Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева, 11. 02. 2020. Просмотров: 198
Мы писали о швейцарском телескопе CHEOPS, проект которого Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало для реализации в рамках программы Cosmic Vision. Недавно аппарат сделал первые фотоснимки звездного неба, качество которых превзошло ожидания ученых.|
Nous avons consacré des articles au télescope suisse Cheops dont le projet a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour réalisation dans le cadre du programme Cosmic Vision. L’appareil a fait ses premiers clichés qui dépassent les attentes des chercheurs.
Именно по качеству первых изображений можно было понять, не повредились ли оптические элементы телескопа при его запуске на околоземную орбиту. Теперь, когда волнение позади, исследователи намерены применить «транзитную» методику: «Проходя перед звездой, планета немного затеняет ее свет, - объяснил профессор астрофизики Бернского университета и руководитель программы CHEOPS Вилли Бенц в интервью газете Le Temps. – Задача устройства – отмечать изменения в свечении звезд в таких ситуациях. Выбранный метод позволит вычислить радиус экзопланеты, и, сопоставив его с другими данными, определить ее среднюю плотность. В результате исследователи смогут понять, похожа ли планета на Землю, Нептун или Юпитер».
Впрочем, эта стадия пока не началась, поскольку на ближайшие два месяца запланированы дополнительные тесты CHEOPS (CHaracterizing ExOplanet Satellite): ученые проанализируют новые снимки, чтобы установить уровень точности, которую может обеспечить аппарат. Телескоп совершает оборот вокруг Земли приблизительно за полтора часа на высоте 700 км, отмечается в коммюнике Бернского университета.
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