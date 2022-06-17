Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер Европы

Автор: Наталья Беглова, Бриенц, 17. 06. 2022.
Мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.|
Nous continuons une série d’articles sur le développement du tourisme alpin.
Мы уже рассказали о наиболее старых и известных зубчатых железных дорогах Швейцарии, которые позволили путешественникам подниматься высоко в горы. Но параллельно с ними строились и фуникулеры, которые также облегчали туристам доступ к альпийским пейзажам.
Covid-19: заболеваемость коронавирусом снова растетЗа прошедшую неделю число инфекций в Швейцарии увеличилось на 48,2%. В чем причина?
Швейцария вводит эмбарго на российскую нефть10 июня Федеральный совет принял решение перенять шестой пакет европейских санкций, который включает запрет на поставки «черного золота» из России.
Война, голод и нищетаВ своем новом отчете группа ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG) пришла к выводу, что война в Украине привела к крупнейшему кризису стоимости жизни в 21 веке.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Война, голод и нищетаВ своем новом отчете группа ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG) пришла к выводу, что война в Украине привела к крупнейшему кризису стоимости жизни в 21 веке.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
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