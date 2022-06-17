Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер Европы |Giessbach, une chute d’eau unique et le plus ancien funiculaire de l’Europe

Мы уже рассказали о наиболее старых и известных зубчатых железных дорогах Швейцарии, которые позволили путешественникам подниматься высоко в горы. Но параллельно с ними строились и фуникулеры, которые также облегчали туристам доступ к альпийским пейзажам.