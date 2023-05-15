Автор: Заррина Салимова, Берн, 15. 05. 2023.
Какие профессии будут востребованы, а какие – исчезнут?|
Quelles professions seront demandées et lesquelles disparaîtront?
О том, что новые технологии кардинальным образом изменят рынок труда, эксперты предупреждали уже давно, но до недавнего времени эти прогнозы казались делом отдаленного будущего. Все изменилось буквально в одночасье, когда с помощью таких основанных на ИИ разработках, как ChatGPT, пользователи получили возможность решать самые разные задачи – от создания толкового резюме до написания дипломных работ и кодов для интернет-страниц. Каким же образом новейшие инструменты повлияют на профессиональные перспективы? Этому вопросу посвящены сразу несколько недавно опубликованных исследований.
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