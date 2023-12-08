Автор: Заррина Салимова, Цюрих-Лозанна-Лугано, 08.12.2023.
Федеральные политехнические школы Цюриха (ETHZ) и Лозанны (EPFL) запустили инициативу «Swiss AI», направленную на то, чтобы позиционировать Швейцарию как лидера в разработке и использовании прозрачного и надежного искусственного интеллекта. Способствовать этому должен новый суперкомпьютер «Альпы».|
L’ETH Zurich et l’EPFL ont lancé une initiative «Swiss AI», visant à positionner la Suisse comme leader dans le développement et l’utilisation d’une intelligence artificielle transparente et fiable. Le nouveau supercalculateur «Alps» doit y contribuer.
За последние несколько лет искусственный интеллект (ИИ) научился делать практически все – от создания картинок и видео до написания кода и даже подготовки курсовых работ. Пальма первенства в этом вопросе принадлежит крупным зарубежным технологическим компаниям, но вскоре должна появиться швейцарская альтернатива.
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Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
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