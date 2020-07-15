Мир зеленеет как в прямом, так и в переносном смысле. Все мы обратили внимание на то, как положительно сказался период самоизоляции на окружающей среде. Теперь, когда ситуация с санитарным кризисом постепенно нормализуется, экологическая повестка вновь обязательно выйдет на первый план, это наблюдение используют в своих кампаниях политики, и общественный интерес к защите окружающей среды еще возрастает, хотя кажется, куда уж дальше. «Зеленые» приходят к власти во всем мире, а главной звездой последнего Давосского форума стал не президент Трамп, а Грета Тунберг, сфотографироваться с которой почел за честь даже принц Чарльз. Это может нравиться или нет, но это – факт. Студенты, активная часть взрослого населения и пенсионеры – все присоединяются к движению за защиту экологии, нашей общей окружающей среды, возлагая ответственность на каждого из нас точно также, как во время кризиса вопросом личной ответственности каждого было ношение маски, соблюдение безопасного расстояния и регулярное мытье рук.



Именно констатация этих фактов подтолкнула основателя компании British Business Energу Иана Райта провести международное исследование. «Covid-19 продемонстрировал необходимость проведения экологических и эпидемиологических исследований в мировом масштабе, - говорит он. – В этом году отмечается интерес к наукам, связанным с экологией, в частности, рост числа заявок на получение университетских дипломов в этой области».



Цель исследования, с результатами которого можно ознакомиться здесь, - выявить лучшие страны Европы для получения «зеленого» диплома. За основу были взяты учебные курсы в области экологии, предлагаемые 300 ведущими вузами мира, а результаты, собранные в мае 2020 года, оценивались по трем критериям: стоимость обучения, средняя стоимость жизни и возможность последующего трудоустройства.





Швейцария заняла в рейтинге почетное второе место в области изучения экологии. И заслуженно, считает Иан Райт: «Это одна из самых безопасных стран Европы, располагающая отличными университетами, куда стремятся студенты со всего мира». Это утверждение подтверждается статистикой: в области репутации высших учебных заведений Конфедерация заняла первое место, набрав 9,5 баллов из 10. Заметим, в исследовании участвовали семь швейцарских университетов, где есть преподавание экологии, и в этом «национальном первенстве» победил Цюрихский политех. Как вы видите, ни одна из стран постсоветского пространства в первую десятку не попала - экология для нас не приоритет.





Швейцария, как известно, страна не дешевая, и получение образования здесь – дорогое удовольствие, по крайней мере, оно дороже, чем во многих других странах: средняя годовая стоимость составляет 28 779 шв. франков. В шести других лучших странах рейтинга речь идет, в среднем, о 17 832 франках. И дело здесь не в репутации вуза и даже не в стоимости обучения как такового – студент EPFL, например, тратит на него всего несколько сотен франков за семестр. Проблема – в высокой стоимости жизни, и бороться с этим, пытаясь сохранить конкурентоспособность, швейцарским вузам сложно, как бы ни старались они помогать студентам в поисках доступного жилья, например.



Что касается последующего трудоустройства, то экологический сектор представляет собой 4% национального рынка труда – вот почему Швейцария уступила первое место Финляндии, где этот показатель равен 6%.



Каждый год приблизительно сто человек записываются на программу бакалавриата по экологии в EPFL. Как будет дальше, пока непонятно, специалисты шутят, что после опыта Covid-19 те, кого волнует судьба человечества, перейдут, возможно, от проблемы климатических изменений к традиционной медицине.