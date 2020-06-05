Согласно исследованию компании Western Union «Будущее международного образования», чтобы понять, чего хотят будущие студенты, необходимо учесть следующие типы характеров.

Социальные инженеры, которых отличает упорство в преследовании своих целей и умение сопереживать. Каждое их решение – от покупки одежды до выбора университета – будет основано на их глубоких убеждениях. Их волнуют вопросы, связанные с защитой природы, политикой, здравоохранением и гендерным равенством.

Зеленые выпускники: 58% сегодняшних студентов утверждают, что не стали бы поступать в вуз, политика которого не основана на принципах устойчивости. 59% учащихся пользуются общественным транспортом, проявляя таким образом заботу об окружающей среде, 49% стараются сократить свои отходы.

Внимательные исследователи будут тщательно анализировать то, как их решения и поведение повлияют на их жизнь сейчас и в дальнейшем. Помня, как их родители страдали от эмоционального выгорания, они поймут важность заботы о своем здоровье и благополучии.

Приверженцы цифрового обучения станут воспринимать технологии, как нечто, расширяющее их возможности. Сегодня 58% студентов полагают, что их деятельность онлайн и офлайн одинаково важна, в среднем они проверяют почту и мессенджеры на своих смартфонах каждые 39 минут. При этом они признают, что важно периодически делать паузы и не пользоваться гаджетами, 66% студентов уже сознательно устраивали себе «цифровой детокс».

Гибридные мыслители появятся к 2030 году, т.е. будут жить в условиях, в которых все больше стираются различия между работой, отдыхом и играми. Гибридные мыслители – это поколение, «подключенное» к культуре разных стран благодаря своим электронным устройствам, при этом, однако, они не забывают о культуре своего народа.

Как же сделать так, чтобы люди со столь разными характерами захотели учиться в конкретном университете? В интервью журналу Bilan директор швейцарского отделения компании Western Union Business Solutions Беат Меркли указал на необходимость облегчить для иностранных студентов совершение платежей. Интересно, что 92% жителей Китая, рассчитываясь за приобретенные товары, чаще всего используют смартфоны. Прогрессивных китайцев много не только в городах, но и в деревнях, тогда как в США в сельской местности при помощи телефонов расплачиваются лишь 10% населения. Авторы исследования подчеркивают, что университетам следует расширить выбор способов оплаты: если местные студенты часто перечисляют средства за обучение, пользуясь кредитными картами, то приезжим хотелось бы видеть в списке вариантов UnionPay, AliPay, India Net, iDeal и т.д.

Кроме того, в вузах нужно внедрять как можно больше информационных технологий. Среди примеров: рассылка уведомлений на телефоны с информацией об изменениях в расписании, карты на сайтах студенческих городков с указанием местоположения пунктов проката велосипедов, автомобилей и т.д.

Сегодняшние студенты смотрят в будущее не так, как смотрят их родители: Беат Меркли пояснил, что раньше было ясно, что для работы в банке нужно получить определенное образование, после чего, вероятно, человек будет трудиться в этом секторе всю жизнь, а «сегодня вы не знаете, какие профессии появятся через 20 лет». По этой причине студенты ценят возможность адаптировать учебные программы к современным реалиям.

Проходят времена, когда преподаватели читали лекции с кафедры. Студенты должны учиться на практике, реализовывать совместные проекты, решать возникающие проблемы – такой подход приближает их к тому, с чем они столкнутся на работе. Подготовить молодежь к выполнению будущих должностных обязанностей помогают и стажировки. Наша Газета рассказывала о том, что, начиная с этого 2020/21 учебного года студенты, поступившие на бакалаврскую программу в сфере отельного менеджмента в швейцарскую высшую школу Les Roches Global Hospitality Education и Институт гостиничного бизнеса Glion, смогут отучиться первый семестр в столице Франции. Таких студентов ждут в кампусе Ecole Ducasse, где они в течение первого семестра освоят основы кулинарного искусства, а затем на протяжении шести месяцев будут применять полученные знания на предприятиях.

Добавим, что студенты также интересуются рейтингами университетов, поэтому репутация учебного учреждения – очень важный пункт, который помогает привлекать тысячи молодых людей из разных стран. По словам Ханса де Вита, директора Центра по изучению международного высшего образования при Бостонском колледже (США), до настоящего времени самыми привлекательными были университеты Великобритании, США, Австралии, Канады, Франции и Германии, но сейчас с ними все увереннее конкурируют вузы Сингапура, Китая, Нидерландов, России, ЮАР, Малайзии и Индии. Отметим, что в рейтинге лучших университетов мира за 2020 год, опубликованном британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds, цюрихский (ETHZ) и лозаннский (EPFL) политехи заняли шестое и восемнадцатое места соответственно.

Проблема Швейцарии - в ее небольшой территории и размерах ее университетов. Кампус Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), например, меньше кампуса Оксфорда, но не все студенты стремятся поступить в университет-гигант, немалую роль играет также стоимость обучения и репутация вуза в конкретных сферах. Наконец, пандемия Covid-19 изменила привычки миллиардов людей, и это тоже необходимо учитывать при составлении расписаний занятий и оборудовании аудиторий. По информации телерадиокомпании RTS, большая часть швейцарских университетов намерены принять в начале следующего учебного года лишь 30-50% студентов, чтобы иметь возможность соблюдать социальную дистанцию, остальным придется учиться по интернету.