Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 15 июля 2020 года   

«Я в экологи пойду, пусть меня научат»|«J’aimerai devenir un environnementaliste»

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 15. 07. 2020. Просмотров: 296

(DR)

Исследование, проведенное компанией British Business Energу, показало, в каких европейских странах лучше всего получать диплом о высшем образовании в области науки об окружающей среде. Швейцария оказалась на втором месте.

|

Une étude de la British Business Energу a révélé les meilleurs pays d’Europe pour décrocher un diplôme en environnement. La Suisse se classe deuxième.

Мир зеленеет как в прямом, так и в переносном смысле. Все мы обратили внимание на то, как положительно сказался период самоизоляции на окружающей среде. Теперь, когда ситуация с санитарным кризисом постепенно нормализуется, экологическая повестка вновь обязательно выйдет на первый план, это наблюдение используют в своих кампаниях политики, и общественный интерес к защите окружающей среды еще возрастает, хотя кажется, куда уж дальше. «Зеленые» приходят к власти во всем мире, а главной звездой последнего Давосского форума стал не президент Трамп, а Грета Тунберг, сфотографироваться с которой почел за честь даже принц Чарльз. Это может нравиться или нет, но это – факт. Студенты, активная часть взрослого населения и пенсионеры – все присоединяются к движению за защиту экологии, нашей общей окружающей среды, возлагая ответственность на каждого из нас точно также, как во время кризиса вопросом личной ответственности каждого было ношение маски, соблюдение безопасного расстояния и регулярное мытье рук.

Именно констатация этих фактов подтолкнула основателя компании British Business Energу Иана Райта провести международное исследование. «Covid-19 продемонстрировал необходимость проведения экологических и эпидемиологических исследований в мировом масштабе, - говорит он. – В этом году отмечается интерес к наукам, связанным с экологией, в частности, рост числа заявок на получение университетских дипломов в этой области».

Цель исследования, с результатами которого можно ознакомиться здесь, - выявить лучшие страны Европы для получения «зеленого» диплома. За основу были взяты учебные курсы в области экологии, предлагаемые 300 ведущими вузами мира, а результаты, собранные в мае 2020 года, оценивались по трем критериям: стоимость обучения, средняя стоимость жизни и возможность последующего трудоустройства.

Швейцария заняла в рейтинге почетное второе место в области изучения экологии. И заслуженно, считает Иан Райт: «Это одна из самых безопасных стран Европы, располагающая отличными университетами, куда стремятся студенты со всего мира». Это утверждение подтверждается статистикой: в области репутации высших учебных заведений Конфедерация заняла первое место, набрав 9,5 баллов из 10. Заметим, в исследовании участвовали семь швейцарских университетов, где есть преподавание экологии, и в этом «национальном первенстве» победил Цюрихский политех. Как вы видите, ни одна из стран постсоветского пространства в первую десятку не попала - экология для нас не приоритет.



Швейцария, как известно, страна не дешевая, и получение образования здесь – дорогое удовольствие, по крайней мере, оно дороже, чем во многих других странах: средняя годовая стоимость составляет 28 779 шв. франков. В шести других лучших странах рейтинга речь идет, в среднем, о 17 832 франках. И дело здесь не в репутации вуза и даже не в стоимости обучения как такового – студент EPFL, например, тратит на него всего несколько сотен франков за семестр. Проблема – в высокой стоимости жизни, и бороться с этим, пытаясь сохранить конкурентоспособность, швейцарским вузам сложно, как бы ни старались они помогать студентам в поисках доступного жилья, например.

Что касается последующего трудоустройства, то экологический сектор представляет собой 4% национального рынка труда – вот почему Швейцария уступила первое место Финляндии, где этот показатель равен 6%.

Каждый год приблизительно сто человек записываются на программу бакалавриата по экологии в EPFL. Как будет дальше, пока непонятно, специалисты шутят, что после опыта Covid-19 те, кого волнует судьба человечества, перейдут, возможно, от проблемы климатических изменений к традиционной медицине.

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 75.64
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Отель Richеmond не пережил Covid-19

 Начиная с 31 августа исторический женевский отель не будет больше принимать постояльцев. Не знаем, навсегда ли, но по крайней мере на неопределенный срок.

Всего просмотров: 1,182

Белорусские акции солидарности в Швейцарии

 Начавшаяся в Минске волна протестных настроений накануне президентских выборов в Беларуси докатилась и до Конфедерации.

Всего просмотров: 981

Хлороталонил и качество воды в Швейцарии

 Сотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.

Всего просмотров: 958
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Хлороталонил и качество воды в Швейцарии

 Сотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.

Всего просмотров: 958

Профессии будущего в Швейцарии

 Что происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.

Всего просмотров: 1,860

Белорусские акции солидарности в Швейцарии

 Начавшаяся в Минске волна протестных настроений накануне президентских выборов в Беларуси докатилась и до Конфедерации.

Всего просмотров: 981
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top