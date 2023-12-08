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пятница, 8 декабря 2023 года   

Швейцарский искусственный интеллект |Une intelligence artificielle suisse

Автор: , Цюрих-Лозанна-Лугано, .

Часть инфраструктуры «Альпы». Фото: CSCS

Федеральные политехнические школы Цюриха (ETHZ) и Лозанны (EPFL) запустили инициативу «Swiss AI», направленную на то, чтобы позиционировать Швейцарию как лидера в разработке и использовании прозрачного и надежного искусственного интеллекта. Способствовать этому должен новый суперкомпьютер «Альпы».

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L’ETH Zurich et l’EPFL ont lancé une initiative «Swiss AI», visant à positionner la Suisse comme leader dans le développement et l’utilisation d’une intelligence artificielle transparente et fiable. Le nouveau supercalculateur «Alps» doit y contribuer.

За последние несколько лет искусственный интеллект (ИИ) научился делать практически все – от создания картинок и видео до написания кода и даже подготовки курсовых работ. Пальма первенства в этом вопросе принадлежит крупным зарубежным технологическим компаниям, но вскоре должна появиться швейцарская альтернатива.

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искусственный интеллект
ETHZ
EPFL
наука в Швейцарии
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