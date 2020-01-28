Приглашение модерировать сессию в Давосе – это круто, даже если речь идет «только» о Русском доме. Наша Газета благодарна партнерам из Фонда Росконгресса за то, что еще в 2018 году они обратили внимание на наши тексты, за присвоение статуса официального информационного партнера и размещение нашего логотипа наравне со всеми медиа-гигантами и, наконец, за возможность напрямую, «живьем» принять участие в работе. Как и в театре, посещение «закулисья» ВЕФ позволяет по-иному оценить происходящее «на сцене».

Если вычленить главное из контентной части, то увидим, что основными темами дискуссий на интересующих нас площадках были климатические изменения, устойчивая экономика и экономия ресурсов, общие угрозы и равные шансы для всех, культура как мягкая сила и необходимость диалога для поступательного развития. Вот и пройдемся по ним, примеряя к реальности.





Что почем?



Любителям литературы не надо объяснять заголовок – они знают, что речь идет об отсылке к роману Томаса Манна, написанному именно здесь, в Давосе. Но побывав на Всемирном экономическом форуме, мы не могли не задуматься о том, насколько, вот правда, далеки от народа те happy few, кому не закрыт вход в конгресс-центр, и каким маленьким, как на первой нашей фотографии, должен им казаться мир под горой.



Приехав в Давос, мы обнаружили, что аккредитация в Русском доме не дает права на посещение мероприятий, проходящих на основной площадке ВЭФ, неусыпно охраняемой частью многотысячного отряда полицейских и военных, работа которых за неделю форума обходится налогоплательщикам Конфедерации в 22 млн. франков. Мы честно попопытались что-то предпринять, но узнали от информированного источника среди сотрудников ВЭФ, что, цитируем, «на наши сессии очень трудно попасть. Надо быть федеральным чиновником или топом бизнеса с оборотом от 5 млрд долларов. И то не все из них попадают». СМИ аккредитуют тоже с трудом – не более пяти аккредитаций на страну. В этом году каналу «Russia Today», как выяснилось, в аккредитации отказали.



Вообще, цифры, связанные с ВЭФ, потрясают, причем не только упоминаемые в дискуссиях экономистов миллиарды и триллионы, но и вполне бытовые тысячи. Найти жилье в Давосе на время форума практически невозможно. Озадачившись этим вопросом еще в декабре, мы с большим трудом разыскали один случайно освободившийся номер в 4-звездочном отеле – за 8460 франков за две ночи. Решили обойтись. А парикмахер (ценнейший источник информации со времен Фигаро) сообщил, что предприимчивые местные жители, сами на время форума стремящиеся уехать куда подальше, «окупают каникулы», сдавая парковочное место на улице за 5000 франков на неделю. Крестьянская хватка! Слышали мы и о гамбургере за 50 франков, правда, сами не попробовали.



Видя такие расценки, трудно даже представить себе, за сколько же пиццерии и разные маленькие магазинчики сдают свои помещения «национальным домам» с опознавательными государственными флагами!



Толком не поговорили



Уже подсчитано, что в 50-м выпуске Всемирного экономического форума в Давосе приняли участие более 2800 человек из порядка 90 стран – политиков, экономистов, представителей деловых, научных и творческих кругов. В Русском доме учтены в этом году более 2000 гостей из 85 стран. Многие из них передвигались по Давосу в бронированных (или хотя бы с затемненными окнами) Мерседесах, а если пешком – то в плотном кольце накачанных молодых людей в строгих костюмах. Может, потому нас так тронул встреченный на улице Патрик Одье, именной партнер одного из крупнейших частных банков Швейцарии, как обычный турист фотографировавший приглянувшийся рекламный постер, после чего спокойно – пешком и без охраны, с сувенирной котомкой на плече – проследовавший в конгресс-центр. Истинный швейцарец!





