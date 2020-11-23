В пятницу и субботу в Берне можно было наблюдать непривычную картину: людей на улицах стало как будто в два раза больше, причем ухо отчетливо улавливало французскую речь, которую в другие дни в городе можно услышать намного реже. Группы щебечущих по-французски девушек в очередях в примерочные кабинки в магазинах, припаркованные повсюду автомобили с номерными знаками кантонов Романдии, занятые франкоговорящими компаниями столики ресторанов – феномен, на который обратили внимание журналисты многих бернских изданий, получил название «внутренний гастротуризм». Жители Романдии устремились на выходные в немецкоязычную часть страны, где по-прежнему работают все магазины, кафе и салоны красоты, что лишний раз подтверждает тот факт, что смысл в ограничениях есть, наверное, только тогда, когда они действуют по всей стране. То, как активный внутренний туризм скажется на статистке заболеваемости, станет известно в ближайшее время. Подробнее о ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Смертность остается высокой

В пятницу федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) объявило о 4946 новых случаях заражения, 252 госпитализациях и 111 летальных исходах (статистика за выходные станет известна во второй половине дня в понедельник). Доля положительных тестов составила 19,18%. «Ситуация остается напряженной, но стабилизируется. Это дает повод для осторожного оптимизма», - заявила во время пятничного брифинга глава отдела контроля за инфекционными заболеваниями Минздрава Виржини Массере, подчеркнув, что число ежедневно регистрируемых летальных исходов все еще не снизилось. По ее словам, высокая смертность в Швейцарии может быть связана с большим уровнем заболеваемости – в среднем 849,02 случаев на 100 000 жителей. Добавим, что в ноябре смертность в Женеве оказалась вдвое выше, чем в предыдущие годы: холодильные камеры на двух кладбищах заполнены, а помощь в транспортировке останков оказывает пожарно-спасательная служба, сообщает RTS.

Согласно еженедельному отчету OFSP/BAG, в течение 46-й календарной недели власти зафиксировали 39 339 инфекций, что на 23,4% меньше, чем неделей ранее. Снижение этого показателя наблюдалось практически во всех кантонах. Количество госпитализаций не уменьшилось, но стабилизировалось, причем число пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось на 21%. Кроме того, за неделю снова выросла статистика смертности: с 489 до 537 летальных исходов.

Индекс репродукции R в среднем по стране уже около недели не поднимается выше 1 и, по последним данным, составляет 0,78. Любопытно, что снижения общенационального показателя удалось добиться благодаря Романдии. Так, в Вале, Женеве и Во из-за строгих мер индекс опустился примерно до 0,7, а наибольшее снижение числа инфекций наблюдалось в кантонах Юра (-42%), Фрибург (-38%), Вале (-36%) и Невшатель (-35%). В то же время в отдельных кантонах R составляет выше 1, например, в Базеле-городском, где в пятницу было объявлено об ужесточении правил: закрыты рестораны, фитнес- и спа-центры, а в мероприятиях могут участвовать не более 15 человек. Добавим, что срок действия ограничений продлен в Невшателе и Берне до 6 декабря, а в Вале - до 13-го.

Что беспокоит швейцарцев?

Согласно последнему исследованию Credit Suisse, пандемия Covid-19 и ее последствия находятся на первом месте в списке проблем, волнующих жителей Швейцарии. С момента публикации первого «Барометра озабоченности» 44 года назад ни одна другая тема не вызывала столько беспокойства. Четверо из пяти респондентов думают, что безработица будет расти в ближайшие три года; каждый второй убежден, что пострадает пенсионное обеспечение; опрошенные опасаются также негативного эффекта в сфере туризма. Любопытно, что влияние пандемии на дигитализацию рабочих процессов в основном рассматривается как положительное. Доверие к госструктурам вновь значительно возросло после падения в прошлом году: работа Федерального совета, парламента и федеральной администрации по преодолению коронакризиса была высоко оценена участниками опроса, причем наибольшим доверием среди швейцарцев пользуется полиция. За исключением коронавируса, озабоченность жителей Конфедерации вызывают страхование по старости, пенсии, охрана окружающей среды и климат.

Covid-19 и Рождество

В ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции эксперты Конфедерации дали несколько советов относительно проведения зимних праздников. Прежде всего, кантональный врач Базеля-городского Томас Штеффен порекомендовал за две недели до Рождества сократить социальные контакты. Подобный подготовительный карантин необходим для того, чтобы снизить риски заражения, когда несколько поколений одной семьи соберутся вместе. К слову, за одним столом могут находиться члены не более двух домохозяйств, и, конечно, все должны соблюдать меры гигиены. Подарки лучше начать покупать уже сейчас, чтобы избавить себя от ненужного стресса. В целях борьбы с тревожностью эксперты советуют делать время от времени «информационный детокс», не забывая, впрочем, продолжать следовать санитарным нормам.

Конфедерация плохо подготовилась ко второй волне?

В швейцарских СМИ разгорелась заочная дискуссия между делегатом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Давидом Набарро и представителями OFSP/BAG. В опубликованном в субботу интервью Набарро раскритиковал швейцарские власти за неэффективное управление во время пандемии. По его мнению, летняя передышка должна была позволить Швейцарии подготовиться ко второй волне Covid-19: нужно было создавать инфраструктуру, необходимую для сдерживания эпидемии, но страна «спала, как и ее европейские соседи». Набарро также считает, что жители Швейцарии плохо информированы об эпидемии, а федерального и кантонального уровней управления недостаточно – необходимо более активное участие коммунальных властей. В качестве примера представитель ВОЗ привел страны Азии, где ограничительные меры не были преждевременно ослаблены, а сами люди более активно вовлечены в борьбу с вирусом, например, соблюдают дистанцию, носят маски и изолируют себя при болезни.

Директор OFSP/BAG Анн Леви опровергла обвинения Набарро, хотя и признала в интервью «Sonntagsblick», что никто не ожидал столь быстрого росла числа инфекций. «Неважно, насколько хорошо ты подготовлен, в конце концов, ты не можешь быть готов ко всему», - заявила она. По ее оценкам, в эпидемиологической обстановке наметился сдвиг, и, в целом, она убеждена, что в данный момент страна движется в правильном направлении. Леви также призвала всех, у кого есть малейшие симптомы инфекции, не тратить время и пройти тест.

Как лечиться от Covid-19 дома?

Многие заболевшие новым коронавирусом должны до выздоровления (или хотя бы до исчезновения симптомов) оставаться дома, при этом врачи не советуют им постоянно лежать на спине, так как это может быть вредно для легких. Специально для находящихся дома пациентов физиотерапевты бернского университетского госпиталя Inselspital разработали комплекс дыхательных упражнений «Active Cycle of Breathing», которые нужно выполнять в течение 10-15 минут сидя, лежа на боку или на животе. Скачать брошюру с подробным описанием техники выполнения и правильных положений можно в App Store и GooglePlay, а также на сайте physio.insel.ch.

ВОЗ не рекомендует использовать ремдесевир

Эффективность еще одного лекарственного средства, на которое врачи возлагали большие надежды, не подтвердилась. Проанализировав результаты четырех исследований с участием более 7000 человек, ВОЗ порекомендовала не применять ремдесивир у госпитализированных пациентов, независимо от тяжести их заболевания. В настоящее время нет доказательств того, что средство оказывает существенное влияние на такие показатели, как смертность, необходимость в искусственной вентиляции легких или сроки улучшения клинических показателей. Использование препарата в Швейцарии уже было ограничено.

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