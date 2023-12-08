Швейцарский искусственный интеллект |Une intelligence artificielle suisse

За последние несколько лет искусственный интеллект (ИИ) научился делать практически все – от создания картинок и видео до написания кода и даже подготовки курсовых работ. Пальма первенства в этом вопросе принадлежит крупным зарубежным технологическим компаниям, но вскоре должна появиться швейцарская альтернатива.