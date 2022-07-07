Автор: Заррина Салимова, Женева-Лозанна, 7. 07. 2022.
Филдсовская премия, самая престижная награда в области математики, присуждена в этом году двум работающим в швейцарских университетах исследователям – украинке Марине Вязовской и французу Уго Дюминилю-Копену.|
La médaille Fields, le prix le plus prestigieux de mathématiques, a été décernée cette année à deux chercheurs travaillant dans des universités suisses, l’Ukrainienne Maryna Viazovska et le Français Hugo Duminil-Copin.
Филдсовская премия, учрежденная канадским математиком Джоном Чарльзом Филдсом (1863-1932) и присуждаемая каждые четыре года, нередко называется эквивалентом Нобелевской и считается самой престижной наградой в области математики. Премия может быть присуждена только исследователям в возрасте до 40 лет. Вместе с медалью призеры получают и 15 000 канадских долларов.
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