Думаем, все наблюдатели согласятся, что главными гвоздями программы были Грета Тунберг и Дональд Трамп. Очень жаль, что организаторы не догадались (или не смогли) устроить им очную ставку – вот это было бы интересно! А так 14-я шведская школьница, взявшая годовой академический отпуск для мобилизации общественного мнения против климатических изменений, и президент США, трон под которым шатается, остались каждый при своем монологе, обменявшись лишь заочными колкостями. Трамп обозвал Грету и ее единомышленников «пророками несчастий», а Грета возмущалась тем, что «ничего не делается для климата» в «уже горящем доме». На совет же министра финансов США Стивена Мнучина «изучать экономику и поступать в университет» она ответила, что «в университетском дипломе не нуждается». Вот так и пообщались, по принципу «сам дурак». Диалог не получился.



Не получился он, за редкими исключениями, и у других участников Форума, даже встречавшихся лицом к лицу в панельных дискуссиях. Часто казалось, что вопросы были известны им заранее и организаторы, заботясь о комфорте гостей, избегали острых тем. Удивительно при этом, что разногласия вызывал даже сам вопрос об отсутствии или наличии диалога как такового: на сессии «Европа-Россия», например, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак утверждал, что нет его, а российский политолог Федор Лукьянов доказывал, что есть. Диалог глухих?



Может, это объясняется тем, что для большинства участников важнее было высказаться самим, чем услышать других, и собственное тщеславие затмевало все остальные соображения? В этом смысле нам очень понравилась обложка спецвыпуска Wall Street Journal, которая так суммировала ВЭФ: «Все в одном месте, но кто на первом месте?»





Увы, это отражает общий довольно мрачный настрой. В одном из ежедневных пресс-выпусков ВЕФ нам бросились в глаза перечисленные один за другим призывы избегать пессимизма, советы по предотвращению апокалипсиса и прогнозы пессимиста из мира технологий насчет того, как скоро хакеры научатся влезать в человеческий мозг. Не поздно ли пить «Боржоми», когда печень отвалилась, как говорится в грузинской поговорке? Не свидетельствуют ли эти заголовки о том, что мир, реально, в глубоком кризисе?



Кто был в Русском доме?



Разумеется, нас интересовали на праздно шатавшиеся граждане, подходившие ближе к вечеру, когда начинали разливать шампанское с вином и разносить закуски, – без таких "профессионалов" не обходится ни одно мероприятие.



Из участников же сессий, о большинстве которых Наша Газета подробно рассказывала, по нашим наблюдениям, наибольший интерес у публики вызвали Рей Далио и глава российской делегации Максим Орешкин. Не будет преувеличением сказать, что американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, написавший книгу «Principles: Life & Work» («Принципы: жизнь и работа»), вошедшую в список бестселлеров The New York Times, и присоединившийся в 2011 году к Биллу Гейтсу и Уоррену Баффету, дав Клятву дарения, был самым статусным гостем Русского дома. А за Орешкина нам даже обидно стало: после ухода в отставку российского правительства 15 января перед его титулом «министр экономического развития РФ» появились буквы «и.о», а в день сессии он был представлен публике уже как «просто экономист». Кстати, сессия с участником Орешкина стала единственным моментом, когда в Русском доме нами был замечен посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.





Промелькнул там и Виктор Вексельберг, пообщавшись с прессой в кулуарах. Очень удивило отсутствие Фредерика Паулсена, хотя сотрудники возглавляемого им Почетного консульства РФ в Лозанне присутствовали в Русском доме, кажется, в полном составе и угощали избранных гостей коктейлями на базе водки «Мамонт» в симпатичных кружках. Вообще, солидных иностранных гостей могло бы быть побольше, да и интересных соотечественников в самой Швейцарии хоть отбавляй – чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в рубрику «Наши люди». На наш взгляд, сведение их на одной площадке было бы интереснее, чем разговоры господ, имеющих возможность регулярно общаться в Москве. И общающихся.



… Нужен ли миру ВЭФ? Вопрос спорный, и мы понимаем читателей, считающих, что затрачиваемые на его проведение ресурсы лучше использовать для решения тех самых проблем, о которых столько говорилось. Понимаем, но не можем полностью согласиться с ними, так как верим в силу живого общения, в тот самый диалог и даже, если надо, в спор, в ходе которого может родиться истина. Нам кажется, все это может получиться, если допустить на давосских площадках побольше экспромтов и убрать фильтры, не способствующие искреннему обмену мнениями. Посмотрим через год?