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вторник, 6 сентября 2022 года   

В Цюрихском политехе займутся изучением происхождения жизни во Вселенной|L’ETHZ s’attaque à lа recherche de l'origine de la vie dans l'Univers

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 6. 09. 2022.

Вид на новый кампус ETHZ, Hönggerberg © ETHZ

Более сорока исследовательских групп под руководством лауреата Нобелевской премии Дидье Кело, будут идти до самой сути фундаментальных вопросов, стоящих перед человечеством.

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Sous la direction du prix Nobel Didier Queloz, plus de 40 groupes de recherche issus de cinq départements iront au fond des grandes questions auxquelles l'humanité est confrontée.

Наша Газета уже не раз писала о Дидье Кело, обладателе Нобелевской премии по физике за 2019 год: мы подробно рассказывали как о его научной деятельности, обращенной в космос, так и о принятом в прошлом году решении «променять» Женевский университет на Федеральную политехническую школу Цюриха (ETH/ETHZ). К счастью, обвинений в измене не последовало, ведь оба вуза трудятся на благо национальной науки и всего мира.

То, что Дидье Кело возглавит новый международный центр по исследованию происхождения жизни во Вселенной, тоже было известно год назад. Более того, напрямую создание центра с выдающимся астрофизиком не связано решение было принято до его переезда в Цюрих. Но президент ETHZ честно признавался, что рассчитывает на помощь Нобелевского лауреата для скорейшего получения финансирования, а одной из первых задач Дидье Кело на новом посту стало определение бюджета нового Центра.

Судя по всему, с этой задачей он справился, как и с обеспечением этого самого бюджета, поскольку Центр благополучно открылся, о чем мы узнали из распространенного ETHZ коммюнике. Центр, отделения которого расположились как в историческом здании политеха в центре города, так и в новом кампусе Hönggerberg, получил англоязычное название Center for origin and revalence of life, что можно перевести как «Центр по изучению возникновения и распространения жизни». В его стенах под управлением Дидье Кело будут работать более 40 исследовательских групп, «приписанных» к пяти факультетам. Вопросы перед ними стоят глобальные: Как появилась жизнь на Земле? Как она развивалась и распространялась? Существует ли жизнь на других планетах? (Тех из вас, кто на этом месте вспомнил гениальный монолог лектора из «Карнавальной ночи» в исполнении Сергея Филиппова, просим шуточки отставить, но сами не можем удержаться от искушения напомнить несколько легендарных секунд – просто для поднятия настроения.) 

Исследователи ETHZ вряд ли знакомы с шедевром советского кинематографа, а потому никакие фривольные ассоциации не отвлекут их от изучения химических и физических процессов, сделавших возможным существование живых организмов, а также от серьезнейшего исследование возможности их нахождения на других планетах, как и возможности существования других форм жизни. Еще одним вопросом в центре внимания ученых станет изучение условий возникновения среды, способствующей устойчивому продолжению жизни, и того, каким образом эта жизнь меняет характеристики самой планеты.

Биологи, химики, геологи, физики и специалисты в области окружающей среды будут докапываться, в буквальном смысле, до самой сути нашей жизни в рамках междисциплинарных проектов. «Когда, после вступления в должность четыре года назад, я посещал различные департаменты ETH, то обратил внимание на то, что у многие исследовательские группы объединяет страстное желание изучать происхождение жизни. Я счастлив, что отныне это возможно в нашем новом Центре», - заявил президент ETHZ Жоэль Мезо.

Помимо многочисленных коллабораций с международными исследовательскими институтами, в ETHZ будет создано шесть новых кафедр и целый ряд учебных программ, отвечающих направленности работы Центра. Но отправной точкой станет создание новых типов программ стипендий: программа стипендий NOMIS Фонда Цюрихского политеха, общий бюджет которой составляет 3,24 млн франков, а заявки на которую будут приниматься уже с октября этого года, призвана дать молодым ученым возможность заниматься исследованием происхождения жизни в уникальных условиях.

Сам Центр финансируется из фондов ETHZ и Института Пауля Шеррера (PSI) – научного центра с уникальными техническими возможностями, расположенного между деревнями Филлиген и Вюренлинген в кантоне Аргау, с которым уже заключено соглашение о сотрудничестве. Бюджет на первые шесть лет работы нового Центра определен на уровне 9 млн франков, что, объективно, не так много, а потому его руководство рассчитывает на поддержку частных фондов и промышленного сектора. Может, кому-то из наших читателей повезет поучиться или поработать в новом Центре!

 

 

 

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