Автор: Заррина Салимова, Берн, 02.01.2024.
В этом году в силу вступают ряд принятых недавно законодательных поправок, причем некоторые уже с сегодняшнего дня.|
Plusieurs modifications législatives entreront en vigueur cette année.
По традиции в первый рабочий день нового года мы публикуем обзор нововведений в разных областях швейцарской жизни. 1 января 2024 года вступила в силу пенсионная реформа AVS 21, одобренная гражданами Швейцарии в конце сентября 2022 года с минимальным перевесом голосов. Напомним, что реформа предусматривает несколько основных мер, которые будут вводиться поэтапно. Увеличение пенсионного возраста для женщин до 65 лет будет применяться с 2025 года, а новые ставки НДС, которые должны принести пенсионному фонду около 1,4 млрд франков в год (или 12,4 млрд франков к 2032 году), действуют уже второй день. Так, с 1 января НДС вырос с 7,7% до 8,1% на товары и услуги, с 2,5% до 2,6 % на предметы первой необходимости и с 3,7% до 3,8 % на гостиничное обслуживание.
Как Женева стала городом-мультимиллионеромПод Новый год принято рассказывать сказочные истории. Вот и мы хотим рассказать такую. В ней, как и во всех сказках, фигурирует принц. Правда, осчастливил он не юную девушку на выданье, а старинный город на берегу озера Леман. Нашего принца звали Карл Брауншвейгский, а город, которому сильно повезло, это Женева.
Что изменится в Швейцарии в 2024 году?В этом году в силу вступают ряд принятых недавно законодательных поправок, причем некоторые уже с сегодняшнего дня.
Панеттоне для праздничного столаКто в Швейцарии лучше всех печет традиционный итальянский рождественский десерт? На Кубке мира по панеттоне, который пройдет в ноябре 2024 года в Милане, Швейцарию представит 28-летний кондитер из Тичино Андреа Джакомини.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Добавить комментарий