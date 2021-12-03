Каковы основные проблемы швейцарцев? Чего они боятся? Насколько они доверяют политикам и представителям власти? Credit Suisse задает эти вопросы уже 45 лет, проводя ежегодный опрос «Барометр озабоченности», который служит отражением меняющихся общественных настроений. В этом году в исследовании, которое было реализовано институтом изучения общественного мнения GFS Bern по поручению Credit Suisse, приняли участие 1 722 гражданина, имеющих право голоса и проживающих в разных частях Швейцарии. Статистическая погрешность выборки составляет ±2,3 процентных пункта – в общем, результаты можно считать показательными для страны.

Пандемия и ее последствия остаются главными заботами швейцарцев второй год подряд. За прошедшие двенадцать месяцев страсти, впрочем, немного поутихли: если в 2020-м 51% респондентов включали коронавирус в пятерку своих главных опасений, то сейчас так поступают только 40%.

С другой стороны, актуальность приобрели темы охраны окружающей среды и изменения климата – эти вопросы беспокоят 39% швейцарцев (+10% за год). Видимо, произошедшие этим летом наводнения в Швейцарии, Германии и других европейских странах, а также провалившийся на референдуме закон о СО2 повысили осознание этой проблемы. На вопрос о том, какие проблемы требуют срочного решения, наиболее частыми ответами также стали пандемия коронавируса (20%) и вопрос изменения климата (18%). Замыкают тройку главных забот пенсии (39%).

«Головной болью» для 33% швейцарцев стало рамочное соглашение с Евросоюзом. Как помнят наши читатели, сага «Швейцария-ЕС» далека от завершения: после того, как Берн прервал переговоры по институциональному соглашению, отношения между сторонами усложнились. В ноябре Брюссель выдвинул Берну новые требования, настаивая на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».

Растущая стоимость медицинского страхования волнует четверть населения. На шестом и седьмом местах «Барометра озабоченности» оказались две проблемы, связанные с миграцией: иностранцы и иммиграция тревожат 20% респондентов, а беженцы и вопросы предоставления убежища вызывают беспокойство у 19% граждан страны. Примечательно, что актуальность этих проблем продолжает снижаться из года в год. Так, в 2015 году тема иностранцев волновала целых 43% швейцарцев.

Любопытно, что в этом году 17% респондентов включили рост стоимости жилья и арендной платы в десятку основных проблем – и в этом нет ничего удивительного. Опубликованные не так давно исследования рынка жилья в Швейцарии показывают, что недвижимость в стране стоит сейчас как никогда дорого. Более того, за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.

Безработица волнует всего 14% респондентов – это исторически низкий уровень. Более миллиона работников в Швейцарии пострадали от перехода на сокращенный рабочий день из-за санитарного кризиса, но, тем не менее, обеспокоенность по поводу безработицы продолжает снижаться даже в эти непредсказуемые экономические времена. Более того, уверенность в сохранении собственного рабочего места возросла по сравнению с предыдущим годом: в настоящее время 87% граждан страны убеждены, что не потеряют работу.

В июле и августе 2021 года, когда проводился опрос, 65% респондентов охарактеризовали свое экономическое положение как очень хорошее или довольно хорошее. За последние 25 лет этот показатель был выше только в 2016 году (68%). Отвечая на вопрос о будущем, явное большинство электората сохраняет оптимизм, полагая, что им удастся сохранить нынешний уровень благосостояния (75%) или даже улучшить его (12%). По сравнению с прошлым годом, доля респондентов, ожидающих ухудшения своего экономического положения, вернулась к уровню до пандемии (10%).

Что касается отношения к представителям власти, то полиция пользуется самым высоким уровнем доверия уже четвертый раз подряд (63%), что ставит ее на один уровень с Федеральным советом. Далее следуют Федеральный Верховный суд (60%) и Швейцарский национальный банк (51%). Значительно снизилось доверие к парламенту, а также к государственной администрации. Церкви и ЕС (по 19%) по-прежнему не доверяют.

Даже во времена глубокого кризиса Конфедерация по-прежнему получает хорошие оценки. 57% опрошенных считают, что Швейцария справляется с пандемией лучше, чем все остальные страны. А 69% полагают, что страна проявила солидарность во время кризиса. Не менее 63% хотели бы, чтобы во время кризиса у Конфедерации было больше полномочий, а у кантонов – меньше. Кроме того, большинство (55%) считают, что госуправление во время вспышки второй волны осенью 2020 года было неадекватным.

Как отмечают авторы исследования, традиционные проблемы, такие как уровень безработицы или миграция, похоже, постепенно отходят на второй план. В то же время темы, которые набирают обороты, касаются социальной справедливости. Возникает вопрос: является ли это началом ценностной переориентации, которая будет продолжаться и в долгосрочной перспективе, или это просто разовое явление? Эксперты полагают, что это далеко не временная тенденция, поэтому подобное развитие событий, несомненно, продолжится и в будущем.