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пятница, 22 сентября 2023 года   

Швейцарские университеты – одни из лучших в Европе |Les universités suisses font partie des meilleures d’Europe

Автор: , Цюрих, .

ETHZ – лучший вуз в континетальной Европе © ETH Zürich / Gian Marco Castelberg

К такому выводу пришли составители нового рейтинга ведущих европейских вузов от Quacquarelli Symonds (QS).

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C’est ce qui ressort d’un nouveau classement des établissements universitaires européens établi par Quacquarelli Symonds (QS).

При публикации ежегодного рейтинга QS швейцарским журналистам постоянно приходилось перефразировать результаты. В международном сравнении университеты Конфедерации выглядели прилично, но все-таки всегда уступали первые места США. По этой причине многие предпочитали сосредоточиться не на глобальных показателях, а на том, что швейцарские вузы – лучшие в континентальной Европе. Как говорится, лучше быть головой курицы, чем хвостом коровы.

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