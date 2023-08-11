Странное название очерка, скажите вы. Но были же в советские времена дома отдыха литераторов, почему бы не назвать так фуникулер, который чаще других упоминают в своих письмах или произведениях писатели и поэты, побывавшие в Швейцарии? Речь идет о фуникулере Террите – Глион. Удивительно то, что эта линия не отличается ни длиной, ни крутизной: длина – чуть больше километра, а максимальный уклон – 57%. Правда, построен он был в 1883 году, что делает его одним из старейших в Швейцарии, вторым после фуникулера в Гисбахе.

Не исключено, что название Террите не слышали даже те, кто давно живет в Швейцарии. Сегодня это пригород Монтрё, но именно этот небольшой поселок на берегу Женевского озера стал своего рода колыбелью знаменитого курорта. Именно в Террите в 1840 году открылся первый в этих местах небольшой отель Chasseur des Alpes – «Альпийский охотник». По мере увеличения числа путешественников он несколько раз перестраивался, и в 1855 году гостей принял уже вполне комфортабельный Hôtel des Alpes. В 1877-м рядом было построено еще одно здание, которое объединили со старым, и в итоге появился по настоящему роскошный Hôtel des Alpes-Grand Hôtel, ставший первым в Швейцарии отелем с телефонной связью. Здесь же, в 1894 году, был открыт и первый в Швейцарии теннисный корт. Правда, играть там могли лишь англичане, представителям всех других национальностей доступ был закрыт.



Поклонникам австрийской императрицы Елизаветы будет небезынтересно узнать, что Сисси приезжала в Террите и останавливалась в Hôtel des Alpes-Grand Hôtel несколько раз: весной 1893 года, осенью 1895-го и весной 1897 и 1898 годов. В память об этих визитах в 1903 году недалеко от отеля ей был установлен памятник. Как известно, физические нагрузки занимали особое место в распорядке дня Елизаветы. Из Террите она поднималась на фуникулере в Глион, где гуляла по терренкуру, проложенному по горному склону. Ее супруг император Австрии Франц Иосиф I также приезжал в Террите, правда, всего один раз - в 1893 году. Уже в наши дни Hôtel des Alpes-Grand Hôtel был внесен в список объектов культурного наследия национального значения.

Думаем, теперь у вас не вызывает удивления тот факт, что фуникулер построили именно в Террите. Поразительно другое: начиная с момента его создания, о нем постоянно упоминал кто-то из знаменитых писателей. Судите сами.

В августе 1883 года с большой помпой происходило открытие фуникулера. Узнаем мы об этом из воспоминаний французского писателя Ромена Роллана. Шестнадцатилетним подростком он оказался в Вильнёве, городке, находящемся неподалеку от Монтрё, как раз в момент пуска фуникулера. Событие было настолько красочным, что Роллан вспоминал о нем много лет спустя: «В то время Швейцария не стала еще предместьем Парижа, мои родители не были богаты, а следовательно, я не был пресыщенным ребенком. Мой отец вынужден был отказать себе в отпуске, чтобы дать мне с матерью и сестрой возможность подышать горным воздухом. Мы остановились на ночлег в маленьком городке Вильневе, на самом берегу Женевского озера. Из нашей комнаты в отеле «Порт» мы — я и моя дорогая спутница — мать, столь же юная сердцем, как ее сын (она такой и осталась до самой своей смерти), — смотрели удивленными глазами на игру лунного света в озере Шелли и Байрона. По всему берегу от Кларана до Шильона зажигались огни: праздновался пуск фуникулера Террите (так в тексте – Н.Б.) - Глион».

Видимо, уже тогда Швейцария приглянулась Ромен Роллану. В 1922 году он переехал сюда и «задержался» на 16 лет. Обосновался он в уже знакомом ему Вильневе, сняв там виллу с очень русским названием «Ольга». Удивительно, но именно здесь он получит письмо от восторженной русской почитательницы Марии Павловны Кудашевой. Она приедет к нему в гости, станет сначала помощницей в его литературной работе, а потом и женой. На вилле «Ольга» они будут принимать друзей и знакомых из самых разных стран мира, в том числе, конечно, и из Советской России.

