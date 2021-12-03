Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 12. 2021.
Согласно последнему опросу Credit Suisse, второй год подряд швейцарцы называют пандемию своей главной проблемой. При этом изменение климата и пенсии заботят жителей Конфедерации почти в той же степени, что и коронавирус.|
Selon la dernière enquête du Credit Suisse, pour la seconde fois consécutive, les Suisses désignent la pandémie de coronavirus comme leur principale préoccupation, mais le changement climatique et la prévoyance vieillesse viennent la talonner quasiment dans la même foulée.
Каковы основные проблемы швейцарцев? Чего они боятся? Насколько они доверяют политикам и представителям власти? Credit Suisse задает эти вопросы уже 45 лет, проводя ежегодный опрос «Барометр озабоченности», который служит отражением меняющихся общественных настроений. В этом году в исследовании, которое было реализовано институтом изучения общественного мнения GFS Bern по поручению Credit Suisse, приняли участие 1 722 гражданина, имеющих право голоса и проживающих в разных частях Швейцарии. Статистическая погрешность выборки составляет ±2,3 процентных пункта – в общем, результаты можно считать показательными для страны.
Пандемия и ее последствия остаются главными заботами швейцарцев второй год подряд. За прошедшие двенадцать месяцев страсти, впрочем, немного поутихли: если в 2020-м 51% респондентов включали коронавирус в пятерку своих главных опасений, то сейчас так поступают только 40%.
С другой стороны, актуальность приобрели темы охраны окружающей среды и изменения климата – эти вопросы беспокоят 39% швейцарцев (+10% за год). Видимо, произошедшие этим летом наводнения в Швейцарии, Германии и других европейских странах, а также провалившийся на референдуме закон о СО2 повысили осознание этой проблемы. На вопрос о том, какие проблемы требуют срочного решения, наиболее частыми ответами также стали пандемия коронавируса (20%) и вопрос изменения климата (18%). Замыкают тройку главных забот пенсии (39%).
«Головной болью» для 33% швейцарцев стало рамочное соглашение с Евросоюзом. Как помнят наши читатели, сага «Швейцария-ЕС» далека от завершения: после того, как Берн прервал переговоры по институциональному соглашению, отношения между сторонами усложнились. В ноябре Брюссель выдвинул Берну новые требования, настаивая на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».
Растущая стоимость медицинского страхования волнует четверть населения. На шестом и седьмом местах «Барометра озабоченности» оказались две проблемы, связанные с миграцией: иностранцы и иммиграция тревожат 20% респондентов, а беженцы и вопросы предоставления убежища вызывают беспокойство у 19% граждан страны. Примечательно, что актуальность этих проблем продолжает снижаться из года в год. Так, в 2015 году тема иностранцев волновала целых 43% швейцарцев.
Любопытно, что в этом году 17% респондентов включили рост стоимости жилья и арендной платы в десятку основных проблем – и в этом нет ничего удивительного. Опубликованные не так давно исследования рынка жилья в Швейцарии показывают, что недвижимость в стране стоит сейчас как никогда дорого. Более того, за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Безработица волнует всего 14% респондентов – это исторически низкий уровень. Более миллиона работников в Швейцарии пострадали от перехода на сокращенный рабочий день из-за санитарного кризиса, но, тем не менее, обеспокоенность по поводу безработицы продолжает снижаться даже в эти непредсказуемые экономические времена. Более того, уверенность в сохранении собственного рабочего места возросла по сравнению с предыдущим годом: в настоящее время 87% граждан страны убеждены, что не потеряют работу.
В июле и августе 2021 года, когда проводился опрос, 65% респондентов охарактеризовали свое экономическое положение как очень хорошее или довольно хорошее. За последние 25 лет этот показатель был выше только в 2016 году (68%). Отвечая на вопрос о будущем, явное большинство электората сохраняет оптимизм, полагая, что им удастся сохранить нынешний уровень благосостояния (75%) или даже улучшить его (12%). По сравнению с прошлым годом, доля респондентов, ожидающих ухудшения своего экономического положения, вернулась к уровню до пандемии (10%).
Даже во времена глубокого кризиса Конфедерация по-прежнему получает хорошие оценки. 57% опрошенных считают, что Швейцария справляется с пандемией лучше, чем все остальные страны. А 69% полагают, что страна проявила солидарность во время кризиса. Не менее 63% хотели бы, чтобы во время кризиса у Конфедерации было больше полномочий, а у кантонов – меньше. Кроме того, большинство (55%) считают, что госуправление во время вспышки второй волны осенью 2020 года было неадекватным.
Как отмечают авторы исследования, традиционные проблемы, такие как уровень безработицы или миграция, похоже, постепенно отходят на второй план. В то же время темы, которые набирают обороты, касаются социальной справедливости. Возникает вопрос: является ли это началом ценностной переориентации, которая будет продолжаться и в долгосрочной перспективе, или это просто разовое явление? Эксперты полагают, что это далеко не временная тенденция, поэтому подобное развитие событий, несомненно, продолжится и в будущем.
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