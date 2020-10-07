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среда, 7 октября 2020 года   

"Чернобыльские" кабаны в Швейцарии|Des sangliers "de Tchernobyl" en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Кур-Беллинцона, 7. 10. 2020. Просмотров: 73

© webandi/pixabay.com

Содержание радионуклидов в мясе диких кабанов кантона Граубюнден в 50% случаев превышает допустимый уровень. Эксперты отмечают, что это связано с аварией на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), случившейся в 1986 году. |
La teneur en radionucléides dans la viande de sangliers dans les Grisons dépasse le taux admis dans 50% des cas. Cela est dû à l'accident nucléaire de Tchernobyl survenu en 1986.

После катастрофы на ЧАЭС в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ, которые распространялись в виде аэрозолей. От частиц цезия-137, принесенных ветром из Украины в Швейцарию, больше других кантонов пострадали Тичино и Граубюнден. С 2013 года ветеринарная служба Тичино систематически измеряет радиоактивность убитых кабанов. В 2015 году в мясе одного из животных, убитых в Тичино, был зафиксирован уровень радиоактивности 9,9 тыс. беккерель на килограмм (Бк/кг), что более чем в 16 раз превышает допустимое значение, указанное в постановлении 817.022.151 Федерального департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV). В Граубюндене показатели зараженности кабанов радионуклидами значительно выше, однако систематический контроль осуществляется только с этого года.

Цезий-137 со временем проникает в почву, где на глубине около 10 см находятся плодовые тела оленьего трюфеля – гриба, впитывающего радионуклиды. Кабаны выкапывают его зимой, когда не остается других источников пищи. Власти Граубюндена предусмотрели выплату компенсаций охотникам, если мясо убитых ими животных непригодно в пищу из-за высокого уровня радиации. Очевидно, что быстро избавиться от облученных кабанов не удастся, так как период полураспада цезия-137 составляет 30,17 года. По оценкам экспертов, после аварии на ЧАЭС около 200 смертей от рака в Швейцарии можно объяснить влиянием радионуклидов, принесенных ветром из Украины. Напомним, что в целом онкологические заболевания становятся причиной смерти 16 тыс. швейцарцев в год.

Во Франции, Германии и Чехии также актуальна проблема радиоактивных кабанов. Германия ежегодно выплачивает около 500 тыс. евро в качестве компенсации охотникам, если уровень радиации в мясе убитых ими животных превышает 600 Бк/кг. Добавим, что средний уровень радиационного загрязнения кабанов, убитых в Баварском лесу на границе с Чехией, составляет 7 тыс. Бк/кг. Кроме того, по данным Федерального управления по радиационной защите, в Германии в 2017-19 гг. в разных грибах, включая польский гриб и лисичку трубчатую, зафиксировали более 1000 Бк/кг.

Что касается Швейцарии, то кабаны здесь были истреблены в ХХ веке, но около сорока лет назад отдельные особи мигрировали из Франции, Германии и Италии, с тех пор их численность растет. Отметим, что в 2015 году Конфедерация ввела в эксплуатацию автоматическую сеть измерения радиоактивности речных вод URAnet aqua, результаты публикуются здесь. Кроме того, в стране используется сеть измерения радиоактивности воздуха URAnet aero, заменившая сеть RADAIR, созданную после аварии на ЧАЭС и сегодня устаревшую. Зонды URAnet aero расположены в разных частях страны, в первую очередь – в густонаселенных регионах и в местах, которые могут больше других пострадать от радиации в случае аварии на какой-либо АЭС. Новое оборудование позволяет обнаружить в воздухе даже количества радионуклидов, не превышающие допустимое значение.

 

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