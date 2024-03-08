Несмотря на то, что в современном архитектурном дискурсе большое внимание уделяется паритету женщин и мужчин, в реальности, то есть в практической архитектурной деятельности, дело обстоит совсем иначе. Талантливых женщин-архитекторов в различных бюро, женщин-теоретиков архитектуры, женщин-партнёров бюро и т. д. много, однако найти известную женщину-архитектора, оставившую серьёзный след в швейцарской архитектуре в одиночку, достаточно сложно, особенно если брать 20-й век.

В сегодняшней статье речь пойдет не про какую-то конкретную постройку, а о проектах бюро, партнёром которого (совместно с Майком Гюйером) является Аннет Жигон: Gigon & Guyer.

Аннет Жигон родилась в 1959 году в Херисау и получила архитектурное образование в Федеральной политехнической школе Цюриха. В молодости она работала в нескольких архитектурных бюро, в частности, с 1985 по 1988 годы, у знаменитых Herzog & de Meuron. В 1987 году она открыла собственную практику, а в 1989-м объединилась с её нынешним партнёром Майком Гюйером: с тех пор их бюро Gigon / Guyer получило международное признание. G/G – не только практикующие архитекторы, они занимаются также исследованиями и преподавательской деятельностью. В 2001-2003 годах Аннет преподавала в лозаннском EPFL, а с 2012 по 2023 годы пара были постоянными профессорами цюрихского ЕТН.

Gigon / Guyer завоевали международную репутацию, особенно в области строительства музеев, построив такие здания, как Художественный музей Аппенцелля, Швейцарский музей транспорта в Люцерне, Археологический музей и парк Калькризе и Музей Кирхнера в Давосе, Музей современного искусства в здании бывшего пивоваренного завода Löwenbrau Areal в Цюрихе и многие другие.

В портфолио бюро огромное количество проектов, и невозможно перечислить их все в одной статье, поэтому я отмечу несколько моих любимых построек известного дуэта.

Первый в этом списке и самый любимый мой проект Gigon / Guyer – небольшая постройка утилитарного назначения, так называемая контрольная будка железной дороги. Это исключительно скромное и при этом элегантное здание, одно из типичных представителей того, что принято называть «швейцарским минимализмом». Оно стоит на краю железнодорожных путей в зоне транзита между городской застройкой и прилегающими промышленными районами.

В здании размещается все, что связано с контролем железнодорожного движения. Из трех этажей здания только верхний используется для офисов и рабочих помещений. На нижних же находится техническое оборудование: релейные процессоры, трансформаторы, силовое оборудование для железнодорожной системы, резервное питание и вентиляционные установки.



Патинообразное обесцвечивание, вызванное пылью, образующейся при торможении поезда, характерно для всех объектов и зданий, расположенных вблизи путей. Эта особенность с самого начала определила решение интегрировать небольшое здание в эту семью ржаво-красных и коричневых объектов. Бетон окрашен коричнево-красными пигментами на основе оксида железа, которые имеют ту же химическую основу, что и пыль от тормозов поезда – окисленные частицы железа. На верхнем этаже, в противовес тяжёлому глухому низу фасада, окна выполнены из золотистого отражающего стекла.

С одной стороны, коричневый оксид железа в бетоне интегрирует здание в окружение, окрашенное частицами железа, и почти камуфлирует его. С другой, красновато-золотистое отражающее металлическое покрытие на окнах контрастирует с матовым темным бетоном и блестит как драгоценная руда в каменной породе.



Другой проект Аннет Жигон, о котором я хотел бы рассказать, это музей в Аппенцелле, посвященный творчеству местных художников – отца и сына Линеров. В пространстве музея минимум деталей, светлые стены, полы из наливного бетона и дневной свет, проникающий через шедовые фонари в пилообразной крыше. Отдаленно это напоминает ряды двускатных крыш в деревнях этого кантона или регулярные пилообразные формы шедовых крыш промышленных и сельскохозяйственных зданий. Крыши и фасады облицованы листами нержавеющей стали, уложенными диагонально внахлёст, как черепица. Это отсылка одновременно к традиционным фасадам аппенцелльских фасадов из лемеха и к черепичным крышам, горным хребтам и промышленным постройкам.



Музей транспорта в Люцерне, один из самых популярных в Швейцарии, – тоже работа бюро Жигон и Гюйер. Это достаточно простое здание чем-то напоминает обычные транспортные ангары, но отличается интересным фасадом: архитекторы сделали его частично в виде коллажей из многочисленных дорожных указателей, а частично – в виде прозрачных витрин с автомобильными колёсами и деталями. Немного прямолинейное решение, но точно запоминающееся.





Еще один проект, который нельзя не упомянуть, рассказывая о творчестве Аннет Жигон и Майка Гюйера, – это знаменитая башня Prime Tower в Цюрихе. До строительства башен Roche в Базеле эта 126-метровая башня была самым высоким зданием в Швейцарии.



Башня и две ее пристройки, здания Cubus и Diagonal, расположены на территории бывшей промышленно зоны и являются важным ориентиром для делового и жилого района Цюрих-Запад. Издалека она представляется абстрактным элегантным объемом из зеленовато-синего стекла, который меняется в зависимости от того, с какой стороны на него смотреть. Плоскости фасада, ориентированные в разных направлениях, по-разному отражают свет и окружающее пространство, артикулируя и разделяя объем. На первом этаже Prime Tower расположены торговые помещения и кафе, в основной части здания – офисы, а на верхнем этаже – ресторан, бар, лаунж и конференц-зона. Здание отличается лаконичностью, но при этом, благодаря сложной форме, минималистичным фасадным деталям с открывающимися оконными панелями и общему ансамблю из трёх зданий, оно не смотрится стандартной стеклянной коробкой и выделяется на фоне городской панорамы Цюриха.



Другим заметным проектом в Цюрихе от Gigon / Guyer является реконструкция зданий бывшего пивоваренного завода Löwenbrau, которые были трансформированы в многофункциональный жилой, офисный и культурный центр, вмещающий цюрихский Kunsthalle, офисы, жильё, клинику, кафе, рестораны и арт-галереи. Существующие здания были сохранены и надстроены, и весь комплекс представляет собой новый городской ансамбль с тремя новыми зданиями: западной низкой надстройкой для учреждений культуры, восточной офисной и центральной жилой. Новые здания добавляются к существующему комплексу, совмещая историю и современность. Особенно хорошо это видно из внутреннего двора, где в одну композицию сложились разные формы, материалы, эпохи и функции.

В портфолио Аннет Жигон и её партнёра ещё большое количество прекрасных зданий разного назначения. А что касается женщин-архитекторов в целом, то хоть их и немного, но есть в Швейцарии ещё несколько, заслуживающих внимания, и я надеюсь рассказать о них в будущем.





