Автор: Заррина Салимова, Берн, 12.07.2023.
Созданная с помощью современных технологий афиша Либерально-радикальной партии (PLR/FDP) оказалась в центре предвыборных дебатов.|
Une affiche du PLR créée à l’aide de la technologie moderne s'est retrouvée au centre d’un débat politique.
Политические страсти накануне федеральных выборов накаляются. Наша Газета уже рассказывала, что швейцарские партии делают все возможное, чтобы добиться максимального числа мест в парламенте – речь идет о порой неожиданных политических альянсах, спорных акциях «против вокизма» и традиционной предвыборной войне плакатов.
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