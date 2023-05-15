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вторник, 16 мая 2023 года   

Как искусственный интеллект изменит рынок труда? |Comment l’intelligence artificielle va-t-elle modifier le marché du travail?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 15. 05. 2023.

Найдутся ли желающие посетить концерт робота-пианиста? Фото: Possessed Photography, Unsplash

Какие профессии будут востребованы, а какие – исчезнут?

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Quelles professions seront demandées et lesquelles disparaîtront?

О том, что новые технологии кардинальным образом изменят рынок труда, эксперты предупреждали уже давно, но до недавнего времени эти прогнозы казались делом отдаленного будущего. Все изменилось буквально в одночасье, когда с помощью таких основанных на ИИ разработках, как ChatGPT, пользователи получили возможность решать самые разные задачи – от создания толкового резюме до написания дипломных работ и кодов для интернет-страниц. Каким же образом новейшие инструменты повлияют на профессиональные перспективы? Этому вопросу посвящены сразу несколько недавно опубликованных исследований.

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