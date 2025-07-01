За сталкинг ответишь! | Le stalking sera pénalement punissable en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 01.07.2025.
Фото: Mika Baumeister, Unsplash

Швейцарский парламент принял решение включить навязчивое преследование в Уголовный кодекс.

|

Le parlement suisse a décidé d’inscrire le harcèlement obsessionnel dans le Code pénal.

Сталкинг может серьезно повлиять на жизнь пострадавших, которые часто подвергаются психологическому террору или даже физическим нападениям со стороны преследователя. До недавнего времени у жертв сталкеров было мало возможностей для привлечения обидчиков к ответственности. Наказуемыми считались физическая агрессия, порча имущества, кража, клевета, угрозы или принуждение, но навязчивые, многократные и настойчивые действия преступника, взятые по отдельности, часто не достигали порога противозаконности. Вскоре это изменится.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Подписка на месяц
CHF 15
Подписка на год
CHF 150
Купить статью
CHF 5
швейцарские законы
новые законы швейцарии
Статьи по теме
Швейцарский телеведущий избавился от преследовательницы через суд
Пособие по борьбе с сексуальными домогательствами
МОТ приняла конвенцию против домогательств на рабочем месте
Сексуальные домогательства в швейцарской полиции
В Цюрихе «Луиза» спасет от приставаний
Лозанна будет бороться с уличными приставаниями
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.25
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 98.44
Погода
Афиша
Коллонж-Бельрив
Kirchner
Ван Гог. Сеятель

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
«Танец в варьете» и другие дуэты

В Базельском художественном музее – настоящая сенсация. Тут впервые за сто лет выставили на долгие годы пропавшую из вида картину Эрнста Людвига Кирхнера. Причем не просто так, а в рамках выставки «Пары» («Pas de deux»). Рассказываем о почти детективной истории картины и об экспозиции, в концепцию которой она так изящно «пританцевала».

Всего просмотров: 2328
Статус S будет ужесточен

В будущем защитный статус смогут получить только жители регионов Украины, в которых их жизни или физической неприкосновенности угрожает конкретная опасность.

Всего просмотров: 2208
Сейчас читают
В Швейцарии каждый десятый житель - мигрант: кто они?

Миграция все больше влияет на структуру швейцарского общества. Доля иммигрантов в стране одна из самых высоких в мире. Около 2,5 миллиона человек не имеют швейцарского гражданства, а еще больше имеют иностранные корни. Откуда они, каковы их профили и жизненные пути? Такими вопросами задались журналисты RTS и получили интересные ответы.

Всего просмотров: 542
За сталкинг ответишь!

Швейцарский парламент принял решение включить навязчивое преследование в Уголовный кодекс.

Всего просмотров: 492