Если следовать хронологической последовательности, то теперь нужно упомянуть описание фуникулера еще одним французским писателем – Альфонсом Доде. Автор «Тартарена из Тараскона» несколько раз путешествовал по Швейцарии. Во время своей поездки по стране в 1881 году он побывал в Бернском Оберланде и районе озера Четырех Кантонов. Уже тогда у него зародилась идея написать новую книгу, в которой действует все тот же герой – Тартарен, полюбившийся читателям всего мира. Понадобился еще один приезд в страну, в 1884 году, на сей раз на берега Женевского озера, чтобы от идеи перейти к ее воплощению. В итоге через год появилась книга «Тартарен на Альпах. Новые подвиги тарасконского героя» (фр. Tartarin sur les Alpes, nouveaux exploits du héros tarasconnais,1885), в которой неутомимый стрелок по фуражкам оказывается в Швейцарии. В книге есть упоминание о фуникулере Террите, который Доде ошибочно называет железной дорогой, которая появится здесь лишь семь лет спустя.

С погодой в Монтрё Доде явно не повезло: постоянно лил дождь. И в романе его герой, Тартарен, смотрит, как поднимается фуникулер, и вспоминает о зубчатой железной дороге, увиденной на горе Риги в такой же дождливый день. «Он уже больше не шевельнулся и все смотрел в окно на полоски озерной воды, на высокие горы, покрытые влажною зеленью, на отели с затейливыми крышами, с золочеными вывесками, видными издалека, на мельканье корзин и плетушек, точно перед ним были склоны Риги, и, опять-таки словно на Риги, глазам его открылась забавная железная дорога, а по ней взбиралась по отвесной стене к Глиону опасная заводная игрушка, и, в довершение сходства с Regina montium, ливмя лил дождь, облака и волны касались друг друга, шел непрерывный обмен влагой между дождливым небом и туманным Леманом, между туманным Леманом и дождливым небом».



Вероятно, из-за плохой погоды Альфонс Доде не стал подниматься на фуникулере в Глион, а вот прекрасный русский поэт Семен Надсон вскоре на нем прокатился, хотя, судя по всему, удовольствия не получил. Впрочем, это отнюдь не удивительно: Надсон болел туберкулезом, и состояние его здоровья было чрезвычайно плохим. В 1884 году на деньги, собранные почитателями его таланта, поэт выехал для лечения за границу. Через год он перенес в Берне серьезную операцию, которая не принесла ему облегчения, соответственно и настроение оставляло желать лучшего. Возможно, поэтому в одном из своих писем из Монтрё он обзывает фуникулер Террите «чёртовой таратайкой» и описывает его так: «вагон, с помощью особой машины взбирающийся по рельсам в 7 минут почти отвесно на высоту 888 ф., в деревеньку Глион». Заметим в скобках: лечение в Швейцарии не помогло Надсону, он умер в 1887 году в возрасте всего 25 лет.

Осталось объяснить, зачем Террите связали с крохотной горной деревушкой Глион, находящейся на высоте 700 метров над уровнем моря. Начнем с того, что из Глиона открывается прекрасный вид на ту часть Женевского озера, где расположен Шильонский замок. Первую виллу в стиле шале здесь построил для себя в 1854 году женевский банкир Жак Мирабо, банк имени которого продолжает действовать и сегодня. Десять лет спустя рядом построили достаточно импозантное здание отеля Righi Vaudois, а в 1869 году открыл двери роскошный по тем временам отель Victoira. Его интерьер был выполнен в стиле Belle Époque и украшен уникальными предметами из коллекции владельцев. Но особенно престижным Глион стал после того, как в 1874 здесь поселился и прожил вплоть до своей смерти в 1890 году основатель компании Nestlé Анри (Генрих) Нестле.



Вскоре заметили, что в Глионе хорошо не только отдыхать, но и лечиться. К мягкому климату побережья Женевского озера в этом районе добавьте свежий воздух предгорья, и получится целебная смесь. В Глионе один за другим начали строить лечебные заведения разного профиля. Самое знаменитое – клиника Вальмон (clinique Valmont), существующая и поныне – Наша Газета уже имела повод о ней рассказывать.

