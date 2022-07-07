Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 7 июля 2022 года   

Математический триумф Швейцарии|Un triomphe mathématique pour la Suisse

Автор: Заррина Салимова, Женева-Лозанна, 7. 07. 2022.

Лауреаты Филдсовской премии 2022 года © DR

Филдсовская премия, самая престижная награда в области математики, присуждена в этом году двум работающим в швейцарских университетах исследователям – украинке Марине Вязовской и французу Уго Дюминилю-Копену.

|

La médaille Fields, le prix le plus prestigieux de mathématiques, a été décernée cette année à deux chercheurs travaillant dans des universités suisses, l’Ukrainienne Maryna Viazovska et le Français Hugo Duminil-Copin.

Филдсовская премия, учрежденная канадским математиком Джоном Чарльзом Филдсом (1863-1932) и присуждаемая каждые четыре года, нередко называется эквивалентом Нобелевской и считается самой престижной наградой в области математики. Премия может быть присуждена только исследователям в возрасте до 40 лет. Вместе с медалью призеры получают и 15 000 канадских долларов.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на полгода
CHF 90
Статьи по теме: 
Станислав Смирнов: «Математика – как музыка, только правила строже»
Афина для увлеченных математикой и физикой
Димитрий Демин: «Математика – это инструмент архитектора»
Математика по-швейцарски
Татьяна Смирнова-Нагнибеда: Математика – лучшее после фламандской живописи
Математика как спасательный круг

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 64.92

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
среда, 31 августа 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«План Маршалла» для Украины?

 4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.

Всего просмотров: 1,575

Фестиваль в Вербье 2022: кто остался на трубе?

 Международный музыкальный фестиваль, известный активным участием в нем российских музыкантов, внес в свою программу коррективы, продиктованные войной на Украине.

Всего просмотров: 1,352

Лягушка в кипятке

 Многим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,002
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Лягушка в кипятке

 Многим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,002

«План Маршалла» для Украины?

 4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.

Всего просмотров: 1,575

Беженкам из Украины запрещено работать проститутками

 Такое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.

Всего просмотров: 2,069
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top