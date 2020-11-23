В начале октября этого года женевская компания Firmenich сообщила о том, что создала вкусовую добавку с помощью ИИ. Ее будут использовать в заменителях мяса на растительной основе, придавая им вкус приготовленной на гриле телятины. Глава отделения Firmenich по производству ароматов Эммануэль Бутстраэн подчеркнул в интервью журналу Bilan, что это первая в мире вкусовая добавка, созданная с использованием искуственного интеллекта. Firmenich начала применять ИИ два года назад с целью разработать самообучающиеся алгоритмы. С их помощью можно ускорить выполнение однообразных задач и в целом усовершенствовать производственные процессы.

Эммануэль Бутстраэн заявил, что ИИ не оставит сотрудников его компании без работы, так как сегодня растет спрос на более сложные формулы. Кроме того, специалисты будут доводить до совершенства добавки, созданные алгоритмами. Firmenich не собирается останавливаться на достигнутом и планирует разработать с помощью ИИ вкусы лимона, клубники, мяты и апельсина. Невольно вспоминается диалог героев фильма «Матрица», обсуждающих виртуальные блюда, которые едят люди, подключенные к Матрице: «Откуда машины знают вкус овсянки?»

Говоря о новинке от Firmenich, стоит упомянуть и первый в мире виски, созданный с помощью ИИ шведской фирмой Mackmyra совместно с финской ИТ-компанией Fourkind и Microsoft. В память компьютера загрузили множество данных: уже имеющиеся рецепты, информацию о предпочтениях клиентов и даже характеристики деревянных бочек, в которых виски после первой перегонки находится как минимум три года. Проанализировав эти сведения, ИИ может сгенерировать более 70 млн рецептов, которые, по его прогнозам, будут популярны и позволят произвести напиток наивысшего качества, отмечается на сайте Microsoft.

Наконец, ИИ не первый год используется в искусстве. В октябре 2018-го на торгах Christie’s внимание покупателей было приковано к «Портрету Эдмонда де Белами». Работа французского творческого коллектива Obvious, вооружившегося искусственным интеллектом, выставлялась наряду с произведениями Роя Лихтенштейна и Энди Уорхола и была продана за $432,500, что в 45 раз больше изначальной оценочной стоимости. ИИ создал портрет вымышленного Эдмонда де Белами, основываясь на 15 тыс. уже написанных картин. После этого эксперты задумались над вопросами: следует ли считать искусством творения искусственного интеллекта? Как воспринимать ИИ в этом случае - как творца или как инструмент?

Добавим, что машины научились создавать и мебель: итальянская мебельная фабрика Kartell совместно с французским дизайнером Филиппом Старком представила стул A.I., разработанный при помощи ИИ. По мнению Старка, дизайн становится скучным, так как все идеи рождаются в уме человека, поэтому проектирование мебели с использованием алгоритмов – наше будущее. Новинка была выпущена на рынок в январе этого года.

В свою очередь, исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разработали систему машинного обучения Timecraft, которая, анализируя картины, воссоздает процесс их написания и нанесения мазков. Благодаря этому можно получить информацию о том, как работали над своими шедеврами Ван Гог, Микеланджело, Васнецов и Айвазовский, и даже составить великолепные учебные пособия для художественных школ.

Профессор цифрового музееведения Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL) Сара Кендердин отметила, что ИИ не вытеснит людей из сферы искусства, поскольку речь идет об инструменте, которым пользуются люди подобно тому, как фотограф пользуется фотоаппаратом. Впрочем, есть проблема: произведения искусства, созданные алгоритмами, легко скопировать, и в таком случае невозможно будет отличить оригинал от «подделки».