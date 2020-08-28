Швейцария готовится к природным сюрпризам

Таяние швейцарских ледников, критика банков Конфедерации в связи с их инвестициями в ископаемые источники энергии, выступления местных экоактивистов… Наша Газета писала о дискуссиях, посвященных защите природы, которые ведутся в Швейцарии на национальном и местном уровнях. В таком контексте принятие правительством вышеупомянутого плана действий выглядит как никогда актуально.

В коммюнике, опубликованном на сайте Федерального совета, подчеркивается, что даже если цели, сформулированные в Парижском соглашении, будут достигнуты, и средняя температура на планете не будет расти выше 1,5 °C, необходимо все равно принять меры по адаптации к последствиям изменения климата. Периоды сильной жары и засухи учащаются, меняется животный и растительный мир, поэтому Федеральный совет еще в 2012 году разработал стратегию, позволяющую подготовиться к неприятным природным сюрпризам, а новый план станет очередным этапом ее реализации.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе населенные пункты планируется адаптировать к изменению климата, создав больше зеленых насаждений и водоемов. Чтобы сохранить качество жизни вопреки повышению температуры, здания должны быть построены и расположены таким образом, чтобы они отбрасывали достаточно тени и обеспечивали циркуляцию воздуха.

Несколько федеральных ведомств совместно работают над повышением точности прогнозов периодов засухи. Кроме того, Берн намерен и в дальнейшем оказывать кантонам поддержку в управлении водными ресурсами. Конфедерация и кантоны поощряют использование в сельском хозяйстве методов, позволяющих экономно расходовать ресурсы, например, подбор культур, более устойчивых к жаре.

В некоторых регионах Швейцарии растет риск наводнений и оползней из-за увеличения количества осадков и более мягких зим, когда вместо снега часто идет дождь. Такие изменения необходимо учитывать во всех программах по защите от стихийных бедствий, например, обеспечить пространство для перенаправления потоков воды, осыпей и лавин.

В связи с изменением климата меняется среда обитания животных и количество видов. Для защиты биоразнообразия план действий предусматривает создание ряда охраняемых территорий, а также улучшение координации между Конфедерацией, кантонами и коммунами. В настоящее время Управление по охране окружающей среды (OFEV/BAFU) разрабатывает онлайн-инструмент, с помощью которого органы власти смогут быстрее планировать меры адаптации.

Сценарии, составленные экспертами Национального центра климатического обслуживания (NCCS) с учетом последних научных данных, показывают, как изменение климата влияет на страну и как можно сократить выбросы парниковых газов. План действий основан на сценарии, который предусматривает средний рост температуры на Земле в пределах 2,6-4,8 °C к концу XXI века по сравнению с сегодняшним днем.

Принятие плана действий вселяет надежду, так как в Швейцарии, кроме изменения климата, есть и другая проблема: часть субсидий, выделяемых государством в разных сферах, отрицательно влияет на биоразнообразие. Об этом говорится в коммюнике Федерального института исследования леса, снега и пейзажа (WSL). Общую сумму «вредных» денег эксперты оценили в 40 млрд франков в год. WSL напоминает, что, в соответствии с положениями Конвенции о биологическом разнообразии, которую Швейцария подписала в 1992 году, альпийская республика обязалась до 2020 года отменить субсидии, наносящие вред биоразнообразию. Список таких выплат включает 162 позиции, средства выделяются, среди прочего, на транспортный сектор и на обслуживание небольших гидроэлектростанций. Сегодня треть видов растений и животных страны находятся под угрозой исчезновения, поэтому WSL рекомендует учитывать критерий «биоразнообразие» при оценке субсидий и грантов.