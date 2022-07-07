Математический триумф Швейцарии |Un triomphe mathématique pour la Suisse

Филдсовская премия, учрежденная канадским математиком Джоном Чарльзом Филдсом (1863-1932) и присуждаемая каждые четыре года, нередко называется эквивалентом Нобелевской и считается самой престижной наградой в области математики. Премия может быть присуждена только исследователям в возрасте до 40 лет. Вместе с медалью призеры получают и 15 000 канадских долларов.