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понедельник, 19 июля 2021 года   

Дождливое лето 2021 года|L’été pluvieux de l’année 2021

Автор: Заррина Салимова, Берн, 19. 07. 2021.

Ааре буквально стучится в дверь. Фото: Nashagazeta.ch

Обильные осадки на прошлой неделе привели к тому, что многие швейцарские озера и реки вышли из берегов. Связаны ли подобные погодные сюрпризы с изменением климата? Какие уроки извлекла Швейцария из наводнений последних десятилетий? И что нужно делать обычным людям в случае повторения ситуации?

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Les fortes précipitations de la semaine dernière ont fait déborder de nombreux lacs et rivières suisses. Ces surprises météorologiques sont-elles liées au changement climatique? Quelles leçons la Suisse a-t-elle tirées des inondations de ces dernières décennies? Et que doit-on faire si la situation se reproduit?

Прошедшие на прошлой неделе дожди усугубили ситуацию вокруг озер и рек Швейцарии, уровень воды в которых поднялся до критических отметок. Телеканал RTS проанализировал данные с девяти швейцарских метеостанций и выяснил, что за 70 лет они не регистрировали столько осадков, сколько в период с 21 июня по 13 июля. По информации MeteoSuisse, cуммарное количество осадков в течение прошедшей недели превысило 100 мм на многих станциях, при этом максимальное значение в 221,2 мм было зафиксировано в Тичино. Некоторые регионы, в частности, западную часть Женевского озера, природа пощадила, тогда как Центральная часть страны столкнулась с наводнениями.

Самыми сложными днями стали четверг и пятница, когда Бриенцское и Тунское вышли из берегов. Река Ааре в Берне затопила район Альтенберг: через измерительную станцию в Шенау протекало около 565 кубических метров воды в секунду, тогда как рекорд был поставлен в 1999 году и составляет 613 кубических метров в секунду. Бильское озеро превысило рекордный уровень, зафиксированный в 2007 году, большинство населенных пунктов вокруг были затоплены, региональные поезда были отменены. Невшательское озеро достигло в субботу самого высокого уровня за всю историю наблюдений (430,57 метра). Воды Фирвальдштетского озера поднялись до отметки 434,90 метра, в результате чего часть Люцерна оказалась затопленной, пешеходные мосты в старом городе были закрыты, как и ближайшая автомобильная развязка. Песчаные дамбы были установлены вдоль Рейна в кантоне Базель-городской. В кантоне Швиц сильные дожди вызвали наводнение, в Зибнене произошел оползень. В нескольких коммунах кантона Во произошло загрязнение микробами питьевой воды. На многих водоемах навигация была приостановлена.

За выходные ситуация стабилизировалась, но уровень воды останется высоким в течение следующих нескольких дней и будет медленно снижаться, поэтому вблизи берегов по-прежнему следует соблюдать осторожность. По данным портала по отслеживанию природных угроз, до вечера 19 июля действует максимальный (пятый) уровень опасности для Бильского и Люцернского озер, а также реки Ройс.

Будущее не сулит швейцарским домовладельцам ничего хорошего с точки зрения риска наводнений. Плохая погода в середине лета не является чем-то необычным для Конфедерации: такое случается примерно раз в четыре года. «Не стоит путать климат с погодой», - отметил в комментарии RTS представитель MeteoSuisse Дин Гилл. По его словам, спорадические похолодания не позволяют сделать какие-либо выводы об изменении климата. Тем не менее, глобальный круговорот воды усиливается в результате потепления: с одной стороны, это приводит к более выраженным засушливым периодам, а, с другой, к более интенсивным осадкам. Напомним, что утверждая план действий на 2020-2025 годы, включающий меры адаптации к изменению климата, Федеральный совет исходил из того, что в некоторых регионах Швейцарии вырастет риск наводнений и оползней из-за увеличения количества осадков и более мягких зим, когда вместо снега часто идет дождь.

Виноват в этом климат или нет, ясно одно: к подобным ситуациям нужно готовиться. Благодаря правильному поведению до, во время и после наводнения можно избежать или уменьшить ущерб. Если власти предупреждают о риске наводнения, то необходимо освободить подвалы и гаражи, находящиеся в зоне риска, и загерметизировать возможные входы для воды. Нужно также отключить электричество, воду и газ в незащищенных частях здания, поскольку проникновение воды может вызвать короткое замыкание, засорение водопроводных труб или даже привести к пожару. Не забывайте снять электромобиль с зарядной станции на подземной парковке, так как в случае наводнения это может поставить под угрозу жизнь людей.

Если вам регулярно приходится иметь дело с паводками, то не стоит хранить ничего на уровне земли. Лучше всегда немного приподнимать предметы, например, на поддоне или на самодельной платформе, так как даже несколько десятков сантиметров могут иметь большое значение. Храните в водонепроницаемом ящике специальный «аварийный набор»: радио и фонарь на батарейках, свечи, зажигалку, аптечку. Добавьте к этому списку запас продуктов и питьевой воды, походную плиту, шерстяные одеяла, резиновые сапоги и брюки, возможно, надувную лодку, если вы живете в непосредственной близости от воды.

Во время наводнения не заходите в подвалы или подземные гаражи, которые могут быть затоплены почти мгновенно, не проезжайте по затопленным улицам и не заходите в береговые зоны, где из-за подмыва возможны разрушения. В случае эвакуации сообщите в пожарную охрану, полицию, муниципальную администрацию или оповестите соседей, чтобы вас можно было найти.

Имеет смысл также застраховать имущество. По данным страховой компании Zurich, в 80% случаев причиной обращения клиентов после наводнения является затопленный подвал, а средняя стоимость ущерба составляет около 3 000 франков. Бутылки с вином, спортивный инвентарь, стиральные машины, обувь – от влаги может пострадать все, что, как правило, хранится в подвале. Специалисты напоминают, что в случае наводнения, важно сохранять спокойствие и действовать быстро. Спасением имущества стоит заниматься только в том случае, если ситуация не представляет угрозы для жизни, а поблизости нет людей, которым необходима помощь. В целом, спасайте то, что можно спасти, но помните о собственной безопасности – она превыше всего. Обязательно составьте список поврежденных предметов, сделайте фотографии и проинформируйте свою страховую компанию. Не избавляйтесь от испорченной мебели и предметов, пока страховой эксперт не проведет оценку.

После наводнения осмотрите здание на наличие повреждений, поручите специалисту проверить газовые системы и электроприборы, спускайте воду в кранах и кипятите питьевую воду.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, следующая неделя будет, в целом, солнечной. Температура будет постепенно повышаться и достигнет максимума, вероятно, в пятницу или субботу. Однако в ближайшие выходные над Британскими островами, вероятно, расположится новая система низкого давления, которая может принести холодный фронт над Швейцарией между 24 и 25 июля. Швейцарское общество спасателей (SLRG) предостерегает от соблазна искупаться в озере или реке в связи с хорошей погодой, которая должна установиться на этой неделе. При таком уровне воды, мутной воде и большом количестве плавающего мусора купание в водоемах не является хорошей идеей - эксперты рекомендуют плавать в бассейнах.

 

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