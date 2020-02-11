Именно по качеству первых изображений можно было понять, не повредились ли оптические элементы телескопа при его запуске на околоземную орбиту. Теперь, когда волнение позади, исследователи намерены применить «транзитную» методику: «Проходя перед звездой, планета немного затеняет ее свет, - объяснил профессор астрофизики Бернского университета и руководитель программы CHEOPS Вилли Бенц в интервью газете Le Temps. – Задача устройства – отмечать изменения в свечении звезд в таких ситуациях. Выбранный метод позволит вычислить радиус экзопланеты, и, сопоставив его с другими данными, определить ее среднюю плотность. В результате исследователи смогут понять, похожа ли планета на Землю, Нептун или Юпитер».



Впрочем, эта стадия пока не началась, поскольку на ближайшие два месяца запланированы дополнительные тесты CHEOPS (CHaracterizing ExOplanet Satellite): ученые проанализируют новые снимки, чтобы установить уровень точности, которую может обеспечить аппарат. Телескоп совершает оборот вокруг Земли приблизительно за полтора часа на высоте 700 км, отмечается в коммюнике Бернского университета.





Напомним, что в сфере наблюдения за экзопланетами швейцарцы не новички: Нобелевскую премию по физике за 2019 год присудили почетному профессору Женевского университета (UNIGE), астрофизику Мишелю Майору и его коллеге Дидье Кело. Престижную награду они получили за открытие в 1995 году первой экзопланеты 51 Пегаса b. На сегодня подтверждено существование более 4 тыс. таких небесных тел.Добавим, что вчера с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V, отправив к Солнцу зонд Solar Orbiter, предназначенный для исследования светила. Речь идет о разработке ЕКА при участии НАСА, это первая миссия среднего класса программы Cosmic Vision. Solar Orbiter интересен тем, что в набор его приборов входит спектрометрический телескоп STIX, сконструированный в Высшей специализированной школе северо-западной Швейцарии (FHNW). STIX позволит обеспечить визуализацию солнечного теплового и нетеплового рентгеновского излучения от 4 до 150 кэВ. Используя STIX, ученые соберут информацию о времени, местоположении, интенсивности и спектрах ускоренных электронов, а также высокотемпературной термоплазмы.Пройдет почти два года, прежде чем Solar Orbiter доберется до околосолнечной орбиты. Предполагается, что он начнет измерения в ноябре 2021 года и прослужит как минимум до декабря 2025-го, информирует телерадиокомпания RTS. Это будет первый аппарат, который «увидит» полюса нашей звезды. Сделанные телескопом STIX снимки позволят лучше понять процессы, протекающие во время солнечных вспышек и способные влиять на работу спутников связи, GPS-систем и приборов самолетов.