Автор: Лейла Бабаева, Глион-Париж, 8. 04. 2020. Просмотров: 66
Начиная с 2020/21 учебного года, студенты, поступившие на бакалаврскую программу в сфере отельного менеджмента в швейцарскую высшую школу Les Roches Global Hospitality Education и Институт гостиничного бизнеса Glion, смогут отучиться первый семестр в столице Франции.|
Мы писали о том, что французский ресторатор и предприниматель Ален Дюкасс продал швейцарской компании Sommet Education 51% своей доли в основанной им сети кулинарных школ Ecole Ducasse. Напомним, что Sommet Education управляет школой Les Roches и институтом Glion. Недавно партнеры сообщили студентам приятную новость: обучение будущих бакалавров в сфере отельного менеджмента начнется со стажировки в Париже, в Ecole Ducasse. Новый основной кампус Ecole Ducasse находится на берегу Сены в Медоне (юго-западном пригороде Парижа), отмечается на сайте института Glion. В этом ультрасовременном центре студенты смогут освоить основы кулинарного искусства. Первая стажировка займет весь первый семестр, после чего студенты в течение шести месяцев будут применять полученные знания на предприятиях.
Владелец сети ресторанов высокой кухни Alain Ducasse Enterprise Ален Дюкасс предпочитает здоровые продукты, доставляемые с ферм, придерживающихся норм устойчивого развития, свои идеи он старается привить и будущим шеф-поварам. В программу стажировки в Ecole Ducasse входят: работа в ресторане с авторской кухней, изучение особенностей вин, концептуальная и этическая кухни, принципы устойчивости в ресторанном деле, вербальная и невербальная коммуникация, соревнования в приготовлении блюд, качество обслуживания и т.д.
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