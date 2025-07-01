За сталкинг ответишь!

Сталкинг может серьезно повлиять на жизнь пострадавших, которые часто подвергаются психологическому террору или даже физическим нападениям со стороны преследователя. До недавнего времени у жертв сталкеров было мало возможностей для привлечения обидчиков к ответственности. Наказуемыми считались физическая агрессия, порча имущества, кража, клевета, угрозы или принуждение, но навязчивые, многократные и настойчивые действия преступника, взятые по отдельности, часто не достигали порога противозаконности. Вскоре это изменится.