбиралась по отвесной стене к Глиону опасная заводная игрушка, и, в довершение сходства с Regina montium, ливмя лил дождь, облака и волны касались друг друга, шел непрерывный обмен влагой между дождливым небом и туманным Леманом, между туманным Леманом и дождливым небом».

Вероятно, из-за плохой погоды Альфонс Доде не стал подниматься на фуникулере в Глион, а вот прекрасный русский поэт Семен Надсон  вскоре на нем прокатился, хотя, судя по всему, удовольствия не получил. Впрочем, это отнюдь не удивительно: Надсон болел туберкулезом, и состояние его здоровья было чрезвычайно плохим. В 1884 году на деньги, собранные почитателями его таланта, поэт выехал для лечения за границу. Через год он перенес в Берне серьезную операцию, которая не принесла ему облегчения, соответственно и настроение оставляло желать лучшего. Возможно, поэтому в одном из своих писем из Монтрё он обзывает фуникулер Террите «чёртовой таратайкой» и описывает его так: «вагон, с помощью особой машины взбирающийся по рельсам в 7 минут почти отвесно на высоту 888 ф., в деревеньку Глион». Заметим в скобках: лечение в Швейцарии не помогло Надсону, он умер в 1887 году в возрасте всего 25 лет.

Осталось объяснить, зачем Террите связали с крохотной горной деревушкой Глион, находящейся на высоте 700 метров над уровнем моря. Начнем с того, что из Глиона открывается прекрасный вид на ту часть Женевского озера, где расположен Шильонский замок. Первую виллу в стиле шале здесь построил для себя в 1854 году женевский банкир Жак Мирабо, банк имени которого продолжает действовать и сегодня. Десять лет спустя рядом построили достаточно импозантное здание отеля Righi Vaudois, а в 1869 году открыл двери роскошный по тем временам отель Victoira. Его интерьер был выполнен в стиле Belle Époque и украшен уникальными предметами из коллекции владельцев. Но особенно престижным Глион стал после того, как в 1874 здесь поселился и прожил вплоть до своей смерти в 1890 году основатель компании Nestlé Анри (Генрих) Нестле.

Вскоре заметили, что в Глионе хорошо не только отдыхать, но и лечиться. К мягкому климату побережья Женевского озера в этом районе добавьте свежий воздух предгорья, и получится целебная смесь. В Глионе один за другим начали строить лечебные заведения разного профиля. Самое знаменитое – клиника Вальмон (clinique Valmont), существующая и понынеНаша Газета уже имела повод о ней рассказывать.

В разные времена в клинику Вальмон приезжали поправить здоровье люди, чьи имена известны всем: Райнер Мария Рильке, Луи Арагон, Джованни Джакометти, Чарли Чаплин, Жорж Сименон, Коко Шанель. В сентябре 1976 года, почти за год до кончины, здесь в течение двух недель находился Владимир Набоков. Но была среди пациентов и женщина, чье имя вряд ли вам что-либо скажет: Зельда. Но не просто, а Фицджеральд. Именно благодаря ей, а вернее ее болезни на свет появился роман «Ночь нежна» (Tender is the Night), считающийся одним из лучших произведений американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда.

В романе, увидевшем свет в 1934 году, содержится чрезвычайно детальное описание и самого фуникулера Террите, и того вида, который открывается, пока вы поднимаетесь на нем к Глиону: «На станции глионского фуникулера он (Дик, главный герой романа – Н.Б.) сдал велосипед в багаж и пошел выпить кружку пива в станционном буфете, с террасы которого было видно, как по восьмидесятиградусному склону медленно ползет маленький темный жучок. <>

 Вагоны горной дороги имеют наклонную форму, угол скоса у них примерно такой, как у полей шляпы, опущенных, чтобы нельзя было узнать ее обладателя. Слушая, как шумит вода, выливающаяся из камеры под вагоном, Дик не мог не подивиться остроумной простоте всего устройства: в это же самое время камера второго вагона, стоящего наверху, наполняется водой, и как только будут отпущены тормоза, тот вагон под действием силы тяжести заскользит вниз, перетягивая другой, теперь более легкий. Поистине гениальная выдумка. <>

Захлопнулась дверь, кондуктор по телефону дал сигнал своему коллеге, и вагон, дернувшись, поехал вверх, к крохотному пятнышку, черневшему на изумрудной вершине. Скоро крыши Монтре остались внизу и перед пассажирами стала развертываться круговая панорама Во, Вале, Швейцарской Савойи и Женевы. Здесь, в центре озера, пронизанного студеным течением Роны, находился самый центр западного мира. По озеру, затерянные в бесплотности этой холодной красоты, плыли лодки, похожие на лебедей, и лебеди, похожие на лодки. День был солнечный, ярко зеленела трава на берегу, ярко белели теннисные корты курзала. Фигуры на кортах не отбрасывали тени».

Рассказ о фуникулере Террите и о Глионе был бы неполным, если бы мы не назвали, помимо Надсона и Набокова, хотя бы еще несколько наиболее известных русских путешественников, побывавших здесь. Весьма неполный список выглядит так.

1906 год – Максим Горький и Мария Федоровна Андреева остановились в Глионе в отеле Mont Fleury.

1909 год – поэт Осип. Мандельштам проходил курс лечения в санатории L’Abri, находившемся не в самом Глионе, а чуть ниже, недалеко от станции фуникулера Террите.

1914 год – художник И.И. Машков, путешествовавший по Швейцарии, заехал в Глион, и на свет появилась прекрасное полотно «Женевское озеро. Глион», запечатлевшее знаменитый вид, которым любовались все путешественники, оказавшиеся в этих местах.

1915 год – писатель Андрей Белый, который все предыдущие годы регулярно бывал в Швейцарии, участвуя в создании Гетеанума в Дорнахе, провел в Глионе больше месяца. Здесь он работал над повестью «Котик Летаев».

1927 год – композитор С.В. Рахманинов с женой отдыхали в Глионе.

Если у вас возникло желание посетить эти места, должны вас предупредить: Глион сегодня явно переживает не лучшие времена: отель Righi Vaudois, когда-то принимавший цвет европейского бомонда, заброшен и разрушается. Но если вы пройдете в его запущенный сад, вашему взору откроется тот самый вид на Женевское озеро и Шильонский замок, ради которого путешественники поднимаются сюда уже не первое столетие.

 

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.15
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 111.41

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарские банки закрывают счета россиян

Такое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.

Всего просмотров: 2,489

Ален Берсе: «Россия должна покинуть Украину»

 Призыв швейцарского президента, мирные переговоры без Швейцарии, отставка главы оборонного концерна RUAG на фоне дискуссий о реэкспорте оружия – мы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Конфедерации.

Всего просмотров: 575

Сколько налогов платит швейцарский средний класс?

 При росте заработной платы увеличиваются и налоговые отчисления, причем непропорционально. Аналитический центр Avenir Suisse предлагает внести коррективы в эту систему.

Всего просмотров: 564
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Кто он, швейцарский банкир?

 Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».

Всего просмотров: 1,028

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 1,155

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 2,687
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top