В разные времена в клинику Вальмон приезжали поправить здоровье люди, чьи имена известны всем: Райнер Мария Рильке, Луи Арагон, Джованни Джакометти, Чарли Чаплин, Жорж Сименон, Коко Шанель. В сентябре 1976 года, почти за год до кончины, здесь в течение двух недель находился Владимир Набоков. Но была среди пациентов и женщина, чье имя вряд ли вам что-либо скажет: Зельда. Но не просто, а Фицджеральд. Именно благодаря ей, а вернее ее болезни на свет появился роман «Ночь нежна» (Tender is the Night), считающийся одним из лучших произведений американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда.

В романе, увидевшем свет в 1934 году, содержится чрезвычайно детальное описание и самого фуникулера Террите, и того вида, который открывается, пока вы поднимаетесь на нем к Глиону: «На станции глионского фуникулера он (Дик, главный герой романа – Н.Б.) сдал велосипед в багаж и пошел выпить кружку пива в станционном буфете, с террасы которого было видно, как по восьмидесятиградусному склону медленно ползет маленький темный жучок. <>

Вагоны горной дороги имеют наклонную форму, угол скоса у них примерно такой, как у полей шляпы, опущенных, чтобы нельзя было узнать ее обладателя. Слушая, как шумит вода, выливающаяся из камеры под вагоном, Дик не мог не подивиться остроумной простоте всего устройства: в это же самое время камера второго вагона, стоящего наверху, наполняется водой, и как только будут отпущены тормоза, тот вагон под действием силы тяжести заскользит вниз, перетягивая другой, теперь более легкий. Поистине гениальная выдумка. <>

Захлопнулась дверь, кондуктор по телефону дал сигнал своему коллеге, и вагон, дернувшись, поехал вверх, к крохотному пятнышку, черневшему на изумрудной вершине. Скоро крыши Монтре остались внизу и перед пассажирами стала развертываться круговая панорама Во, Вале, Швейцарской Савойи и Женевы. Здесь, в центре озера, пронизанного студеным течением Роны, находился самый центр западного мира. По озеру, затерянные в бесплотности этой холодной красоты, плыли лодки, похожие на лебедей, и лебеди, похожие на лодки. День был солнечный, ярко зеленела трава на берегу, ярко белели теннисные корты курзала. Фигуры на кортах не отбрасывали тени».



Рассказ о фуникулере Террите и о Глионе был бы неполным, если бы мы не назвали, помимо Надсона и Набокова, хотя бы еще несколько наиболее известных русских путешественников, побывавших здесь. Весьма неполный список выглядит так.

1906 год – Максим Горький и Мария Федоровна Андреева остановились в Глионе в отеле Mont Fleury.

1909 год – поэт Осип. Мандельштам проходил курс лечения в санатории L’Abri, находившемся не в самом Глионе, а чуть ниже, недалеко от станции фуникулера Террите.

1914 год – художник И.И. Машков, путешествовавший по Швейцарии, заехал в Глион, и на свет появилась прекрасное полотно «Женевское озеро. Глион», запечатлевшее знаменитый вид, которым любовались все путешественники, оказавшиеся в этих местах.

1915 год – писатель Андрей Белый, который все предыдущие годы регулярно бывал в Швейцарии, участвуя в создании Гетеанума в Дорнахе, провел в Глионе больше месяца. Здесь он работал над повестью «Котик Летаев».

1927 год – композитор С.В. Рахманинов с женой отдыхали в Глионе.

Если у вас возникло желание посетить эти места, должны вас предупредить: Глион сегодня явно переживает не лучшие времена: отель Righi Vaudois, когда-то принимавший цвет европейского бомонда, заброшен и разрушается. Но если вы пройдете в его запущенный сад, вашему взору откроется тот самый вид на Женевское озеро и Шильонский замок, ради которого путешественники поднимаются сюда уже не первое столетие.