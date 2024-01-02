Что изменится в Швейцарии в 2024 году? |Qu’est-ce qui va changer en Swiss en 2024?

По традиции в первый рабочий день нового года мы публикуем обзор нововведений в разных областях швейцарской жизни. 1 января 2024 года вступила в силу пенсионная реформа AVS 21, одобренная гражданами Швейцарии в конце сентября 2022 года с минимальным перевесом голосов. Напомним, что реформа предусматривает несколько основных мер, которые будут вводиться поэтапно. Увеличение пенсионного возраста для женщин до 65 лет будет применяться с 2025 года, а новые ставки НДС, которые должны принести пенсионному фонду около 1,4 млрд франков в год (или 12,4 млрд франков к 2032 году), действуют уже второй день. Так, с 1 января НДС вырос с 7,7% до 8,1% на товары и услуги, с 2,5% до 2,6 % на предметы первой необходимости и с 3,7% до 3,8 % на гостиничное обслуживание.