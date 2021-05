Наша Газета рассказывала о том, что в 2019 году Нобелевскую премию по физике получили почетный профессор Женевского университета, астрофизик Мишель Майор и его коллега Дидье Кело - за открытие в 1995 году первой экзопланеты. Еще один лауреат 2019 года – профессор Принстонского университета Джеймс Пиблс, известный теоретическими работами в области физической космологии. Как выяснилось, сегодня перед Дидье Кело открываются новые горизонты. В интервью газете Le Temps президент цюрихского политеха Жоэль Мезо отметил, что сотрудничество с Дидье Кело, которое начнется осенью этого года, поможет повысить престиж швейцарской науки. Параллельно работе в Цюрихе знаменитый женевец продолжит исследования в Кембриджском университете, где его коллеги ищут ответы на вопросы, связанные с происхождением жизни во вселенной, в рамках инициативы «Initiative for Planetary Science and Life in the Universe».

В сотрудничестве с британским университетом вышеупомянутый центр в ETHZ будет использоваться для объединения знаний разных экспертов, включая физиков, химиков и биологов. Ожидается, что при помощи нобелевского лауреата удастся быстрее привлечь финансирование. Одна из первых задач Дидье Кело – определить размер бюджета нового центра. В город на Лиммате он решил переехать потому, что там трудятся множество талантливых ученых, на их работу выделяются солидные средства, а руководство всерьез намерено создать что-то новое.

Решению о переезде предшествовала встреча Дидье Кело и Жоэля Мезо на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году. Президент ETHZ узнал, над чем женевец работает в Кембридже, вскоре коллеги решили объединить свои силы в Цюрихе, создав центр, который, как они надеются, станет местом национального и международного сотрудничества. Вряд ли можно сказать, что это усугубит конкуренцию между швейцарскими университетами, поскольку сейчас нужно думать о конкуренции между континентами, ведь подобные инициативы реализуются в США и Азии.

Решение Дидье Кело устроиться в городе на Лиммате не отразится негативно на отношениях между UNIGE и ETHZ, так как эти учреждения не стараются «подсидеть» друг друга и давно сотрудничают в ЦЕРНе, а также вместе реализуют проекты, связанные с научной дипломатией и квантовыми технологиями. Кроме того, ETHZ сотрудничает с Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL) в сфере кибербезопасности. Кстати, видя, что все меньше жителей Романдской Швейцарии приезжают учиться в цюрихский политех, руководство ETHZ планирует предлагать им стипендии, чтобы увеличить число обменов студентами с EPFL.

Любопытно, что переезд Дидье Кело не стал решающим фактором в судьбе вышеупомянутого центра, так руководство ETHZ давно рассматривает идею открытия такой структуры. Многие сотрудники ETHZ выражали желание заняться вопросами происхождения жизни во вселенной и ее развития на Земле, поэтому здесь была запущена инициатива OpenETH.

Добавим, что после создания исследовательского центра руководству не придется урезать средства, выделяемые на цифровизацию и кибербезопасность, так как эти сферы не конкурируют, а взаимно дополняют друг друга: эксперты намерены использовать искусственный интеллект, чтобы разгадать тайны жизни во вселенной.

Жоэль Мезо интересен тем, что занял кресло президента цюрихского политеха два года назад в непростой период: на фоне скандалов, связанных со случаями психологического давления. С тех пор здесь запущена программа для начинающих преподавателей, помогающая им верно построить отношения со студентами и сотрудниками, также издано руководство, на основании которого профессора и их докторанты определяют свои ожидания, права и взаимные обязанности. Наконец, создана система урегулирования конфликтов на ранней стадии, как между студентами, так и между студентами и профессорами. При найме новых преподавателей учитываются не только их знания, но и коммуникационные навыки, также работает внешняя консультационная служба. Осенью будет запущена кампания против дискриминации, отложенная по причине пандемии.

На фоне быстро сменяющих друг друга событий и глобальных проблем и задач – изменение климата, отказ от ядерной энергетики, санитарный кризис, – встает вопрос об участии ученых в политических дебатах. Жоэль Мезо подчеркнул, что исследователи, как и остальные граждане, имеют право высказывать свое мнение по важным вопросам, например, о законе о выбросах СО2. Это относится и к руководителям швейцарских политехов (несмотря на их влияние в обществе), если речь идет о проблемах, затрагивающих всю страну. В то же время, те, кто принимают участие в политических дебатах, должны быть готовы выслушать критику в свой адрес.

Сегодня в ETHZ проходит внутреннее обсуждение необходимости объяснить широкой общественности особенности работы ученых. На фоне пандемии потребность в этом резко возросла. Идеальным решением было бы найти общий язык между учеными и политиками, несмотря на то, что их интересы не всегда совпадают.

Что касается сотрудничества с ЕС, то отказ от подписания рамочного соглашения отрицательно скажется на привлекательности швейцарских университетов, в том числе ETHZ. К сожалению, вместе с этим возникнет ряд других проблем в сфере медицины, энергетики и т.д. Проблем, которые необходимо решать не в сотрудничестве с США или странами Азии, а совместно с ближайшими соседями.

Возвращаясь в Женеву, отметим, что здесь прозвучали интересные мнения по поводу ухода Дидье Кело из UNIGE. Он получил образование в городе Кальвина (от школы до университета), в связи с чем глава департамента образования Женевы Анн-Эмери Торрасинта заявила, что ей приятно видеть, как ученого, которого можно назвать «продуктом женевской системы образования», приглашают на работу в столь престижный вуз. А президент комиссии по вопросам высшего образования женевского парламента Жан Ромен считает, что UNIGE многое потерял. Впрочем, есть депутаты, которые полагают, что на репутации женевского университета это никак не скажется, потому что у него и так множество сильных сторон, а получить все просто невозможно.