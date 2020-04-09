Прекрасно, если родители – педагоги, имеющие опыт работы с детьми. Однако таких семей сравнительно немного, а какие советы можно дать тем, кто лишь изредка помогают сыну или дочери решить задачу или написать сочинение?



Дисциплина и психологическое состояние ребенка



Ребенку нужен распорядок дня, но сам себе он его не составит. Необходимо позаботиться о том, чтобы он вставал утром в одно и то же время и делал самые сложные задания из тех, что присылают школьные учителя, в первой половине дня. На послеобеденное время можно оставить то, что полегче, позволяя перерывы на игры. Когда театры, музеи и кинотеатры закрыты, концерты и спортивные соревнования отменены, поневоле начинаешь хандрить. Разлука со школьными друзьями, уроки с родителями, затворничество в четырех стенах – все это усиливает стресс ребенка. В такой ситуации важно показать, что понимаешь его состояние, обсудить с ним его беспокойство и объяснить, что постепенно все вернется на свои места.



Следует найти своему малышу занятия, идеально подходящие для дома: настольные игры, совместное написание историй, можно вместе готовить его любимые блюда, вести видеоблог, писать письма бабушкам и дедушкам, перебирать семейные фотоальбомы, читать рассказы о цивилизациях прошлого, о том, насколько тяжелее приходилось нашим предкам в разные периоды истории.



Не исключено, что, находясь дома, у детей может возникнуть ощущение, что они на каникулах, а отсюда недалеко до нежелания делать уроки и бунта. Авторитарный тон не только усугубит ситуацию, но и повысит напряженность в доме. «Олег Петрович, это же непедагогично!» - цитировал капитан корабля дальнего плавания швейцарского педагога Песталоцци своему старшему помощнику в знаменитом «Полосатом рейсе». Нужно, как друг, помочь ребенку освоиться с новой ситуацией, напомнить ему, что учеба – это не зубрежка, а открытие нового. Творческий подход поможет «оформить» процесс: неплохо вместе рисовать комиксы по истории, ставить опыты и т.д.



Кроме того, можно всей семьей оценить происходящее с новой точки зрения: наконец-то появилась возможность провести время вместе, в полной мере насладиться общением друг с другом! Вязание, шитье, кулинария, творчество, уроки столярного дела, чтение вслух, семейные спектакли, маскарады, виртуальные туры по знаменитым музеям мира, аудиопостановки, изучение иностранных языков, йога – как много мы оставляем на потом, а в итоге не успеваем заняться этим даже на пенсии. Настало время вспомнить о наивысших ценностях – семейных. Путешествия и карьерные достижения подождут, достаточно посмотреть другу другу в глаза и сказать: «Остановись, мгновенье!»



Ваше психологическое состояние



Взрослые тоже устают и испытывают беспокойство, но ради детей нам нужно помнить, что скрываемая тревога все равно влияет на наше поведение. Взять себя в руки и верить в то, что все будет хорошо – вот избитый, но верный совет. Собственно, потому и избитый, что верный. Хорошая новость в том, что за дистанционной работой, занятиями с детьми и домашними хлопотами не остается времени для волнений, но если тревога все равно вползает в душу, тут-то и пригодится сила воли, чтобы преградить ей путь. Хороший способ поднять себе настроение – вспоминать, как улыбаются и смеются друзья, еще лучше – созваниваться с теми, кто всегда оптимистически настроены и готовы шутить вопреки всему.



А как с физическим развитием?



Повезло тем, у кого есть дом с садом, где можно гулять и делать зарядку. Те же, кто сидят с детьми в квартирах, могут довольствоваться только «променадом» на балконе. Если в такой ситуации ребенок ленится и не хочет слышать об упражнениях, то можно представить, что вы делаете их вместе с Карлсоном, Винни-Пухом, капитаном Америкой, Роджером Федерером – в зависимости от того, какой кумир у вашего чада. Мальчику можно сказать, что эти движения руками и ногами, приседания и наклоны – подготовка к отражению атаки инопланетян, девочке – что так делали все принцессы, жившие в разных веках.



Многодетные семьи и дистанционное обучение



Если в такой семье не хватает ноутбуков или планшетов, то приходится устанавливать очередность занятий для детей. Нелишне будет поручить старшим помогать младшим с уроками, проверять их выполненные задания. Это поможет первым быстрее почувствовать ответственность, а вторым – стать более дисциплинированными. Родителям нужно еще больше терпения, ведь из-за пребывания взаперти четверо или, например, шестеро детей могут начать ссориться – тут поневоле почувствуешь себя дипломатом международного уровня.



И главное – не забудем древний девиз: вера, надежда, любовь! Per aspera ad astra, «через тернии к звездам» стремились люди во все века – к знаниям, духовности, свету и добру. Не впервые человечеству приходится сражаться со свирепым недугом. Светлый разум, железная воля, научные достижения, вера в лучшее будущее всегда помогали справиться с катастрофами.



А как вы организовали обучение детей в этот нелегкий период? Поделитесь своим опытом и идеями.



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