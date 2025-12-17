Photo © N. Sikorsky
Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация
«Леди Макбет Мценского уезда»: трагедия страсти, русский вариант

Миланский театр Ла Скала открыл сезон оперой Дмитрия Шостаковича в постановке российского режиссера Василия Бархатова.

https://rusaccent.ch/ru/blogpost/ledi-makbet-mcenskogo-uezda-tragediya-strasti-russkiy-variant
Photo © N. Sikorsky
L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article
«Lady Macbeth du district de Mtsensk» : la tragédie de la passion, à la russe

La saison du Théâtre de la Scala à Milan s’est ouverte avec l’opéra de Dmitri Chostakovitch dans une mise en scène du réalisateur russe Vassili Barkhatov.

https://rusaccent.ch/fr/blogpost/lady-macbeth-du-district-de-mtsensk-la-tragedie-de-la-passion-la-russe
Photo © N. Sikorsky
Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication
“Lady Macbeth of the Mtsensk District”: the Tragedy of Passion, Russian Style

The season of Milan’s Teatro alla Scala opened with Dmitri Shostakovich’s opera staged by the Russian director Vasily Barkhatov.

https://rusaccent.ch/en/blogpost/lady-macbeth-mtsensk-district-tragedy-passion-russian-style

Как изменилась процедура натурализации в кантоне Цюрих? | Comment la procédure de naturalisation a-t-elle changé dans le canton de Zurich ?

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 17.12.2025.
В коммунах, расположенных вокруг Цюрихского озера, подается больше всего заявлений на натурализацию на тысячу жителей. Фото: Henrique Ferreira, Unsplash

Единый тест, меньше бесед, больше мотивационных писем – недавнее исследование проливает свет на то, как действует обновленный закон о гражданстве в самом густонаселенном кантоне страны.

|

Un test unique, moins d’entretiens, plus de lettres de motivation : une étude fait la lumière sur le fonctionnement de la nouvelle loi sur la nationalité dans le canton le plus peuplé du pays.

Процесс получения швейцарского паспорта по обычной процедуре регулируется в Швейцарии на трех уровнях – муниципальном, кантональном и федеральном. Некоторые минимальные положения устанавливаются Конфедерацией, но кантоны обладают в этом вопросе большой свободой действий и могут, например, ужесточать требования по своему усмотрению. В кантоне Цюрих новый закон о гражданстве действует с 1 июля 2023 года. Насколько же изменились с тех пор процедуры?

