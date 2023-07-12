Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 12 июля 2023 года   

Когда в избирательную гонку вступает искусственный интеллект |Quand l’intelligence artificielle entre dans la course électorale

Автор: , Берн, .

Фрагмент немецкоязычной версии плаката PLR/FDP

Созданная с помощью современных технологий афиша Либерально-радикальной партии (PLR/FDP) оказалась в центре предвыборных дебатов.

|

Une affiche du PLR créée à l’aide de la technologie moderne s'est retrouvée au centre d’un débat politique.

Политические страсти накануне федеральных выборов накаляются. Наша Газета уже рассказывала, что швейцарские партии делают все возможное, чтобы добиться максимального числа мест в парламенте – речь идет о порой неожиданных политических альянсах, спорных акциях «против вокизма» и традиционной предвыборной войне плакатов.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
Статьи по теме: 
Федеральные выборы: в альянсах возможны варианты
Фейковая кампания женевских социалистов ?
Война агитплакатов: яблонька и яблочки
Война плакатов
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 102.55

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

У Швейцарской Конфедерации украли данные

 Спустя несколько недель после хакерского нападения полный размер нанесенного ущерба все еще сложно оценить.

Всего просмотров: 742

«Люкс начинается с пяти миллионов»

 По наблюдениям сотрудников женевского агентства недвижимости Pilet & Renaud, война в Украине не повлияла на высший сегмент рынка, а некоторые инициативы политиков нуждаются в разъяснениях.

Всего просмотров: 608

«Дикие годы»

 Игру слов, заключенную в названии выставки, открывающейся сегодня в Фонде Пьера Джанадда в Мартиньи, сразу поймут поклонники фовизма.

Всего просмотров: 526
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 2,089

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 465

Черно-белая любовь

 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

Всего просмотров: 62,511
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top